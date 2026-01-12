Apple y Amazon apuestan por Miami

Jeff Bezos se considera un miamero más. Ahí pasó gran parte de su infancia y la adolescencia. En Palmetto, donde todavía le recuerdan en el High School.

Cuando Amazon empezó su concurso de popularidad entre ciudades, porque es lo que parecía, para hacerse con el HQ2, una especie de segundo cuartel general, en Miami se pensaban que sentirse de allí era motivo suficiente para tener papeletas.

De esto han pasado cuatro años. No cayó el premio gordo. Los factores en contra entonces eran de peso: faltaba una muestra de talento más amplia, la logística todavía no estaba al nivel deseado, además del factor geográfico-meteorológico, que, eso es cierto, difícilmente va a mejorar.

La pasada semana Amazon anunció la apertura de una oficina de 50.000 pies cuadrados en Wynwood. Se convierte así en la oficina de tecnología más grande de la zona.

El hecho de ponerlo en el barrio de moda, donde arte y salidas nocturnas se dan la mano, es también una declaración de intenciones. Allí están Spotify y algunas de las firmas de venture capital, como el caso del grupo de Marcelo Claure, que estarán dentro del mismo espacio.

Aunque no han concretado la cantidad de puesto de trabajo que van a albergar, se espera que supere el centenar. El denominado Wynwood Plaza, donde estarán, cuenta con doce plantas, todavía en construcción y combina el uso profesional con 509 apartamentos. Ideal para los que no quieren tener que usar el coche.

Apple no se ha quedado atrás. Hace unos días abrió su tienda más ecológica hasta el momento, casi metida en el parque de Bayside, dentro de un nuevo desarrollo comercial e inmobiliario.

Un paso más para rehabilitar el downtown, siempre tan a punto, y siempre esperando un nuevo impulso. Eso sí, sus oficinas centrales para Latinoamérica siguen en la siempre señorial Coral Gables.

'Cripto' vuelve a esperanzar

La llegada de Trump con un ánimo todavía más libertario que en su anterior versión ha dado esperanzas a todos los entusiastas del cripto.

Basta con pensar en el Meme-Coin creado con el presidente y su esposa Melania como tema central. Entre la broma y el maldito FOMO, ese miedo a quedarse fuera, se dejaron de lado los criterios de inversión habituales para comprar "por si acaso".

Miami, con Lilya Tessler al frente, prepara un consejo cripto que sirva para coordinar políticas y hacer de enlace entre la comunidad y los reguladores. Dentro de la propuesta está Miami como pieza y ciudad central que sirva de capital.

En su opinión: "Tener más claridad en cuanto a qué se puede hacer tendrá como consecuencia más innovación. Miami está muy bien posicionada para ser un hub importante de critpo y blockchain. Tenemos que aprovecharlo".

Entre las mismas se encuentran contar con un ecosistema bastante desarrollado. Basta con citar a Propy, Ava Labs, OpenSea (pioneros en NFTs), Rokker Labs, QuickNode, que pasó por Y Combinator, o Securitize del español Carlos Domingo.