Acceso a capital, clave para estar en el mapa

eMerge se prepara para abrir sus puertas esta semana. Lo hace con una meta clara, no solo resaltar las bondades y relevancia del ecosistema de Miami, sino también conseguir capital que permita escalar. Claudia Durán, al frente de Endeavor en Estados Unidos, apuntó en esta línea durante Fintech Américas esta semana pasada.

La mayor conferencia tech de Miami se va a centrar en la atracción de inversores. Según el último reporte, siempre bajo la tutela de Nancy Dahlberg, periodista pionera en el sector en Florida, las startups consiguieron 4.310 millones de dólares en 2023 y 2024. Esto lo convierte en el décimo estado del país por cantidad. Importante pero no acorde con la ambición pujante que se respira, y tampoco con el crecimiento que experimentan sectores como el turismo, la logística y la construcción en Florida.

En cambio, sí destacan cómo la intersección entre salud y tecnología, así como la banca digital son de las más avanzadas. Dos rubros a potenciar y complementar, donde las universidades tendrán un papel clave a la hora de lanzar talento al mercado.

La criptofiebre hizo de Miami una de sus capitales. Tras la caída solo han sobrevivido aquellos que tienen una propuesta clara con tecnología fundamentada. Entre los supervivientes que crecen está Polkadot. El miércoles celebran en Little Havana su propio festival. Será un aperitivo de eMerge.

Lazo, la startup de Juan Manuel Barrero, argentino afincado en Miami, ha convertido una acción puntual en una tradición. Casa Lazo ha pasado de ser uno de los eventos satélite de eMerge, a concentrar la atención como uno de los imperdibles. Durante todo un mes toman una casa, con su jardín, piscina, y, detalle importante, barbacoa, para hacer asados al caer el sol. Además de esta parte lúdica y distendida, le añaden una capa de contenido temática, con paneles de interés y ponentes de primera fila.

Lazo es una startup dedicada a facilitar la vida a los founders con las finanzas de la compañía, además, han tomado como pilar la creación de comunidad y conexión con venture capital. Poco a poco, de manera intuitiva, la creación de contenido propio y su distribución, se ha convertido en una de sus señas de identidad.

Durante eMerge, su agenda será una de las más seguidas cuando cierre el centro de convenciones.

En esta misma línea, y con la meta de levantar capital, PAG Law, el despacho legal de Juan Pablo Cappello, pionero en legal tech en América Latina y Miami, ha aprovechado la cita para lanzar un copiloto para que los fundadores tengan seguimiento durante su proceso de captación de capital. Flowly, Clerky y Mercury son los nombres de los asistentes virtuales que, a través de conversaciones, guían y aconsejan decisiones. Una manera clara de avanzar sin que la factura de los abogados se vaya a las nubes. Beneficioso para ambas partes.