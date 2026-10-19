Lejos de ser un lujo para multinacionales, herramientas sencillas de atención y gestión digital se convierten en el escudo imprescindible para que las pymes no se queden atrás en la próxima década.

Carlos Ortiz: “La pregunta ya no es si una empresa puede permitirse incorporar la IA; es si puede permitirse no hacerlo”

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LO ESENCIAL Las claves Carlos Ortiz, director de Pymes en Vodafone Empresas, destaca que la inteligencia artificial se ha democratizado y es vital para la supervivencia de los pequeños negocios. El uso de herramientas de IA permite desahogar las labores administrativas, optimizar tareas y ahorrar hasta diez horas semanales en sectores como la hostelería. Falta de recursos, desconocimiento, resistencia cultural y escasez de personal cualificado son los cuatro obstáculos clave que frenan la digitalización de las pymes. Vodafone Business ofrece soluciones adaptadas para pymes en áreas como atención al cliente con agentes conversacionales, ciberseguridad, gestión laboral y comunicaciones.

Cada mañana, miles de autónomos y pequeñas empresas arrancan su jornada intentando hacer más con menos recursos: responder correos, atender clientes, coordinar equipos, gestionar incidencias y encontrar tiempo para seguir creciendo.

En este día a día tan exigente, la inteligencia artificial puede ser una aliada perfecta para aligerar tareas y hacer las jornadas más sencillas. Sin embargo, algunas compañías consideran que es un lujo reservado para grandes multinacionales.

No obstante, la realidad del mercado está empujando en otra dirección. La tecnología ya no es una opción para optimizar costes de vez en cuando; se ha convertido en el motor que decide qué negocios seguirán abiertos dentro de una década y cuáles se quedarán en el camino.

La verdadera diferencia ya no estará entre empresas grandes y pequeñas, sino entre empresas que adopten tecnología y empresas que no lo hagan. La IA está democratizando capacidades que hace apenas unos años solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

Las barreras de los negocios

España es un país de pymes. Representan la columna vertebral de la economía, pero a menudo juegan con desventaja en la carrera digital. Cuando se analiza por qué muchos negocios aún miran de reojo la digitalización, surgen cuatro grandes obstáculos:

La falta de recursos financieros: Pocas pequeñas empresas cuentan con un presupuesto holgado y exclusivo para tecnología. El laberinto del desconocimiento: Se detecta la necesidad de mejorar, pero el mercado ofrece tantas opciones que es fácil perderse o desconfiar tras alguna mala experiencia. La resistencia cultural: El clásico ‘siempre se ha hecho así’ sigue pesando con fuerza en la toma de decisiones. La escasez de personal cualificado: No todas las pymes pueden permitirse contratar a un ingeniero de datos o a un experto de ciberseguridad que lidere la transformación de forma interna.

Para superar este muro, la clave está en contar con aliados clave que hagan más sencillo este proceso, como Vodafone Business.

La división para empresas de Vodafone España lleva más de 25 años acompañando a más de 400.000 clientes empresariales en nuestro país y cuenta con la red de distribuidores más potente de España.

Su premisa es clara: la red y la tecnología no son herramientas secundarias, son infraestructuras críticas que necesitan un socio con experiencia para implementarse con sentido común y de forma rentable.

Desmitificar la inteligencia artificial

Pero el gran temor de las pymes sigue siendo el coste y la complejidad de estas soluciones. Sin embargo, Carlos Ortiz, director de Pymes en Vodafone Empresas, asegura que la inteligencia artificial “ha dejado de ser una ventaja al alcance únicamente de las grandes empresas”.

El directivo subraya que estas aplicaciones ayudan a los pequeños negocios a ser más competitivos y sostenibles y asegura que la IA “no sustituye a las personas, sino que optimiza las tareas”.

Además, aporta un ejemplo muy clarificador, como la hostelería: “Es posible ahorrar diez horas semanales de trabajo gracias a los chatbots de reservas”.

"Ahorrar diez horas semanales significa que un negocio puede dedicar más tiempo a vender, fidelizar clientes o desarrollar nuevos servicios. La IA no solo reduce tareas administrativas: libera capacidad para crecer”, añade.

De hecho, en España ya hay más de nueve millones de personas que utilizan de manera cotidiana herramientas basadas en la IA.

Ortiz es tajante con este asunto: “En una sociedad en la que la personalización y la inmediatez son críticas, ignorar la IA pone en peligro la supervivencia de cualquier empresa”.

"La pregunta ya no es si una pyme puede permitirse incorporar IA. La pregunta es si puede permitirse no hacerlo mientras sus competidores ganan productividad, capacidad de respuesta y eficiencia”, apunta.

El verdadero análisis para una pyme no se debería centrar en el desembolso inicial, sino en el retorno de inversión que genera liberar al personal de labores administrativas repetitivas.

Y respecto a los miedos (entendibles) sobre la sustitución de personas por agentes de IA, para Ortiz: “Las pymes no necesitan menos personas, necesitan que sus personas dediquen menos tiempo a tareas repetitivas y más tiempo a aportar valor al cliente".

Agente que conversa de verdad

Atención al cliente. iStock.

Una de las aplicaciones más claras y accesibles de esta tecnología es la atención al cliente. Tradicionalmente, las pymes se han enfrentado a una disyuntiva difícil: dar una respuesta inmediata a cualquier hora o centrarse en sacar adelante el trabajo diario.

Los antiguos asistentes automáticos a menudo frustraban al usuario con menús rígidos de botones y respuestas predefinidas que no entendían preguntas abiertas. Hoy, la experiencia ha cambiado radicalmente.

Soluciones como iAgente empresas, desarrollado por uno de los partners especializados de Vodafone Empresas, actúan como agentes conversacionales con IA totalmente personalizados que son capaces de comprender la voz, el tono y la intención del cliente.

Al integrarse con los sistemas internos del negocio, estos agentes reconocen quién llama, recuerdan interacciones anteriores y resuelven dudas complejas o gestionan citas de forma fluida.

Tecnología para los retos diarios

La transformación digital no se nota solo de cara al público, sino también en las bambalinas del negocio. Para responder a estos dolores de cabeza diarios en la gestión interna, existen soluciones diseñadas para simplificar procesos:

La gestión del personal : Con herramientas como Vodafone Gestión Laboral (en colaboración con Sesame), las pymes pueden digitalizar el control horario, gestionar las vacaciones de la plantilla y generar informes de rentabilidad desde una única plataforma.

: Con herramientas como Vodafone Gestión Laboral (en colaboración con Sesame), las pymes pueden digitalizar el control horario, gestionar las vacaciones de la plantilla y generar informes de rentabilidad desde una única plataforma. Ciberseguridad de nivel corporativo: Muchos pequeños negocios siguen pensando que no son objetivo de los ciberdelincuentes. Sin embargo, precisamente por disponer de menos recursos de protección suelen ser uno de los colectivos más vulnerables. Para responder a esto, el servicio SOC (Security Operations Center) para pymes de Vodafone ofrece vigilancia y defensa gestionada las 24 horas del día.

de nivel corporativo: Muchos pequeños negocios siguen pensando que no son objetivo de los ciberdelincuentes. Sin embargo, precisamente por disponer de menos recursos de protección suelen ser uno de los colectivos más vulnerables. Para responder a esto, el servicio SOC (Security Operations Center) para pymes de Vodafone ofrece vigilancia y defensa gestionada las 24 horas del día. Comunicaciones unificadas bajo control: La flexibilidad laboral exige poder atender el negocio desde cualquier lugar. La familia de herramientas OneNet unifica la voz fija y móvil en la nube, funcionando como una centralita virtual que permite colaborar en equipo y responder llamadas de clientes desde cualquier dispositivo.

El tren que no puede pasar

La velocidad a la que avanza el mercado no permite quedarse de brazos cruzados.

La próxima década no la ganarán necesariamente las empresas más grandes, sino aquellas capaces de adaptarse más rápido.

Para las pymes, la digitalización y la inteligencia artificial representan una oportunidad única para competir en igualdad de condiciones, crecer de forma sostenible y responder mejor a las nuevas expectativas de los clientes.

Aquellos empresarios que sepan elegir hoy a su compañero de viaje tecnológico asegurarán su posición competitiva para la próxima década.

“La IA es la principal oportunidad que tiene una pyme hoy en día para seguir compitiendo en igualdad en el mercado”, concluye Ortiz.

En colaboración con Hathor Digital.