La Casa Ybarra acoge la nueva Family Bankers’ Office de Banco Mediolanum en Sevilla

Banco Mediolanum inaugura su nueva Family Bankers’ Office en la capital andaluza y consolida un concepto de atención personalizada que convence: los usuarios lo puntúan con un 9,15 sobre 10.

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LO ESENCIAL Las claves La histórica Casa Ybarra de Sevilla, un inmueble de más de 2.100 metros cuadrados, se convierte en la nueva Family Bankers’ Office de Banco Mediolanum. El espacio está concebido como un punto de encuentro que prioriza el asesoramiento financiero personalizado a largo plazo y la relación humana directa con cada cliente. El edificio albergará también actividades culturales, conferencias, talleres de planificación patrimonial y encuentros gastronómicos para sus usuarios. La apertura consolida el crecimiento de la entidad en la Zona Sur, sumándose a otras sedes emblemáticas como las de Barcelona, Madrid y Valencia.

La Casa Ybarra, uno de los hitos arquitectónicos de Sevilla, inicia una nueva etapa en su historia al convertirse en la nueva Family Bankers’ Office de Banco Mediolanum. Se trata de un lugar en el que la banca personal y el asesoramiento financiero dan un salto de calidad a través de una filosofía basada en la proximidad, la empatía, la confianza y las relaciones a largo plazo.

Esa es la propuesta de esta sede que acerca a los clientes el concepto exclusivo de las Family Bankers’ Office (FBO), puntos de encuentro entre los clientes y los asesores financieros.

Aquí, la relación tradicional entre el banco y sus clientes asume una dimensión más humana en torno a la figura del Family Banker. Se trata de un asesor profesional, siempre el mismo, que ofrece una atención continua y personalizada a cada persona y a cada familia.

La meta es ayudar a que estos clientes cubran sus necesidades financieras: desde el ahorro, la financiación y la inversión hasta la jubilación o la protección familiar. Siempre adaptada a sus circunstancias vitales.

Y, por lo visto, el modelo funciona: según la consultora Stiga, la satisfacción global de sus usuarios alcanza una nota de 9,15 sobre 10. Es un dato que explica por qué Banco Mediolanum lleva siete años consecutivos siendo la entidad financiera con los clientes más satisfechos de la banca española, según la misma fuente.

¿Qué diferencia al Family Banker de un asesor financiero?

Pero la pregunta es obvia: ¿cuál es la diferencia entre el Family Banker de Mediolanum y un asesor financiero?

La clave está en la cercanía. El 97,5% de los clientes de Banco Mediolanum conoce por su nombre y apellidos a su asesor personal (frente al 48,9% de media en la banca española), según Stiga. Y puede contactar con él cuándo y dónde lo necesite.

Eso facilita una mayor confianza en la interlocución. Además, la implicación del profesional trasciende la venta de productos financieros y supone un verdadero acompañamiento al cliente en todas sus necesidades financieras a lo largo de las distintas etapas de su vida.

Es una filosofía que se traslada también a las Family Bankers’ Office. En el caso de Sevilla, la Casa Ybarra se convierte en un espacio vivo en el que se ofrecerá a los clientes experiencias que van más allá del asesoramiento financiero: tendrán cabida conferencias, talleres de planificación patrimonial, actividades culturales o incluso encuentros gastronómicos.

2.100 metros cuadrados de historia

Es una manera de honrar la historia del inmueble con una profunda vinculación con el arte y la identidad sevillana.

Ubicada en el número 4 de la avenida Menéndez Pelayo -junto a los históricos Jardines de Murillo y el Prado de San Sebastián-, la Casa Ybarra tiene más de 2.100 metros cuadrados distribuidos en sótano, planta baja y dos alturas.

En la Family Bankers’ Office de Banco Mediolanum se pueden observar los elementos originales del edificio, que forman parte del catálogo de tesoros arquitectónicos de la ciudad:

Fachada histórica : monumental composición en piedra y ladrillo visto.

: monumental composición en piedra y ladrillo visto. Cerámica trianera : piezas artesanales pintadas a mano, firmadas por M. G. Montalbán.

: piezas artesanales pintadas a mano, firmadas por M. G. Montalbán. Forja tradicional : trabajos en hierro ejecutados por el maestro herrero Juan Miró.

: trabajos en hierro ejecutados por el maestro herrero Juan Miró. Patio central: un majestuoso espacio distribuido en torno a una singular Rosa de los Vientos.

Interior de la Family Bankers’ Office de Banco Mediolanum en Sevilla. Banco Mediolanum

Esta inauguración se integra en la red de oficinas históricas de la entidad. Previamente, ya habían puesto en marcha Family Bankers’ Office en otros edificios significativos de nuestra geografía: el Palacete Abadal en Barcelona, el Palacete Fierro en Madrid y la Casa Tarín en Valencia.

“Hemos aumentado en un 80% los recursos de clientes”

Abrir esta FBO en Sevilla está ligado al crecimiento de la entidad en España. Para Luca Bosisio, Consejero Delegado de Banco Mediolanum, “desde enero de 2024 hasta junio de este año hemos aumentado en un 80% los recursos de clientes en España, hasta los 17.158 millones de euros”.

“Esto demuestra el fuerte crecimiento de nuestro modelo”, continuó, destacando asimismo la marcha de la entidad en Andalucía. De ahí que “la apertura de esta nueva Family Bankers’ Office en Sevilla, en un lugar tan especial, representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en la zona sur".

"Creemos que, cuanto más avanza la tecnología, más importante se vuelve la relación humana” Sara Doris, vicepresidenta de Banco Mediolanum

Por su parte, la vicepresidenta de la entidad y representante de la familia fundadora, Sara Doris, puso en valor que, “después de más de 40 años desde el nacimiento de nuestro modelo se ha consolidado como una realidad europea sólida y en crecimiento. Estamos convencidos de que cuanto más avanza la tecnología, más importante se vuelve la relación humana”.

“La tecnología es clave para ofrecer mejores herramientas y un mejor servicio, pero las decisiones financieras más relevantes siguen requiriendo confianza, cercanía y acompañamiento profesional", concluyó.

Como señalan sus principales directivos, la apertura de la Casa Ybarra consolida la trayectoria ascendente de la entidad en Andalucía y Extremadura, zonas de alto potencial para el desarrollo de su modelo de negocio.

"Para los más de 280 Family Bankers que formamos parte de la Zona Sur es un orgullo contar con este espacio emblemático como punto de encuentro con nuestros clientes”, señaló durante la inauguración de Casa Ybarra el responsable de Banco Mediolanum en la Zona Sur, Pablo Lora.

"La Casa Ybarra acoge la nueva Family Bankers’ Office de Banco Mediolanum en Sevilla', es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Banco Mediolanum.