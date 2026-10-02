Operario de SYRSA con un vehículo en el taller. El Español

SYRSA acelera: inaugura instalaciones de BMW en Sevilla y crece al 20% con ventas récord

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LO ESENCIAL Las claves SYRSA inaugura BMW San Pablo, un complejo de cerca de 14.000 metros cuadrados en el polígono La Negrilla de Sevilla para reforzar la venta y posventa de BMW y MINI. BMW, MINI y la marca premium asociada representan ya alrededor del 30% del volumen de negocio de SYRSA, tras su incorporación al grupo en 2024. El grupo cerró 2025 con una facturación récord de 595,6 millones de euros y 24.043 vehículos vendidos, el doble que dos años antes. SYRSA opera en las ocho provincias andaluzas con 74 instalaciones y una plantilla cercana a mil profesionales; también es concesionario BMW y MINI en Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén.

BMW San Pablo, concesionario de SYRSA, inaugura instalaciones en Sevilla. El grupo de automoción sevillano exhibe poderío con este hito: crece al 20% tras facturar en un semestre 379 millones -341 netos- con ventas de 13.786 vehículos nuevos y de ocasión.

Las nuevas instalaciones comprenden un complejo de cerca de 14.000 metros cuadrados en el Polígono Industrial La Negrilla (C/ Tipografía, 2) para concentrar y reforzar la actividad comercial y de posventa de BMW y MINI en la provincia.

En la actualidad, las tres marcas representan conjuntamente alrededor del 30% del volumen de negocio total de Syrsa. Se incorporaron al grupo en 2024 y hoy son “una de sus principales líneas de negocio”.

Una adquisición que reforzó además la posición del grupo en el segmento premium del mercado de automoción.

SYRSA es concesionario de estas marcas en Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén, además de en Sevilla.

Además de BMW y Mini comercializa Renault, Dacia, Alpine, Volvo, Hyundai, Mazda, Suzuki, Nissan, Omoda & Jaecoo, Ebro, Foton, Changan, Lepas y Geely, y es además taller oficial de Lynk & Co, Ineos y Polestar.

La inauguración ha contado con la participación de los principales directivos de BMW Group España y Portugal, encabezados por su presidente ejecutivo, Manuel Terroba, que ha acompañado a Francisco Galnares, presidente ejecutivo de SYRSA, y Francisco Galnares García-Añoveros, CEO.

El grupo cerró 2025 con una facturación récord de 595,6 millones de euros y 24.043 vehículos vendidos, cifras que duplican las de dos años antes y que puede superar de largo si mantiene el ritmo en el segundo semestre del año.

SYRSA nació en 1961 y actualmente tiene presencia en las ocho provincias andaluzas. Cuenta con 74 instalaciones entre centros propios y red de agentes y una plantilla próxima al millar de profesionales.

Junto a su actividad de distribución y posventa de automóviles, el grupo dispone de Driveris, especializada en vehículos de ocasión multimarca; Gestoría; Seguros; y CAT, centro autorizado de tratamiento de vehículos y economía circular.