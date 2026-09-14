JOTS, el simulador que reduce el riesgo a equivocarse y acelera el aprendizaje

Como complemento a su programa de formación, Verisure España ha desarrollado JOTS, una herramienta de simulación diseñada para ayudar a las nuevas incorporaciones de Operaciones a ganar experiencia y confianza antes de gestionar casos reales.

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Las claves Generado con IA Verisure España ha desarrollado JOTS, un simulador inspirado en la industria de los videojuegos para formar a sus equipos de Operaciones. JOTS permite a los profesionales entrenar situaciones reales y críticas, como gestiones de emergencias o incidencias técnicas, en un entorno seguro. Con este simulador, los nuevos empleados mejoran su adaptación al puesto un 30% y reducen el tiempo necesario para su formación. La herramienta refuerza la confianza y destrezas de los operadores, mejorando su capacidad de respuesta ante situaciones de alta exigencia emocional.

¿Qué pueden tener en común la industria de los videojuegos y la seguridad del hogar? Aparentemente, pertenecen a mundos ajenos. Sin embargo, desde que Verisure España diseñó JOTS (Job Training Simulator), ambos sectores han cruzado sus caminos.

La compañía de alarmas ha desarrollado un innovador simulador que refuerza el ya consolidado itinerario formativo de las nuevas incorporaciones de sus equipos de Operaciones —los profesionales que atienden llamadas de clientes, gestionan incidencias técnicas y dan respuesta a situaciones de emergencia desde su Central Receptora de Alarmas (CRA)—, puedan entrenar, aprender y ganar experiencia antes de enfrentarse a situaciones reales, en muchas ocasiones críticas y altamente demandantes.

El desarrollo de este software supone un paso más en la apuesta de Verisure España por la innovación aplicada a la formación y transforma una necesidad de aprendizaje en una solución tecnológica avanzada.

El reto de la Central Receptora de Alarmas

En profesiones como la aviación o la medicina, nadie se imagina a un piloto a los mandos de un vuelo comercial o a un cirujano realizando una intervención compleja sin haber entrenado previamente.

Nadie se subiría a un avión pilotado por una persona que nunca hubiera simulado previamente una maniobra de emergencia.

Tampoco querríamos que un cirujano realizara una intervención compleja sin haber entrenado en un entorno similar al que deberá enfrentarse posteriormente en nuestra operación.

Sin embargo, existen muchas otras profesiones en las que las personas deben enfrentarse a situaciones de gran impacto emocional prácticamente desde el primer día. Es el caso de los profesionales que trabajan en servicios de atención al cliente y gestión de incidencias.

Desde resolver dudas sobre el funcionamiento de una alarma hasta gestionar una intrusión o una emergencia médica, estos equipos deben tomar decisiones rápidas, aplicar protocolos específicos y acompañar al cliente en momentos de elevada tensión emocional.

En estos entornos, uno de los mayores desafíos no es aprender un procedimiento, sino adquirir la destreza y ganar la confianza necesaria para aplicarlo cuando realmente importa. Porque, incluso con una formación sólida, la práctica resulta esencial para ganar seguridad y desarrollar la capacidad de respuesta necesaria en situaciones de alta exigencia.

Trabajar en la Central Receptora de Alarmas (CRA) de Verisure España implica gestionar cada día miles de interacciones relacionadas con la seguridad de hogares y negocios.

Para ello, la compañía cuenta con protocolos de actuación definidos y un programa de formación especializado que permite a los profesionales desarrollar los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar su labor con eficacia.

Como complemento a este modelo de formación, los expertos de Verisure España han desarrollado JOTS, una herramienta basada en tecnología utilizada en la industria de los videojuegos que permite reforzar el aprendizaje mediante simulaciones inmersivas.

Un entrenamiento de destreza

Este simulador es capaz de recrear situaciones rutinarias a las que se enfrenta un operador, desde resolución de dudas habituales de clientes, hasta situaciones que requieren una gestión más delicada y ágil, como saltos de alarma real.

Es decir, la herramienta recrea a la perfección el día a día de un experto de la Central Receptora de Alarmas más grande de Europa en un entorno seguro donde el operador puede equivocarse, corregir y repetir el proceso.

El objetivo es poner en práctica las lecciones y protocolos de actuación del equipo de Operaciones y complementar el proceso formativo de las nuevas incorporaciones, ayudándoles a ganar confianza y desenvolverse con mayor soltura cuando comienzan a gestionar casos reales.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2025, más de 130 profesionales se han formado con esta herramienta y los resultados muestran su éxito: las nuevas incorporaciones se adaptan un 30% mejor a su puesto y aprenden mucho más rápido, reduciendo su tiempo de formación.

En definitiva, JOTS refleja cómo la tecnología puede contribuir a enriquecer procesos de formación ya consolidados. Como complemento al entrenamiento que reciben los equipos de Operaciones, la herramienta ayuda a reforzar habilidades, ganar confianza y preparar a los profesionales para ofrecer el mejor servicio posible a los clientes de Verisure.

"JOTS, el simulador que reduce el riesgo a equivocarse y acelera el aprendizaje", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Verisure España.