Investigan el 'hackeo' de datos de la PAC y ayudas directas de miles de agricultores andaluces

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Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga un posible hackeo de datos de beneficiarios de ayudas directas y de la PAC en Andalucía, correspondientes a 2005-2012 y 2016. El incidente afecta a la infraestructura informática de Tecnabi, SL, empresa contratada por la Consejería de Agricultura. La Junta de Andalucía asegura que los pagos no se ven afectados y ha activado medidas de monitorización y seguridad. Se recomienda a los posibles afectados extremar la precaución ante comunicaciones sospechosas y no compartir datos personales o bancarios.

La Policía Nacional investiga un “posible incidente de seguridad” que afecta a datos de beneficiarios de ayudas directas y de la PAC en Andalucía entre los años 2005-2012 y en 2016.

Desde la Consejería de Agricultura explican que “en ningún caso afectaría a los pagos”, sin precisar el alcance del incidente ni el número de afectados.

El hackeo se habría producido en la infraestructura informática de una empresa de servicios (Tecnabi, SL) contratada por la Consejería de Agricultura.

El acceso indebido a los datos no ha afectado a la Junta de Andalucía, que informa que ha establecido medidas de monitorización estrictas sobre sus actividades, para detectar posibles actuaciones sospechosas o maliciosas.

La empresa ha confirmado que la información afectada por la violación de la seguridad comprende ficheros de base de datos personales de la solicitud única de los años 2005 al 2012 y del año 2016 en el marco de la Política Agrícola Común.

“La empresa ha llevado a cabo actuaciones técnicas y organizativas para el fortalecimiento de su infraestructura, para evitar la continuidad de actuaciones maliciosas del grupo atacante o nuevas intrusiones”, dicen en la Consejería.

La incidencia ha sido comunicada al Servicio de Ciberseguridad de la Agencia Digital de Andalucía perteneciente a la Junta de Andalucía.

Y también se ha trasladado la denuncia a la Policía Nacional y a la Agencia Española de Protección de Datos.

“Se han activado los protocolos y procedimientos de seguridad establecidos al efecto, así como las medidas técnicas y organizativas necesarias para mitigar sus efectos”, explican en la Junta.

Se ha alertado también al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

La Consejería ha enviado comunicación a los posibles afectados “recomendando que presten especial atención a posibles comunicaciones sospechosas que pudieran recibir”.

Entre ellas están “evitar responder a solicitudes sospechosas de información, no hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas y desconfiar de correos electrónicos, llamadas o mensajes cuyo remitente no esté identificado”.

La primera regla es nunca dar claves de acceso a aplicaciones o datos bancarios o de tarjetas.