Petróleo a 100 dólares, ¿cómo afecta a tu bolsillo? Invertia TV analiza el impacto de la crisis energética en Valor Añadido

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Las claves Generado con IA El precio del petróleo alcanza los 100 dólares por barril, lo que amenaza con encarecer los carburantes y presionar la inflación. La crisis energética complica las decisiones de los bancos centrales y podría retrasar las bajadas de tipos de interés esperadas por los mercados. El encarecimiento del crudo ya se refleja en el precio de los combustibles en España: el diésel ronda 1,83 €/litro y la gasolina 95, 1,71 €/litro. Expertos analizan el impacto geopolítico y económico de la crisis, así como las oportunidades de inversión en materias primas.

El petróleo vuelve a situarse en el centro de todas las preocupaciones económicas. La escalada del precio del crudo hasta el entorno de los 100 dólares por barril amenaza con encarecer los carburantes, presionar de nuevo la inflación y complicar las decisiones de los bancos centrales. Este será el asunto principal de la primera entrega de «Valor Añadido», el programa económico de Invertia y EL ESPAÑOL.

Bajo el título «¡Petróleo a 100 dólares! La crisis energética golpea tu bolsillo», el programa analizará este miércoles las causas y consecuencias de una subida que ya comienza a trasladarse a la economía real. El espacio, presentado por Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL, podrá seguirse en directo en Invertia y EL ESPAÑOL a partir de las 13.30 horas.

El programa contará con la participación del economista Daniel Lacalle, que abordará la situación del mercado internacional del petróleo, la respuesta de los países productores y los efectos que puede tener el encarecimiento de la energía sobre el crecimiento económico. También analizará hasta qué punto esta crisis puede alterar las previsiones de inflación y retrasar las bajadas de tipos de interés esperadas por los mercados.

Junto a Lacalle estará Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano. Su intervención permitirá profundizar en la dimensión geopolítica de la crisis, el papel que desempeña el estrecho de Ormuz y la vulnerabilidad de las rutas que conectan el golfo Pérsico con los principales mercados internacionales. Este paso marítimo concentra una parte esencial del suministro mundial de petróleo y constituye uno de los grandes puntos de riesgo para la economía global.

Valor Añadido explicará también cómo se traslada el encarecimiento del crudo al bolsillo de los ciudadanos. El precio medio del diésel en España se situó en agosto en torno a 1,83 euros por litro, por encima de los 1,71 euros de la gasolina 95. Una diferencia especialmente relevante para un país en el que el gasóleo sigue teniendo un peso muy importante en el transporte de mercancías y en numerosos vehículos particulares.

El segundo canal de transmisión es la inflación. El indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística situó la tasa anual del IPC español en el 4,3% en agosto, mientras que el IPC armonizado alcanzó el 4,5%. El programa comparará esta evolución con la registrada en la eurozona, Estados Unidos, Japón y las principales economías latinoamericanas.

La subida de la energía no afecta únicamente al coste de llenar el depósito. También puede terminar reflejándose en el transporte, la cesta de la compra, la industria, los viajes y las facturas de los hogares. El objetivo de esta edición de «Valor Añadido» será separar los riesgos reales del ruido del mercado y responder a la pregunta que se hacen empresas y familias: cuánto puede durar esta crisis y cuánto acabaremos pagando por ella.

Por último, el analista de Invertia, Eduardo Bolinches, dará oportunidades de inversión en materias primas para aprovechar este ciclo alcista.