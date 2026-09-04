Casi 250.000 agricultores reciben 494 M€ por la escalada del precio de los fertilizantes tras la crisis de Ormuz

El Gobierno planea un plan nacional de fertilizantes enfocado en la digitalización y en alternativas orgánicas a los productos de síntesis.

Castilla y León, Andalucía y Castilla-La Mancha son las comunidades que más fondos reciben en este primer paquete de ayudas.

Las ayudas buscan compensar la subida de hasta un 35% en los precios de fertilizantes como la urea y mitigar el impacto en la producción agrícola.

Casi 250.000 agricultores reciben 494,57 millones de euros en ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes tras la crisis de Ormuz.

Un total de 249.376 agricultores han comenzado a recibir este viernes ayudas por valor de 494,57 millones de euros. Se les compensa así por el encarecimiento de los fertilizantes provocado por la crisis de Ormuz, informa el Ministerio de Agricultura.

La cifra de beneficiarios y la cuantía de las ayudas se incrementará en breve, pues este primer paquete corresponde a la ayuda extraordinaria recogida en un Real Decreto de marzo. A finales de julio se amplió con 165 millones más.

El objetivo de esta medida es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos.

Los beneficiarios de este primer listado pueden consultar la cuantía de las ayudas asignadas a cada uno en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Las ayudas van desde 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano. Castilla y León, con 117 millones, Andalucía, con 113, y Castilla-La Mancha con casi 99 son las comunidades con mayores cantidades asignadas para sus agricultores.

Estas ayudas vienen recogidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, con una subvención total de 700 millones.

Crisis de Ormuz

Agricultura ha recordado que los fertilizantes son una de las materias primas que más se han encarecido a causa del conflicto bélico, por lo que esta medida busca paliar el impacto de dicho incremento en las explotaciones agrarias.

Desde el 28 de febrero, cuando comenzó la crisis de Ormuz, se produjo una fuerte escalada en el precio de los fertilizantes que alcanzó un 35% en el caso de la urea o casi un 30% en los compuestos con fósforo.

Para otros productos a base de potasa la subida estuvo entre un 20 y un 25%, explicaron desde la sección de suministros de Dcoop.

Durante la primavera hubo también problemas de abastecimiento de abonos foliares, entre otros productos.

Más de un 30% del comercio mundial de urea y hasta un 45% del de azufre, básico para los fosfatados, usaba la ruta de Ormuz, que quedó bloqueada.

Además, el gas es la fuente energética principal para conseguir otras materias primas necesarias para producir fertilizantes.

Además de estas ayudas para una situación coyuntural, el Gobierno trabaja en un plan nacional de fertilizantes basado en la digitalización y la búsqueda de fuentes orgánicas alternativas a los productos de síntesis.