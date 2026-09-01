La sevillana Ametel crea un holding para ordenar su crecimiento a doble dígito y facturar más de 170 M€

Las claves

Las claves Generado con IA Ametel crea un holding encabezado por Ametel Global Group para gestionar su crecimiento y diversificación internacional. La empresa prevé facturar más de 170 millones de euros este año, un 15% más que en 2023, y suma más de 1.600 empleados. El grupo integra filiales en España, Latinoamérica, Reino Unido y una especializada en infraestructuras gasistas, Dualgás. Ametel ha conectado más de 7 GW de potencia renovable y mantiene una cartera de proyectos superior a 400 millones de euros.

La compañía andaluza Ametel cerrará el año con un negocio superior a los 170 millones, alrededor de un 15% superior al del año pasado, en el que alcanzó 155 millones tras escalar un 24%.

Son cifras de crecimiento que han llevado a la compañía especializada en construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones a crear un holding para mantener su expansión y su diversificación geográfica.

La nueva estructura corporativa está encabezada por Ametel Global Group, sociedad matriz que prestará soporte al conjunto de las sociedades operativas del grupo desde Dos Hermanas (Sevilla).

Bajo esta nueva organización se integrarán Ametel SA, que continuará desarrollando la actividad tradicional de la compañía en España; Ametel Latam SpA, encargada de canalizar el crecimiento en América Latina; Ametel UK, para el desarrollo del negocio en Reino Unido; y Dualgás, la filial especializada en infraestructuras gasistas.

La compañía ha reforzado su plantilla hasta superar actualmente los 1.600 trabajadores entre todas las sociedades del Grupo.

“El rediseño está orientado a reforzar el músculo financiero para afrontar una época de crecimiento de las inversiones en el desarrollo de infraestructuras energéticas tan necesarias en el momento actual”, afirma Odilo García, Consejero Delegado de Ametel.

En este momento, el Grupo Ametel tiene una cartera de proyectos contratada superior a los 400 millones de euros.

En el ámbito internacional, Ametel mantiene una sólida presencia en Chile, donde alcanzó una facturación de 14 millones de euros en 2025 y prevé situarse por encima de 20 millones de euros en 2026, consolidando así su estrategia de expansión exterior.

Subestación Santa Raquel en Chile, puesta en marcha en 2026. Ametel

Igualmente mantiene una sociedad en Gran Bretaña, mercado en el que ya ha realizado proyectos en otras etapas.

Además de su actividad tradicional en redes eléctricas de alta, media y baja tensión, subestaciones y telecomunicaciones, Ametel ha ampliado su participación en proyectos de energías renovables, tanto utility scale como de autoconsumo.

La compañía ha contribuido a conectar a la red más de 7 GW de potencia renovable y, con ello, a los objetivos de descarbonización de la industria.

Y desde el pasado año la compañía opera en el sector de las infraestructuras gasistas a través de Dualgás, con la experiencia de cuatro décadas en el desarrollo de infraestructuras energéticas.

Odilo García añade que “con esta nueva estructura societaria mejora la eficiencia operativa, se fortalecen los sistemas de gobierno corporativo y se dota al grupo de una organización más adecuada para impulsar tanto el crecimiento orgánico como las potenciales oportunidades de desarrollo empresarial que puedan plantearse”.