El Gobierno mediará si se mantiene la huelga en Airbus: "No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años"

Paro en la planta de Getafe este mes de agosto. El Español

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno español muestra preocupación por la huelga indefinida en las plantas de Airbus y considera intervenir para mediar si no se alcanza un acuerdo. La empresa advierte que parte de la carga de trabajo podría retirarse de España si la huelga continúa, lo que pondría en riesgo el futuro industrial del país. El alcalde de Sevilla y el comité de empresa destacan la importancia estratégica de Airbus para la economía local y nacional, pidiendo responsabilidad a todas las partes. Trabajadores de Airbus se han reunido con Podemos en el Congreso para denunciar la situación laboral y la continuidad de la huelga indefinida.

El Gobierno español muestra su “preocupación” por la huelga indefinida en las plantas españolas de Airbus y se plantea ya intervenir con una mediación: “No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años”, ha asegurado el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga.

Si no hay acuerdo, “tendremos que entrar a mediar”, ha afirmado. Una reacción provocada por la amenaza de la empresa de retirar parte de la carga de trabajo de las plantas españolas y dejarlas fuera del reparto de nuevos paquetes si la huelga no cesa.

El Ejecutivo sigue “con mucha atención” la reunión de hoy en el SIMA entre sindicatos y dirección. “Somos optimistas, ambos son responsables”, ha añadido sin restar trascendencia a los paros en las fábricas desde el mes de julio, que han provocado una situación que la empresa considera "crítica".

¿Cuándo intervendrá el Gobierno? Todo parece indicar que pronto, si la huelga se mantiene y no hay acuerdo hoy. “A ver que decide el ministro”, ha zanjado el secretario de Estado a preguntas de los periodistas en una comparecencia pública.

El ministro Jordi Hereu ya explicó la semana pasada que esperaba no tener que intervenir en el conflicto laboral y pidió la responsabilidad de todos porque se trata de una empresa estratégica de España.

García Brustenga ha insistido hoy en que la situación ha generado “preocupación”, ya que “el sector aeroespacial, tanto civil como militar, va a crecer mucho. Hay una gran oportunidad y España está bien posicionada”.

En ese contexto, “elementos como la huelga y la discusión son ruido. Tienen que llegar a un pacto cuanto antes. Hay competencia de otros”, ha apuntado sobre un trasvase de carga de trabajo de plantas españolas hacia otras instalaciones de la compañía.

Alcalde de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, también ha pedido hoy responsabilidad a la dirección y sindicatos de Airbus, empresa que "tiene mucho peso en el PIB de la provincia y de Andalucía".

En una atención a medios, Sanz ha asegurado que Sevilla, como "capital aeroespacial del sur de Europa, junto con Toulouse y Hamburgo", se juega "muchísimo", ante el parón de la actividad.

Asimismo, ha respaldado todas las movilizaciones llevadas a cabo por el comité de empresa. Recientemente, reconoció que ha recibido "claros" mensajes de "preocupación" de diferentes clientes y partes interesadas que "necesitan continuidad de negocio y fiabilidad".

Por otra parte, un grupo de trabajadores de Airbus se ha reunido este martes con Podemos en el Congreso para denunciar la situación laboral en la empresa que afronta una situación de huelga indefinida.