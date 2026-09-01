La Escuela de Energía de Fundación Naturgy para hogares vulnerables llega a 1000 municipios españoles

Explicación de los conceptos de la factura. Naturgy

Se trata de un programa social para colectivos vulnerables que enseña eficiencia energética y gestión del bono social, permitiendo aprender a ahorrar a más de 45.500 personas.

Las claves

Las claves Generado con IA La Escuela de Energía de Fundación Naturgy ha llegado a más de 1.000 municipios y ha capacitado a más de 45.500 personas en situación de vulnerabilidad. Los talleres prácticos permiten a los hogares ahorrar una media de 467 euros anuales y han incrementado el acceso al bono social del 12% al 55% entre los participantes. El programa también forma a técnicos, mediadores y profesionales del sector social para que puedan acompañar mejor a familias vulnerables. La iniciativa incluye acciones de rehabilitación energética, voluntariado y colaboración con entidades sociales para mejorar la empleabilidad y la eficiencia energética de los hogares.

Aprender a entender la factura de la luz puede significar la diferencia entre llegar a fin de mes o quedar excluido del sistema.

La vulnerabilidad energética puede quedar agravada por la falta de conocimiento respecto al ámbito energético, incluyendo aspectos como la elección y contratación de tarifas adecuadas, el acceso al bono social, la gestión eficiente del consumo energético y el conocimiento de los derechos que les asisten como personas consumidoras.

Frente a esta realidad, Fundación Naturgy demuestra que la mejor ayuda combina acción directa, educación y la creación de oportunidades para las personas que más lo necesitan.

Esa es la filosofía con la que nació la Escuela de Energía. Se trata de una iniciativa social creada por la Fundación Naturgy para combatir la vulnerabilidad energética a través de la formación y el acompañamiento práctico.

¿Por qué es clave 'ayudar al que ayuda' en este contexto?

La Escuela de Energía está dirigida a familias y colectivos en situación de vulnerabilidad. Pero también a técnicos de la administración pública, mediadores y profesionales de entidades del tercer sector, para que estos puedan acompañar a familias vulnerables.

Proporcionando formación a las personas que acompañan a las familias, el conocimiento se expande y la ayuda integral que ofrecen estos profesionales de servicios sociales incluye también un aspecto importante en el ámbito del hogar como es la energía.

¿Cómo funciona la Escuela de Energía?

Formación presencial durante uno de los talleres. Naturgy

La Escuela de Energía imparte programas a personas en situación de vulnerabilidad y colectivos específicos. Para ello, organiza talleres prácticos sobre contratación, facturación, bono social y eficiencia energética, principalmente.

El impacto social que supone se explica atendiendo a las cifras que ha dejado desde su puesta en marcha. La consecuencia más inmediata tiene que ver con el ahorro: un hogar consigue reducir, de media, 467 euros al año en sus recibos de energía tras estas formaciones.

Asimismo, el acceso al bono social ha aumentado del 12% al 55% entre los usuarios atendidos, reduciendo el 'non take-up' que señala la recientemente aprobada Estrategia Nacional contra la Pobreza energética. La Escuela está presente en más de 1.000 municipios y suma más de 45.500 personas capacitadas.

"Los participantes destacan especialmente la tranquilidad que les aporta comprender su factura y saber qué decisiones pueden tomar para mejorar su situación" Josep Benavent, formador de la Escuela de Energía

Josep Benavent, formador de la Escuela de Energía, explica que las sesiones son muy prácticas y buscan dotar a las personas de conocimientos para optimizar su consumo sin perder confort.

"Más allá del ahorro económico", explica Benavent, "los participantes destacan especialmente la tranquilidad que les aporta comprender su factura y saber qué decisiones pueden tomar para mejorar su situación".

Plan de Vulnerabilidad Energética: el compromiso de Naturgy

La Fundación canaliza sus proyectos de impacto social mediante su Plan de Vulnerabilidad Energética activo desde 2017.

La iniciativa ha beneficiado a más de 355.000 personas en toda España. El plan articula su respuesta a la vulnerabilidad energética con iniciativas complementarias a la Escuela de Energía:

Fondo Solidario de Rehabilitación Energética: se adecúan instalaciones, se realizan rehabilitaciones exprés para mejorar la eficiencia energética de los hogares y la renovación o reparación de equipamientos energéticos del hogar para personas vulnerables.

se adecúan instalaciones, se realizan rehabilitaciones exprés para mejorar la eficiencia energética de los hogares y la renovación o reparación de equipamientos energéticos del hogar para personas vulnerables. Voluntariado Energético: acompañamiento directo a las familias a través de voluntarios expertos en energía pero también en aspectos sociales.

Formación práctica para acceder al mercado laboral

Una formadora de la Escuela de Energía durante una formación. Naturgy

La colaboración entre entidades sociales potencia el impacto del proyecto. Un ejemplo de esto son los cursos para mujeres atendidas por la Fundación Madrina, que han recibido un curso específico de 25 horas de asesor energético impartido por la Escuela.

Alejandra Arrieta, del Departamento de Empleo de Fundación Madrina, señala que esta formación “les ayuda en tres ámbitos: en el profesional, económico y práctico porque adquieren conocimientos inmediatos que pueden aplicar de forma inmediata, y en el humano y social, porque hemos observado un aumento de su motivación, confianza y autoestima".

"Destacamos el excelente trabajo de la formadora cuya aplicación y metodología está contribuyendo de forma decisiva en el aprendizaje y motivación de las participantes”, añadió. "Esta capacitación mejora sus competencias profesionales y aumenta sus opciones reales de empleo en un sector en crecimiento".

"Esta capacitación mejora sus competencias profesionales y aumenta sus opciones reales de empleo" Alejandra Arrieta, Departamento de Empleo de Fundación Madrina

El impacto positivo queda claro al escuchar a las alumnas. Melania Lampreave, participante y madre de familia, valora, por ejemplo, "que sea una formación gratuita y que apoyen la conciliación familiar".

Por su parte, Jackeline Sánchez explica que el curso le ha permitido "aprender sobre los tipos de recibos de luz: ahora puedo controlar mis consumos y aconsejar a otras personas que lo necesiten".

"Sumando Energías por Valencia": respuesta tras la DANA

Tras el paso de la DANA en la Comunidad Valenciana, la Fundación diseñó el plan "Sumando Energías por Valencia" para beneficiar a más de 40.000 personas.

El proyecto aborda la reconstrucción de las zonas afectadas mediante actuaciones integrales en viviendas, en el ámbito educativo, el del empleo y el medio ambiente:

Apoyo a las personas : rehabilitación energética de viviendas y donación de placas solares a centros sociales.

: rehabilitación energética de viviendas y donación de placas solares a centros sociales. Impulso a la educación: instalación de paneles fotovoltaicos en 40 centros escolares y despliegue del programa educativo Efigy Schools.

instalación de paneles fotovoltaicos en 40 centros escolares y despliegue del programa educativo Efigy Schools. Formación para el empleo : cursos teórico-prácticos para facilitar el acceso de nuevo al mercado laboral de las personas afectadas.

: cursos teórico-prácticos para facilitar el acceso de nuevo al mercado laboral de las personas afectadas. Medio ambiente con acciones de voluntariado para la restauración ambiental y reforestación de espacios dañados en distintos municipios y elaboración de estudios que merecen un análisis particular a raíz de la emergencia.

Fundación Naturgy también trabaja en esta iniciativa a través de suEscuela de Energía, y ha intensificado su actuación en los últimos meses en los municipios afectados por la DANA.

Un modelo de sostenibilidad con impacto social

Fundación Naturgy demuestra que la transición energética debe ser justa y accesible para toda la sociedad. El trabajo coordinado entre entidades, docentes y ciudadanos construye una red de apoyo real.

Esta estrategia permite ahorrar en energía a los hogares vulnerables y genera nuevas oportunidades laborales para el futuro sin dejar a nadie atrás.

'La Escuela de Energía de Fundación Naturgy para hogares vulnerables llega a 1000 municipios españoles' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Naturgy.