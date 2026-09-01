El conflicto de Airbus se acerca a un callejón sin salida tras fracasar la negociación con el comité de huelga

Las claves

Las claves Generado con IA Fracasa la negociación entre Airbus y el comité de huelga, manteniéndose los paros indefinidos iniciados el 25 de julio. La dirección de Airbus exige levantar la huelga para seguir negociando, mientras los sindicatos rechazan otras vías de mediación. El Gobierno estudia intervenir ante la gravedad del conflicto, que pone en riesgo la carga de trabajo de las plantas españolas de Airbus. El conflicto afecta a 14.000 empleados y a un sector que representa el 60% de la industria aeroespacial nacional y el 50% de la defensa.

Dirección y sindicatos buscan ya casi a la desesperada una salida al conflicto de Airbus tras fracasar la negociación sobre la huelga en el SIMA. La causa: siguen vigentes los paros indefinidos convocados desde el martes día 25, prolongación de los que ya se produjeron durante todo el mes de julio.

La dirección considera imperativo levantar la huelga para seguir hablando y, según ha dicho CGT en una comunicación a los trabajadores, pretende ahora cerrar un acuerdo en otro procedimiento distinto abierto en el órgano de mediación laboral al margen del comité de huelga.

Pero los convocantes de los paros (CGT,UGT y ÚTIL) no consideran legítimo este otro foro del Servicio Interfederal de Mediación y Arbitraje, en el que también están otros sindicatos como CCOO y ATP. Esta vía aún se mantiene abierta.

Pero es evidente el riesgo de que los caminos para la solución del conflicto desemboquen en un callejón sin salida, a falta de jugarse la que puede ser la última carta: la intervención del Gobierno para mediar.

En la práctica, la representación institucional de los trabajadores ha perdido el control de las protestas: en julio las asambleas en las plantas rechazaron un preacuerdo alcanzado por CCOO y SIPA (mayoritarios).

Y esta misma semana se ha rechazado por abrumadora mayoría la pretensión de UGT de levantar provisionalmente la huelga que convoca el propio sindicato, junto a otros, para facilitar la negociación.

“La empresa no ha dado ninguna alternativa. Ha continuado con su posición de cerrazón a dialogar con el comité de huelga”, han insistido desde CGT, sindicato partidario de mantener las fábricas sin actividad como medida de presión.

La gravedad de la situación es tal, con la carga de trabajo de las plantas españolas en juego, que el Gobierno contempla ya abiertamente intervenir en el conflicto con una mediación.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha dejado claro que la situación es grave: “No nos podemos jugar el pan de los próximos 30 años”, ha declarado.

Intereses estratégicos

Airbus tiene en España 14.000 empleados en sus plantas de Getafe, Sevilla, Cádiz, Illescas (Toledo) y Albacete.

España posee una participación accionarial del 4% en el conglomerado aeroespacial Airbus a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Francia y Alemania tienen el 11% cada una.

Las plantas españolas juegan un papel clave en divisiones de aviación civil, defensa y helicópteros, además de en programas de futuro como el Eurodrone.

Las empresas de aeronáutica, espacio, defensa y seguridad en España, facturan más de 16.000 millones de euros, un 1,4% del PIB nacional y un 13% del PIB industrial .

Airbus es la principal tractora de la industria que mira al cielo en España. Su carga de trabajo representa prácticamente el 60% de todo el sector aeroespacial nacional y el 50% de la industria de defensa.

Raíz profunda

El CEO de Airbus, Guillaume Faury, ya detectó en julio durante una visita a Getafe durante las protestas que había una profunda desafección de la plantilla hacia la empresa, más allá de las condiciones salariales y laborales que se reivindicaban.

Una de las constantes en las protestas desde julio ha sido la queja de los trabajadores porque la empresa logre año tras año beneficios récord y ellos estén perdiendo condiciones salariales y laborales.

Airbus ha advertido claramente que la situación para ella misma, sus clientes y proveedores es ya “crítica”.