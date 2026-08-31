Los trabajadores de Airbus deciden seguir con la huelga mientras se negocia un acuerdo en una situación "crítica"

Las claves

Las claves Generado con IA La plantilla de Airbus en España decide mantener la huelga indefinida mientras continúan las negociaciones con la dirección. El 81% de los trabajadores rechaza pausar los paros, reflejando desconfianza hacia la empresa y desmarcándose de la postura de UGT. Las últimas ofertas abordan subidas salariales ligadas al IPC, recuperación del poder adquisitivo y mejoras en promociones internas. La empresa considera "crítica" la situación y ha advertido sobre la posible retirada de carga de trabajo de las plantas españolas si no se resuelve el conflicto.

Los trabajadores de Airbus en España han decidido por abrumadora mayoría mantener la huelga indefinida mientras la dirección y los sindicatos negocian un acuerdo que zanje el conflicto laboral en el que está sumido la empresa desde julio.

Las partes están citadas mañana martes en el SIMA a una nueva reunión. La empresa había exigido levantar los paros mientras se acaba de cerrar un preacuerdo. La situación, según la empresa, es ya "crítica".

"Los trabajadores han dicho hoy en las asambleas que no confían en la empresa. Ese es el mensaje de la plantilla", han dicho desde UGT en Sevilla, donde el no a dejar las movilizaciones ha sido muy mayoritario contra el criterio, precisamente, de UGT.

El 81% de los trabajadores que se han pronunciado hoy en las asambleas lo han hecho para decir que no desean pausar la huelga, frente a un 16% que sí quería hacerlo y un 2,4% de abstenciones, indican fuentes sindicales.

Las plantas de Getafe y Sevilla han apoyado la huelga. Albacete y Cádiz no han votado hoy, pero se suman a la decisión de la mayoría.

"El presidente de la compañía prometió una solución al conflicto. Ahora la empresa debe cumplir", insisten desde UGT en Sevilla.

Últimas ofertas

La última oferta de la dirección vincula los salarios al IPC real, sumando una recuperación del poder adquisitivo del 7,6% a lo largo de un periodo de cinco años con vigencia ampliada hasta el año 2030.

Además, incluye el compromiso de destinar un 0,5% adicional para las revisiones salariales individuales (RSI) y otro 0,5% específico para cubrir el capítulo de promociones profesionales internas.

La oferta estaba supeditada a que cesasen los paros para negociar sin presión. Así que habrá que ver cómo se llega mañana a la mesa negociadora.

La última propuesta sindical, presentada por UGT, pretende un 8% más IPC de subida salarial entre este año y el próximo, ultraactividad sin techo vinculada al IPC y una paga no consolidable de 4.000 euros.

De esta propuesta, en principio, se desmarca CGT, que junto a UGT y UTIL están convocando la huelga indefinida.

Situación "crítica"

La decisión de las asambleas de los trabajadores hoy de mantener los paros refleja que los sindicatos mayoritarios han perdido en la práctica el control de la situación.

En julio las formaciones que ostentan la representación mayoritaria de la plantilla, CCOO y SIPA, ya alcanzaron un preacuerdo con la dirección, que fue rechazado en una ajustada votación.

Estos sindicatos dejaron de liderar la protesta en favor de UGT, CGT y UTIL, que presentaron la papeleta de huelga indefinida a partir del día 25.

Tras la última reunión con la dirección el jueves pasado, UGT había apostado por una suspensión provisional de las movilizaciones para rematar la negociación. Una postura que ahora ha sido rechazada por la plantilla.

CGT es el sindicato que siempre se ha mostrado más beligerante y contrario a un acuerdo.

Desde UGT en Sevilla, Juan Antonio Vázquez ha considerado que el acuerdo debe cerrarse esta semana y que las negociaciones deben continuar pese a la huelga en vigor.

Si finalmente se consigue superar las diferencias y firmar un acuerdo, habrá un referéndum vinculante abierto a los 14.000 trabajadores de Airbus en España para poner fin al conflicto que, según la dirección, ha llegado a un punto “crítico” y que afecta ya a la empresa y a sus clientes y proveedores.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, dijo el miércoles que espera no tener que intervenir en el conflicto laboral y pidió la responsabilidad de todos porque se trata de una empresa estratégica de España.

Una reacción provocada por la amenaza de la empresa de retirar parte de la carga de trabajo de las plantas españolas y dejarlas fuera del reparto de nuevos paquetes si la huelga no cesaba.