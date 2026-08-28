Continúa la huelga en las plantas de Airbus: empresa y sindicatos seguirán negociando el próximo martes

Trabajadores de Airbus durante uno de los paros. El Español

Las claves

Las claves Generado con IA La huelga indefinida en las plantas de Airbus en Getafe, Sevilla, Albacete e Illescas sigue vigente tras no alcanzarse un acuerdo con los sindicatos. La empresa y los sindicatos retomarán las negociaciones el martes 1 de septiembre, buscando resolver el conflicto laboral. Airbus advierte que la huelga podría implicar la pérdida de carga de trabajo para las plantas españolas y ha suspendido nuevas contrataciones. Los sindicatos reclaman una subida salarial del 12% este año, acortar el plazo de recuperación del poder adquisitivo y compensaciones para los trabajadores afectados.

La huelga indefinida en Airbus se mantiene. Empresa y sindicatos no lograron ayer cerrar un acuerdo tras una maratoniana sesión de negociación, que concluyó pasadas las 23,00 con un acta de aplazamiento. Se han emplazado a volver a hablar el martes 1 de septiembre.

El paro vigente afecta a las plantas de Getafe, Sevilla, Albacete e Illescas (Cádiz iba a empezar el 1 de septiembre). Hasta el próximo martes, las partes se comprometen en virtud del acta de la reunión a "realizar gestiones tendentes a resolver el conflicto existente".

Se negocia ya con la perspectiva de que si no hay acuerdo pronto se puede llegar a la ruptura de las conversaciones, según apuntaban fuentes sindicales.

La situación, argumentan, ha llegado en los últimos días a un punto cercano al bloqueo: la empresa ha aceptado negociar todos los puntos de la papeleta de huelga y ha hecho una propuesta, pero exigiendo que se levantase la huelga para seguir hablando.

Pero los sindicatos UGT, CGT y UTIL consideran la propuesta insuficiente e inconcreta, y se niegan a levantar los paros indefinidos que tienen las fábricas sin actividad desde el día 25 de este mes, después de 23 días sin trabajar en julio.

“Queremos un documento en el que la empresa ponga por escrito claramente lo que ofrece para que la plantilla decida, que no haya lugar a la interpretación”, reclamaban desde UGT.

En su última oferta, la dirección vincula el incremento salarial al IPC y el acortamiento del plazo de recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años, y que los sindicatos cifran en un 9%.

Además, mantiene dos días semanales de teletrabajo, y se abre a negociar sobre el sistema Bradford para las bajas laborales. Ha retirado los recursos planteados en vía judicial sobre este tema.

También acepta un "respeto íntegro" de las condiciones laborales conforme a la normativa aplicable y diálogo a nivel nacional con la suficiente antelación en el proyecto Bromo.

Sobre las cargas de trabajo en la planta de Cádiz, analizará el cumplimiento de los acuerdos existentes y de las necesidades futuras de actividad para "garantizar los compromisos adquiridos".

Comedores y servicios sociales, Transporte colectivo y rutas, flexibilidad horaria, catálogo de puestos tipo y resolución global del conflicto también entraban en el acuerdo.

El martes Airbus puso sobre la mesa una medida de presión: con la huelga, las plantas españolas podrían perder parte de la carga de trabajo actual y quedar fuera del reparto de futuros contratos.

Además, la dirección suspendió las contrataciones previstas, según expuso a los sindicatos en el SIMA del martes la directora de Recursos Humanos de la compañía, Carmen Maja Rex.

Los sindicatos plantean una subida salarial del 12% este año, a la que suman otra del IPC más el 1,5% este año y el próximo. Además reclaman compensación para que no haya impacto por la huelga para los trabajadores.

La compañía considera crítico que la huelga acabe ya, ante una situación que afecta al cumplimiento de sus compromisos globales.

“Alcanzar un acuerdo de inmediato en los próximos días es crítico para todos nosotros, para nuestros clientes y para nuestro proyecto común en España", advertía la empresa el martes.

El ministro español de Industria, Jordi Hereu, dijo el miércoles que espera no tener que intervenir en el conflicto laboral y pidió la responsabilidad de todos porque se trata de una empresa estratégica de España.