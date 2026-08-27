El Gobierno apoya que Deoleo sea adquirida por “una entidad española” que defienda la industria y el olivar nacional

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno apoya que Deoleo sea adquirida por una entidad española que defienda la industria nacional y los intereses de los olivicultores. Coricelli lidera la puja con una oferta de 500 millones de euros, seguida por la cooperativa andaluza Dcoop, cuya oferta es algo inferior. Cooperativas Agroalimentarias y la Junta de Andalucía también han pedido que se proteja el carácter estratégico de Deoleo para el sector aceitero español. La operación de venta entra en su recta final, con Coricelli negociando en exclusividad hasta final de mes, aunque no se descartan nuevas ofertas.

El Ministerio de Agricultura ha expresado hoy su apoyo a un comprador español para el gigante aceitero Deoleo. "Una opción que preserve nuestros intereses industriales" y que al mismo tiempo defienda “estrictamente los intereses de nuestros olivicultores".

"La posición del Gobierno sería favorable a que el posible adquirente fuera una entidad española, en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado", han dicho fuentes de Agricultura a EFE.

Sin perjuicio de que se trate de una "posible operación de compraventa privada entre empresas y fondos de inversión", el departamento que dirige Luis Planas rompe al fin su silencio sobre la operación, estratégica para el sector en España.

En la puja abierta por los fondos CVC (que posee el 50% de la compañía) y Alchemy (40%) está encabezada actualmente Coricelli, con una oferta de 500 millones de euros.

También está interesada la cooperativa andaluza Dcoop, cuya oferta al menos hasta el momento es algo inferior.

La oferta de Coricelli se ha presentado a través de Farmers Elite Global SL, presidido por Lorenzo Coricelli, sociedad matriz de los negocios de la familia italiana y con sede en Sevilla.

Desde el grupo destacan también que la familia Coricelli tiene presencia en España desde hace décadas con Aceites Abasa (Baena, Córdoba), reivindicando su arraigo en el olivar español.

Apoyo a Dcoop

Cooperativas Agroalimentarias (coyos socios, entre ellos Dcoop, concentran dos tercios de la producción de aceite nacional) pidió esta semana al Gobierno de España que proteja al sector aceitero español .

Hay mecanismos de defensa ante inversiones extranjeras por el carácter estratégico de Deoleo (con sede en Alcolea, Córdoba).

Anteriormente, CCOO también se había pronunciado en el mismo sentido.

La Junta de Andalucía había mostrado sus preferencias por un comprador de la tierra, respetando la decisión que finalmente tomasen los vendedores, según la Consejería de Agricultura.

Coricelli podría estar protegida de los mecanismos al alcance del Gobierno y del derecho a veto al presentar su oferta a través de su matriz, Farmers Elite Global SL, con sede en la muy sevillana Avenida del Cardenal Bueno Monreal.

Ahí es donde cobra todo el sentido las palabras “en el marco del cuadro legal vigente y el cumplimiento de las condiciones de mercado" deslizadas desde el Ministerio de Agricultura.

Hasta ahora la postura de Agricultura era la de pasar la pelota al ministro Carlos Cuerpo, del que pende la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por una cuestión de competencias.

Y también explicaría el silencio que hasta ahora ha mantenido el Gobierno cuando el sector del olivar español ha clamado por una defensa explícita de los intereses nacionales en una operación que afecta al mayor envasador mundial de aceites de oliva.

Recta final

Una operación, además, que entra ya en su recta final. Coricelli, con 500 millones de euros sobre la mesa, habría dado hasta final de mes a la directiva de Deoleo para cerrar la puerta a nuevas ofertas y negociar en exclusividad, según adelantó El Economista.

No se descarta que haya nuevas ofertas que mejoren o igualen la de la familia italiana. Y por eso es importante la declaración del Ministerio de Agricultura, que podría interpretarse como apoyo implícito a Dcoop.

Hay otro matiz en la operación: Coricelli presentó una oferta inicial que no fue considerada por la dirección de Deoleo. El 15 de agosto habría contraofertado con los 500 millones, lo que crea un problema de plazos.

La oferta de Coricelli plantea mantener la unidad de las unidades productivas y marcas de Deoleo, mientras que la de Dcoop, por temas de competencia en el mercado americano, podría necesitar a terceros.