Coricelli, con ventas de 400 M€, aspira a comerse al pez grande con la compra de Deoleo, que dobla su facturación

El sindicato CCOO pide al Gobierno español que proteja el sector aceitero ante la posible adquisición extranjera de Deoleo por su carácter estratégico.

La operación, de gran complejidad técnica, enfrenta regulaciones internacionales y posibles trabas antimonopolio, especialmente en Estados Unidos.

Deoleo, el mayor envasador de aceite del mundo, facturó 820 millones de euros en 2025, el doble que Coricelli, que alcanzó los 400 millones.

Coricelli lidera la puja por Deoleo con una oferta de 500 millones de euros, superando a otras compañías interesadas como Dcoop y Acesur.

Últimos días para pujar por Deoleo, con la italiana Coricelli en cabeza con una oferta de 500 millones de euros.

Los plazos previstos por la compañía que comercializa marcas como Koipe, Carbonell, Bertolli o Carapelli es cerrar el plazo para recibir ofertas este mes, para concretar la operación a lo largo de septiembre.

En la compra están también interesadas compañías españolas como Dcoop o Acesur, según informaciones de El Economista e ItaliaOggi, cuyas ofertas no superan los 470 millones.

La venta de la participación de los fondos CVC (50% de la compañía) y Alchemy (40%) ha interesado también a Bonifiche Ferraresi y Newlat Food, la francesa Lesieur (Avril) y la australiana Cobram Estate Olive.

¿Quién es Coricelli?

Coricelli opera en los mercados italiano e internacional con las marcas Pietro Coricelli y Olio Cirio, adquirida en 2009.

El grupo tiene en España las sociedades Farmers Elite Global SL, sociedad holding y matriz global de todo el conglomerado de la familia Coricelli, con domicilio en Sevilla desde el año 2015; y también la filial Aceites Abasa, de Baena (Córdoba).

En 2025 registró una facturación cercana a los 400 millones de euros. Vendió 78,7 millones de litros de aceite (un 25,3% más sobre los 62,8 millones de litros de 2024).

“Pietro Coricelli mantuvo su posición como líder de mercado en aceite de oliva virgen extra en Italia, con una cuota del 12,4% en volumen”, aseguran desde la compañía.

Sus exportaciones representaron más del 58% de la facturación total, alcanzando un valor superior a los 226 millones de euros (frente al 36% registrado en 2024). Estados Unidos representa más del 43% de las exportaciones totales y generando una facturación superior a los 98 millones de euros de la compañía.

La empresa familiar, fundada en Spoleto en 1939, está dirigida desde 2018 por Chiara Coricelli, presidenta y consejera delegada, representando a la tercera generación.

Bajo su liderazgo, Pietro Coricelli ha pasado de una facturación de 116 millones de euros en 2018 a 389 millones en 2025, con la internacionalización como uno de los nuevos pilares de la compañía.

Recientemente ha invertido 13 millones de euros en sus instalaciones de Spoleto, que culminó a principios de julio.

En el acto inaugural de esas obras de mejora en su sede en la región de Umbría (Italia) Salvatore Caiata, diputado del Parlamento italiano y presidente de la Delegación Italiana ante la Asamblea Parlamentaria de la Iniciativa Centroeuropea, destacó el valor de un modelo empresarial capaz de combinar raíces italianas, innovación y una visión internacional:

"Hemos tenido la oportunidad de visitar una empresa que encarna el verdadero espíritu del “Made in Italy”. Es decir, combinar tradición e innovación a través de una visión de futuro. Las instituciones tienen el deber de apoyar a estas empresas, que no se limitan a resistir la globalización, sino que asumen un papel protagonista —también a nivel internacional— mediante adquisiciones que protegen marcas históricas italianas, manteniendo al mismo tiempo una fuerte identidad italiana".

Con estos argumentos, aspira a comprar Deoleo, el mayor envasador de aceite del mundo, que facturó 820 millones en 2025. Más del doble del volumen de negocio de la firma italiana.

Las empresas españolas interesadas en la puja superan con mucho a Coricelli en tamaño. Dcoop tuvo el año pasado ventas globales 1.421 millones de euros, 875 de ellos (el 63%) de su negocio olivarero.

Cifras que incluyen a sus filiales españolas pero no sus participadas internacionales, como Pompeian, líder en virgen extra en Estados Unidos con más del 20% del mercado y de la que posee un 50%.

Acesur, que ya participa en Deoleo con un 5%, tuvo el año pasado una facturación de más de 1.100 millones de euros.

Operación compleja

La operación es de una gran complejidad técnica al afectar a distintas regulaciones nacionales por el carácter multinacional de Deoleo y cualquiera de sus posibles compradores.

Antonio Luque, presidente de Dcoop, nunca ha ocultado que la compra de Deoleo, una vieja aspiración del gigante cooperativo, podría encontrar obstáculos en leyes antimonopolio en Estados Unidos.

En este mercado de enorme potencial Dcoop tiene ya una posición de liderazgo, y Deoleo figura como gran competidor con un 13% de cuota.

CCOO, por su parte, ha pedido al Gobierno de España que proteja al sector aceitero español activando los mecanismos de defensa ante inversiones extranjeras por el carácter estratégico de Deoleo (actualmente con sede en Alcolea, Córdoba).

Coricelli podría estar protegida de este derecho a veto al presentar su oferta a través de su matriz, Farmers Elite Global SL, su matriz con sede en la muy sevillana Avenida del Cardenal Bueno Monreal.

Los inversores, mientras, siguen atentos a la puja. Las acciones de Deoleo caían en la tarde de ayer un 4,6% (por la mañana se llegó a alcanzar un 7%) después de que la semana pasada se revalorizasen un 25% al calor de las ofertas que se iban conociendo.

España es el mayor productor de aceite de oliva mundial, con 1,3 millones de toneladas en la presente campaña, el 8,5 % menos que en la anterior.

Según la Comisión Europea, le siguen Túnez, con 450.000 toneladas (+32 %), e Italia, con 325.000 toneladas (+31 %), aunque este último mantiene la fortaleza de sus marcas en el mercado internacional, donde la pieza de Deoleo parece un buen incentivo para ganar peso, informa Efe.