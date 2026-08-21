CCOO pide al Gobierno que active la normativa de inversiones extranjeras para que Deoleo se quede en España

Las claves

Las claves Generado con IA CCOO pide al Gobierno activar la normativa de inversiones extranjeras para proteger que Deoleo permanezca en España. El sindicato busca blindar el empleo y la capacidad productiva del sector oleícola frente a fondos especulativos y competidores externos. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía destaca el carácter estratégico del aceite de oliva y la importancia de mantener el valor en el territorio. La italiana Coricelli ha elevado su oferta por Deoleo a 500 millones de euros, superando a las españolas Dcoop y Acesur, y solicita exclusividad en la negociación.

El secretario general de CCOO Industria de Andalucía, José Hurtado Quirós, ha reclamado al Gobierno que active la normativa de inversiones extranjeras en la operación de venta de Deoleo. El objetivo del sindicato es “blindar la capacidad productiva del sector oleícola frente a fondos especulativos”.

Hurtado recuerda que el Ejecutivo ya activó este mecanismo en el caso de Talgo, cuando se bloqueó la OPA del grupo húngaro Ganz-MaVag (Magyar Vagon) sobre la compañía española.

Aunque es algo que no se ha hecho nunca para una industria agroalimentaria. Y el Ejecutivo no ha hecho ningún gesto al respecto.

Para el caso de Deoleo, CCOO reclama que se garantice el empleo de calidad y el arraigo industrial en la comunidad, rechazando “la llegada de fondos o competidores que pongan en riesgo la reputación” del aceite español.

Derecho a veto

El mecanismo ordinario de control de inversiones exteriores se concibió inicialmente para capitales procedentes de terceros países (fuera de la UE). Pero España mantiene vigente una prórroga transitoria que extiende la exigencia de autorización administrativa previa (capacidad de veto) a inversores comunitarios en algunas situaciones.

Entre estas situaciones está si la operación supera los 500 millones de euros o si la compañía cotiza en bolsa. Es el caso de Deoleo.

Sector estratégico y cooperativo

También se puede vetar la operación si el Gobierno considera estratégico el sector en el que opera la empresa.

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucia ha incidido hoy en un comunicado en ese carácter estratégico del aceite: “España es el principal productor mundial de aceite de oliva y Andalucía concentra aproximadamente tres cuartas partes de la producción española. Sin embargo, esa fortaleza productiva debe traducirse también en fortaleza empresarial y comercial”.

Según Cooperativas, “el sector oleícola debe saber aprovechar aquellas oportunidades empresariales que permitan reforzar su posición en los mercados, ganar dimensión y avanzar en la cadena de valor”.

Sin citar nunca a Dcoop, uno de sus socios principales y que está interesado en la compra de Deoleo, la federación destaca que “las cooperativas permiten que el valor generado por la actividad agraria permanezca en el territorio donde se produce”.

Además, dice el comunicado, esta forma societaria “genera empleo, mantiene la actividad económica en numerosos municipios rurales, presta servicios a sus asociados y contribuye de manera decisiva al mantenimiento del tejido productivo y social de gran parte de Andalucía”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha manifestado en la misma línea: “Si puede quedarse en la tierra, mejor que mejor". Apoya que Dcoop sea el comprador “porque es una cooperativa de la tierra" y se trata de un "gigante del sector".

Deoleo tiene en Córdoba una planta industrial de primer nivel, uno de sus principales activos, lo que da pie a la intervención del regidor en este asunto.

Bellido ha remarcado que "detrás de una gran cooperativa y de esa empresa, hay muchos pequeños productores que son los que aportan luego su producto a esas empresas o cooperativas". "Muchas familias que viven del trabajo que dan esos pequeños productores, con lo cual nos jugamos mucho y evidentemente ahí vamos a estar para ayudar", ha subrayado.

La operación

Estas reacciones llegan después de que la multinacional italiana Coricelli haya elevado su oferta por Deoleo hasta los 500 millones de euros, superando las propuestas de las españolas Dcoop y Acesur, y haya reclamado la exclusividad de la negociación hasta el cierre de la operación, según informa Europa Press.

La firma de aceite de oliva de Pietro Coricelli, habría superado así los 470 millones de euros ofrecidos por Dcoop y los 460 millones de Acesur, según noticias del diario italiano 'Italia Oggi' recogidas por Europa Press.

Además de elevar la oferta,Coricelli habría reclamado la condición de tener "exclusividad en la negociación" hasta el cierre de esta operación, situación que podría recibir el visto bueno a lo largo del día de hoy, según precisaron a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

La venta del propietario de Koipe y Carbonell se ha acelerado después de que los fondos CVC y Alchemy, que cuentan con el 50,9% y el 40,3%, respectivamente de Deoleo, confirmaran que están analizando alternativas estratégicas sobre su inversión, entre las que no descartaban la "posible venta" de la totalidad o de "parte de sus activos y negocios", según informaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).