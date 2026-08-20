Los trabajadores coinciden: "La colaboración en la empresa fortalece el compromiso y el sentido de pertenencia"

El 75% de las empresas certificadas en España ya aplican políticas específicas para crear entornos de trabajo centrados en la creatividad iStock.

La compañía destinó 472 millones de euros en 2025 a I+D+i, duplicando la media europea y convirtiendo el talento interno en su principal activo tecnológico

Las claves

Las claves Generado con IA Las grandes empresas están promoviendo la innovación como responsabilidad compartida entre todos los empleados, no solo los altos directivos. Indra Group ha lanzado un Portal Interno de Tecnología e Innovación para conectar el talento interno y facilitar la colaboración global entre sus más de 62.000 empleados. La plataforma interna de Indra se articula en tres pilares: Inno Focus (propuestas), Inno Impulse (financiación de ideas) e Inno 360º (guía de tecnologías y conocimientos internos). En 2025, Indra destinó 472 millones de euros a I+D+i, el 8,7% de sus ventas, duplicando la media de inversión empresarial de la Unión Europea.

Imagina que trabajas en una compañía global con miles de trabajadores. Un martes cualquiera, se te ocurre una solución sencilla para optimizar un proceso técnico.

En el modelo tradicional, ese destello de creatividad quedaría atrapado en la burocracia o no se tendría en cuenta alegando falta de presupuesto.

Sin embargo, hoy, las grandes firmas están rompiendo con esta dinámica. La innovación ya no es patrimonio exclusivo de los altos directivos; ha pasado a convertirse en una responsabilidad compartida por toda la plantilla.

Una propuesta valiosa puede venir de un consultor senior, pero también de un perfil junior que acaba de integrarse.

Un informe de Top Employers Institute revela que el 75% de las empresas certificadas en España ya aplican políticas específicas para crear entornos de trabajo centrados en la creatividad.

De la teoría a la práctica

Un ejemplo claro de esta transformación lo encabeza Indra Group. La firma ha lanzado su nuevo Portal Interno de Tecnología e Innovación, una plataforma centralizada impulsada por el área de Portfolio y Gobernanza de la Innovación (CTO) que funciona como el punto de encuentro global para toda su comunidad profesional.

¿El objetivo? Conectar el talento interno con los recursos necesarios para que ninguna buena idea se quede por el camino.

En una organización que supera los 62.000 empleados presentes en más de 140 países, lograr que un profesional en España conecte con el recurso de un compañero en Latinoamérica o Asia requiere canales claros y accesibles.

Para aterrizar este concepto, la plataforma articula la participación a través de tres pilares:

Inno Focus: En este espacio los profesionales pueden compartir sus propuestas innovadoras y darles visibilidad dentro de la organización.

Inno Impulse: El acelerador que toma las mejores ideas del talento interno y les otorga el respaldo y la financiación necesarios para convertirlas en proyectos reales.

Inno 360º: Una guía viva y actualizada del ecosistema I+D+i de la empresa, pensada para que los empleados sepan qué tecnologías y conocimientos existen dentro de la casa.

La puerta a la innovación interna

Implantar una cultura de innovación abierta dentro de una gran estructura va mucho más allá de lanzar un sitio web interno; implica transformar la forma en la que las personas trabajan día a día.

Este tipo de iniciativas ofrece beneficios tangibles en cuatro frentes clave:

Canalizar el intraemprendimiento

Muchos profesionales albergan un espíritu emprendedor que, a menudo, los lleva a abandonar las grandes corporaciones para fundar sus propias startups. Ofrecer herramientas como Inno Impulse permite canalizar ese talento dentro de la propia empresa.

Si un empleado detecta una oportunidad de mejora, cuenta con un canal directo para presentarla y conseguir apoyo real.

Romper los silos organizativos

En organizaciones multinacionales, es habitual que distintas áreas trabajen en el aislamiento. Este tipo de portales actúa como un puente digital que conecta a especialistas de diferentes divisiones y países que, de otro modo, nunca habrían colaborado juntos.

Crear entornos de trabajo seguros para experimentar

La democratización de la tecnología requiere entornos donde los profesionales puedan proponer, experimentar y asumir riesgos calculados con libertad.

Cuando la plantilla percibe que sus aportaciones son escuchadas y valoradas sin temor a consecuencias negativas ante un fallo, el compromiso y el sentimiento de pertenencia con la marca se multiplican.

Una herramienta clave para fidelizar el talento

En el mercado laboral actual, los mejores profesionales buscan algo más que un salario competitivo: demandan un proyecto donde su voz cuente y donde puedan desarrollarse profesionalmente.

La innovación abierta se ha consolidado como un elemento diferencial dentro de la experiencia del empleado.

Son los propios trabajadores de Indra Group los que ponen en valor esta iniciativa: "Además de constituir una vía para el desarrollo de nuevas soluciones en beneficio de la compañía, este tipo de programas e iniciativas contribuyen a fortalecer el compromiso, el sentido de pertenencia y el crecimiento profesional de los empleados".

Números que respaldan la estrategia

Fomentar la participación del talento requiere una apuesta económica firme que respalde la infraestructura técnica y el desarrollo de los proyectos.

En el caso de Inda Group, durante el ejercicio de 2025 la compañía destinó un total de 472 millones de euros a investigación, desarrollo e innovación, superando los 427 millones invertidos el año anterior.

Esta cifra representa un 8,7% de sus ventas totales, una tasa de inversión que duplica la media empresarial de la Unión Europea en este ámbito, situada en torno al 3,9%.

La innovación ha pasado de aplicarse de arriba abajo para convertirse en una red colaborativa donde cada empleado aporta su visión.

"Los trabajadores coinciden: "La colaboración en la empresa fortalece el compromiso y el sentido de pertenencia", es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Indra Group.