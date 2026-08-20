Los 14.000 trabajadores de Airbus en España votan el lunes si van a una huelga indefinida tras fracasar la mediación

Las claves

Las claves Generado con IA Los 14.000 trabajadores de Airbus en España votarán el lunes si inician una huelga indefinida tras fracasar la mediación del SIMA. Los sindicatos UGT, CGT y UTIL acusan a la dirección de Airbus de no presentar una oferta formal por escrito para negociar. La plantilla reclama mejoras salariales, recuperación de poder adquisitivo, teletrabajo y flexibilidad en vacaciones, además de una mejor relación laboral. El resultado de la votación es incierto, ya que los sindicatos convocantes de la huelga son minoritarios en los órganos de representación.

Los 14.000 trabajadores de Airbus en España votarán el próximo lunes 24 si van a una huelga indefinida. Es la situación provocada tras el fracaso de la mediación del SIMA convocado hoy, y a la que no se han presentado los sindicatos que convocan el paro (UGT, CGT y UTIL).

Desde UGT han culpado de su ausencia en la mediación a la dirección, a la que acusan de no haberles presentado una oferta formal por escrito para negociar y contar con una propuesta firme cerrada para someterla a la votación del lunes.

En julio, con sus plantas españolas sin apenas movimiento por la huelga, Airbus logró entregar 67 aviones, los mismos que en 2025, pese a su intención de aumentar su ritmo de producción. Para cumplir los objetivos, tendrá que sacar de sus líneas de montaje 90 aparatos al mes hasta final de año.

En un comunicado, el día 10 de julio la empresa ya aseguró que "nuestro objetivo es volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en nuestros empleados, operaciones y clientes”.

Los sindicatos no cierran la puerta a recibir el documento que reclaman antes de las asambleas. Y ese mismo día se ha convocado un nuevo SIMA. "Seguimos pensando que hay tiempo”, ha adelantado el dirigente sindical.

"La única salida al conflicto es un avance sólido y un acuerdo avalado por todos los trabajadores de la compañía", ha asegurado Edmundo Otero, de UGT. Además de solucionar las reivindicaciones puntuales en salario, recuperación del poder adquisitivo, teletrabajo o flexibilidad en vacaciones, reclaman "una reconstrucción de las relaciones laborales".

Hay un sentimiento de frustración en la plantilla por el recorte de las condiciones de trabajo, recorte de derechos y bajo aumento salarial "cuando la empresa está batiendo récords en el aspecto económico, comercial y de fabricación", han venido proclamando los sindicatos.

"Ellos tienen una cita en el SIMA que es válida, pero para nosotros, después de nueve meses de negociación, lo vemos un acto de mala fe, queriendo desdibujar al comité de huelga", ha asegurado el portavoz de CGT en Airbus, Gustavo Retamosa, en declaraciones a 'Cadena Ser'.

Además, el resultado de una nueva votación entre los trabajadores es incierto. Ya se pronunciaron sobre un principio de acuerdo a principios de julio. Con 11.309 votos válidos, apoyaban el preacuerdo 5.548 y lo rechazaban 5.806.

Este resultado abrió una crisis sindical: las organizaciones que apoyaban el sí, CCOO y SIPA, son mayoritarias en los órganos de representación de los trabajadores. Los que optaban por el no y ahora convocan la huelga son UGT, CGT y UTIL, que son minoritarios en esos órganos.

El organigrama de la dirección de Airbus en España también ha cambiado en los últimos días. Antonio Lasaga ha dejado la dirección de Recursos Humanos tras diez años en el cargo para trasladarse a China. Su puesto en España lo ocupa Soledad Muñoz.

La empresa ha contratado además al bufete de abogados Baker Mckenzie para retomar las negociaciones con los trabajadores.

Airbus anunció en julio un plan que involucra a directivos al más alto nivel para estudiar los problemas en su relación con los trabajadores y recuperar la confianza en la plantilla.