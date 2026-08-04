Andalucía, contra la tendencia nacional, lidera la bajada del paro hasta los 527.000 desempleados

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía lidera la bajada del paro en España, con 9.661 desempleados menos en julio, situándose en su cifra más baja desde 2007. El descenso andaluz multiplica por siete la suma de las caídas de paro en Extremadura, Cantabria, Melilla y Ceuta. A pesar de la bajada del paro, la afiliación a la Seguridad Social disminuyó en Andalucía, con 6.948 cotizantes menos en julio. Cádiz, Sevilla y Málaga destacan entre las provincias españolas con mayores descensos de desempleo, en contraste con el aumento registrado en 39 provincias.

El turismo y la construcción en Andalucía han vuelto a mostrar su músculo en las tablas del paro.

Tanto que ha sido la comunidad con mejor comportamiento del país, hasta el punto de que la bajada de este mes multiplica por más de siete la suma de los otros cuatro territorios en los que también se han producido caídas como son Extremadura, Cantabria, Melilla y Ceuta.

En concreto, el paro se redujo en Andalucía en 9.661 personas el pasado mes de julio, un descenso que sitúa la cifra total de desempleados en la comunidad en 526.862 personas, el registro más bajo desde diciembre de 2007.

En el conjunto de España, el paro registrado ha subido respecto al mes anterior en 19.517 personas, estableciéndose así esta cifra en 2.311.499 inscritos.

Sin embargo, el dato de afiliación a la Seguridad Social vuelve a caer en julio en Andalucía. La comunidad perdió ese mes 6.948 cotizantes, según los datos compartidos por el Ministerio de Inclusión.

Entre otras cuestiones, el motivo se debe al impacto del final de contratos en ámbitos como la educación, los servicios sociales o los cuidados, que suelen paralizarse en esta época vacacional.

Por el contrario, el número de autónomos va en alza con 173 más en este mes de julio.

A nivel nacional, por sectores, el paro bajó en todos excepto en construcción, con 445 más. Así, los descensos estuvieron encabezados por Servicios, 8.437 menos; seguido de Sin Empleo Anterior, 1.075 menos; Industria, 315 menos y finalmente Agricultura, con 279 menos.

Por provincias, tres andaluzas se cuelan en el top. En concreto, descendió en 13 de ellas, encabezadas por Cádiz, Sevilla y Málaga, mientras que aumentó en las 39 provincias restantes. Entre estas destacan los incrementos de Barcelona, Valencia y Madrid.