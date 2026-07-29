SYRSA dobla su volumen de negocio en dos años y alcanza los 595 M€ con 24.043 vehículos vendidos en 2025

Las claves

Las claves Generado con IA SYRSA dobló su volumen de negocio en dos años y cerró 2025 con una facturación récord de 595,6 millones de euros. El grupo vendió 24.043 vehículos nuevos y de ocasión en 2025 y cuenta con presencia en las ocho provincias andaluzas. La diversificación ha sido clave: 73,1 millones en recambios, 24,7 millones en talleres, 30.500 expedientes de gestoría y 6,2 millones en primas de seguros. SYRSA incorporó concesionarios Hyundai en Málaga, reforzó su división de vehículos de ocasión e incluyó nuevas marcas como Changan, Ebro y Foton.

El grupo de automoción SYRSA cerró 2025 con una facturación de 595,6 millones de euros, el mayor volumen de negocio de su historia. Es más del doble del registrado apenas dos ejercicios antes.

En un año vendió 24.043 vehículos nuevos y de ocasión. Su red de concesionarios llega ya a las ocho provincias andaluzas, según el Estado de Información No Financiera (EINF).

Al cierre del ejercicio, el grupo contaba con 74 instalaciones —42 propias y 32 de su red de agentes— y una plantilla de 945 profesionales.

SYRSA destaca la diversificación del negocio como una de las claves de la expansión. La facturación de recambios ascendió a 73,1 millones de euros, mientras que la actividad de taller generó 24,7 millones de euros en mano de obra y registró 137.639 entradas.

A ello se suman más de 30.500 expedientes tramitados por SYRSA Gestoría y un volumen de primas de seguros superior a 6,2 millones de euros, gestionadas a través de su correduría, SYRSA Seguros.

Durante 2025, el grupo incorporó los concesionarios Hyundai de Málaga, culminando su implantación en las ocho provincias andaluzas, reforzó su división de vehículos de ocasión Driveris e incorporó las marcas Changan, Ebro y Foton a su porfolio.

Paralelamente, consolidó el desarrollo de las marcas Omoda y Jaecoo, reforzando su capacidad para responder a la transformación del mercado de la movilidad.

Francisco Galnares

La compañía ha fijado nuevos objetivos de crecimiento en su Plan Estratégico 2026-2029, con Francisco Galnares García-Añoveros como nuevo CEO y consejero delegado.

Según Galnares García-Añoveros, “la expansión territorial, la incorporación de nuevas marcas y la confianza de nuestros clientes nos sitúan en una posición privilegiada para afrontar la nueva movilidad, desde un plan estratégico llamado a reforzar nuestro liderazgo en el mercado andaluz”.

SYRSA cuenta con concesiones de las marcas Renault, Dacia, Alpine, BMW, BMW Motorrad, Volvo, Hyundai, Mazda, Suzuki, Nissan, Omoda&Jaecoo, Ebro, Foton, Changan y Lepas, y es además agente oficial Mini y taller oficial de Lynk&Co, Ineos y Polestar.

Tiene empresa propia de vehículos de ocasión multimarca (Driveris), una empresa especializada en servicios de gestoría (SYRSA Gestoría), una correduría de seguros (SYRSA Seguros) y con un centro autorizado de tratamiento de vehículos y economía circular (SYRSA CAT).