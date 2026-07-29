Deoleo multiplica por once sus beneficios netos pese a caer en volumen de negocio y calienta una posible venta

Las claves

Las claves Generado con IA Deoleo multiplica por once sus beneficios netos en el primer semestre, alcanzando 19,41 millones de euros pese a la caída del 8,66% en su cifra de negocio. La compañía ha recibido 13 millones por devoluciones de aranceles en EE.UU. y 6 millones tras una resolución fiscal favorable en España. Aumenta su Ebitda un 51,5%, reduce su ratio de endeudamiento a 1,4 veces y destaca el crecimiento en mercados estratégicos como EE.UU., India y el sudeste asiático. El interés por la compra de Deoleo vuelve a crecer, respaldado por su solidez financiera y la rentabilidad obtenida desde 2025.

Deoleo multiplica por once sus beneficios netos hasta los 19,41 millones de euros en el primer semestre del año. En el mismo periodo del año anterior se quedó en 1,69 millones.

La compañía ha vuelto a primer plano de actualidad desde junio, cuando se confirmó el interés de varias compañías por su adquisición. Un tema recurrente en los últimos años pero que ha vuelto a cobrar fuerza.

Actualmente los accionistas mayoritarios son CVC Capital Partners y Alchemy. Desde 2025 la compañía es rentable y ha saneado sus finanzas, lo que la ha vuelto a colocar en el escaparate para una posible venta.

La aceitera, que comercializa bajo marcas como Hojiblanca o Carbonell, destaca la aportación a las cuentas de este semestre de 13 millones de devoluciones de aranceles pagados en Estados Unidos y devueltos tras fallo del Tribunal Supremo americano.

También ha sumado otros 6 millones por la resolución favorable de un litigio fiscal en España por sobreimposición.

Caída en el negocio

Estos ingresos han compensado una caída del 8,66% en la cifra de negocio (de 430 a 393 millones) por una caída del 2,9% en el volumen de las ventas y la ralentización de las ventas en mercados maduros como Italia y España.

A pesar de la caída en ventas, el resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se ha disparado un 51,5%, hasta los 32,91 millones de euros, mientras que aumenta un 23% en términos comparables.

La diversificación geográfica ha permitido crecer en márgenes, gracias al buen desempeño en países de alta rentabilidad y estratégicos como los del norte de Europa, Estados Unidos, India, donde han abierto 10.000 nuevos puntos de venta, y sudeste asiático.

La compañía ha reducido su ratio de endeudamiento hasta las 1,4 veces al cierre del semestre, en comparación con las 1,7 veces registradas al término de 2025. La deuda financiera neta comparable se sitúa en 85,46 millones de euros a cierre de junio.

Mayor solidez

El presidente de Deoleo, Ignacio Silva, ha celebrado que estos resultados son "reflejo de una gran disciplina financiera y del firme compromiso con la creación de valor a largo plazo".

"Reducir nuestra ratio de endeudamiento al tiempo que incrementamos nuestros beneficios nos otorga una posición de gran solidez. Estamos ejecutando nuestra hoja de ruta con rigor y los números demuestran que vamos en la dirección correcta", ha destacado.

El consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés, destaca que estos resultados confirman "plenamente" las previsiones del grupo

“Hemos sabido leer el mercado y asegurar la rentabilidad, garantizando nuestro aprovisionamiento estratégico. La compañía está hoy más fuerte para capitalizar las oportunidades que ofrecen los mercados de mayor valor", ha indicado.

La campaña de aceite de oliva ha sido finalmente un 5% inferior a la anterior, pero los precios del aceite se han mantenido estables durante la mayor parte del semestre.