La andaluza Insur refuerza su negocio de oficinas en Madrid con la compra de La Sierra Business Area

Las claves

Las claves Generado con IA Grupo Insur ha adquirido el complejo de oficinas La Sierra Business Area en Mirasierra, Madrid, con 31.124 metros cuadrados alquilables en dos edificios. El complejo cuenta con más de 600 plazas de aparcamiento y certificaciones LEED Platino y WiredScore Oro, que acreditan altos estándares de sostenibilidad y conectividad digital. Insur gestiona más de 165.000 metros cuadrados en oficinas, hoteles y locales, y mantiene una cartera de promoción de más de 5.000 viviendas en Andalucía, Madrid y Valencia. La compañía cerró 2025 con una cifra de negocio de 238,6 millones de euros y un Ebitda de 48,2 millones, creciendo un 28,4% y un 49,2% respecto a 2024.

Grupo Insur compra La Sierra Business Area, un complejo de oficinas de última generación en Mirasierra, al norte de Madrid, con 31.124 metros alquilables en dos edificios.

Actualmente, destaca el grupo inmobiliario andaluz, el complejo acoge “compañías e instituciones de reconocido prestigio, lo que refleja la calidad del activo y su capacidad para atraer organizaciones líderes”.

Desde hace años Insur tiene foco en el negocio de oficinas, con el edificio Élever en Madrid, destinado a actividad patrimonial, y presencia en Madrid Río. También están en su cartera otros edificios de oficinas en Sevilla (varios puntos de la capital y Tomares), Málaga (Ágora y Noa) y Huelva.

Para el cierre de la operación de La Sierra, Grupo Insur ha contado con el asesoramiento legal de Zurbarán Abogados. El complejo cuenta con más de 600 plazas de aparcamiento y certificaciones LEED Platino, y WiredScore Oro, que acreditan los más altos estándares de conectividad digital.

Insur gestiona una cartera terciaria en explotación de más de 165.000 metros cuadrados entre oficinas, hoteles y locales comerciales, con un valor bruto de 542M€. Más de 125.000 metros cuadrados y 3.200 plazas de aparcamiento son de carácter patrimonial.

En su actividad de promoción, cuenta con una cartera de 5.098 viviendas en las zonas prime de Andalucía, Madrid y Valencia y 95.663 metros cuadrados de proyectos de promoción terciaria que están en desarrollo y en cartera.

En Madrid, durante el pasado ejercicio se hizo con dos parcelas en el desarrollo urbanístico de Valdecarros, situadas dentro del distrito de Villa de Vallecas, al sureste de Madrid, con 11.226 metros cuadrados y una inversión prevista de 51 millones de euros en dos residenciales. El inicio de las obras está previsto para el primer semestre de 2027.

También en Madrid cuenta con una promoción residencial en Espartales, en Alcalá de Henares. En los últimos años, la compañía ha desarrollado y entregado promociones tanto en la capital como en municipios del entorno metropolitano, como San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón o Valdemoro.

Grupo Insur cerró 2025 con una cifra de negocio de 238,6 millones de euros y un Ebitda de 48,2 millones de euros, con incrementos del 28,4% y del 49,2% respectivamente con relación al año 2024.