¿Por qué el 30% de los andaluces no se va de vacaciones? En siete años los hoteles han subido un 60%

Las claves

Las claves Generado con IA El 30% de los andaluces no se va de vacaciones este verano, principalmente por motivos económicos y el incremento de precios. Los precios hoteleros en Andalucía han subido un 60% desde 2019, y el precio medio de una habitación en España alcanza los 164 euros por noche. El 23,6% de los andaluces declara que su situación económica les impide irse de vacaciones, mientras que solo el 12,5% tiene previsto viajar al extranjero. El encarecimiento afecta no solo al alojamiento, sino también al transporte y la restauración, con el diésel subiendo un 14% y la comida y bebida un 4,5% de media.

Caravanas cada viernes a la salida de las ciudades, aeropuertos y estaciones a rebosar, maletas y caras sonrientes. Para muchos, estos días se cumple la ilusión que se ha amasado durante el año.

Para cada vez más andaluces, sin embargo, todo eso es un sueño lejos de su alcance. Entre otras cuestiones porque los precios hoteleros actuales superan en un 60% a los de 2019, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) publicado esta semana preguntó sobre la situación política, pero también sobre los planes para este verano: un 29,9% dice no tener previsto tomar vacaciones.

A la pregunta de si la situación económica afecta a cómo afronta las vacaciones en cuanto a presupuesto, un 34% de los encuestados responde directamente que no se va de vacaciones este año.

Y un 23,6% dice que no se irá de vacaciones por su situación económica.

Son maneras distintas de responder a una realidad: irse de vacaciones está fuera del alcance de muchas personas en Andalucía. Y no por falta de ganas, sino de dinero.

Prácticamente todos los ingredientes necesarios para las vacaciones suben por encima del IPC y de los salarios.

Según los datos del Barómetro Hotelero de Cushman & Wakefield y STR sobre una muestra de 1.807 establecimientos, los precios de los hoteles españoles han subido un 5% si se comparan los registros de junio de este año con junio de 2025.

Este verano, el precio medio de una habitación en España es de 164 euros. Marbella, que encabeza el ranking de destinos más caros, 334,1 euros por noche (+7%), y dobla la media nacional.

El año pasado el titular del verano fue que irse una semana de vacaciones al Caribe era más barato que veranear en la costa andaluza. Aunque este año sólo el 12,5% de los encuestados para este estudio tenían previsto viajar al extranjero.

Según el Barómetro Andaluz los que veranean en su misma provincia de residencia habitual son el 13,3%, los que viajan a otra provincia andaluza son el 33,4% y los que van a otra comunidad española el 16,4%.

Porque no solo hay que contar el coste del viaje y el alojamiento. Una vez en el destino hay que controlar el gasto: comer y beber también es más caro. Un 4,5% de media en España. En destinos vacacionales aún más.

Y si ha costado llenar el depósito del coche para la ida, hay que guardar un buen dinero para la vuelta, pues el diésel se ha encarecido un 14%, con un subidón en los últimos meses al eliminar el Gobierno la bonificación por la crisis de Ormuz.

Los españoles que tienen previsto viajar estas semanas prevén una inversión de 952 euros de media por persona en 2026. Ocho de cada diez viajeros españoles (87%) afirman estar preocupados por el incremento de los costes.

Son datos del Global Travel Confidence Index, el estudio anual de Allianz Partners junto con Ipsos que mide las tendencias de los viajeros en los principales mercados mundiales.

El índice revela que los españoles son los viajeros más preocupados por la subida de precios en todo el mundo, diez puntos por encima de la media global (77%).

Y sin embargo, siendo cierto que alrededor del 30% de los andaluces no sale de vacaciones, la otra cara de la moneda es el 70% que se lía la manta a la cabeza y al menos por unos días abandona la rutina y sale de su casa.