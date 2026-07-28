Tarjetas con grandes ventajas para viajar en verano: sin comisiones y con total seguridad

Las tarjetas de ABANCA te permiten pagar y sacar dinero en el extranjero sin comisiones y con seguros de viaje gratuitos para unas vacaciones más seguras.

Las claves

Las claves Generado con IA Las tarjetas de ABANCA permiten viajar al extranjero sin comisiones por cambio de divisa, independientemente del día de la semana. La Tarjeta Tú NX de ABANCA destaca para jóvenes, ofreciendo cinco retiradas gratuitas mensuales en cualquier cajero del mundo y sin comisiones de mantenimiento. Las tarjetas de crédito de ABANCA incluyen seguros gratuitos de asistencia en viajes y accidentes, brindando protección frente a imprevistos como retrasos o pérdidas de equipaje. Los clientes de ABANCA pueden sacar efectivo sin coste en Portugal usando la red de cajeros propia de ABANCA Portugal, ideal para quienes viajan a este país.

El verano ya está aquí y miles de ciudadanos en toda España comienzan a ultimar los detalles de sus tan esperadas vacaciones estivales. En estos días de intensa planificación de escapadas —muchas de ellas internacionales—, surge una de las búsquedas más frecuentes entre los viajeros en internet: ¿cuál es la mejor tarjeta para viajar al extranjero sin pagar comisiones? En este contexto, las tarjetas de ABANCA se posicionan como el mejor aliado para gestionar el dinero fuera de nuestras fronteras este verano.

A pesar de la fuerte penetración en el mercado nacional de algunos neobancos europeos que prometen cero costes, los productos de ABANCA siguen manteniéndose entre los más competitivos para viajar fuera de España y optimizar el presupuesto vacacional.

Apostar por ABANCA es una decisión inteligente. Al planificar un viaje al extranjero, ya sea a un destino dentro de la Zona Euro o a países con una moneda distinta, es vital contar con un medio de pago transparente. Una de las grandes ventajas competitivas de las tarjetas de ABANCA es que la exención de comisiones que ofrecen es totalmente independiente de la cantidad de dinero que el usuario gaste o retire del cajero.

Además, a diferencia de algunas opciones digitales y aplicaciones financieras muy extendidas que cobran comisión por el cambio de divisa durante el fin de semana, ABANCA mantiene sus condiciones libres de comisiones todos los días de la semana. Esta característica supone una tranquilidad inmensa para el turista que necesita realizar compras un sábado o un domingo en cualquier rincón del mundo, sin preocuparse por recargos ocultos.

Viaja protegido en todo el mundo

El enfoque de "viajar seguro" es también un factor muy importante para quienes comparan tarjetas bancarias. En este caso, las tarjetas de crédito de ABANCA también dan respuesta a estas necesidades al incluir seguros gratuitos asociados que resultan especialmente útiles a la hora de viajar.

Por un lado, el titular cuenta con un seguro de asistencia en viajes que brinda coberturas muy completas frente a los típicos imprevistos de la temporada alta, tales como retrasos en los medios de transporte, pérdida y daños en el equipaje, pérdida de conexiones o cancelaciones derivadas de una huelga.

Dos personas saca dinero de un cajero. iStock

Adicionalmente, si el billete de transporte público se ha adquirido utilizando este medio de pago, el cliente queda cubierto automáticamente por un seguro de accidentes. Estas son algunas de las bondades de unos productos que, además, otorgan al cliente una extraordinaria flexibilidad para adaptarse a los distintos perfiles de viajero. Por eso, ABANCA ofrece en el mercado las siguientes opciones:

Tarjeta Tú NX de ABANCA: la reina indiscutible para el público joven

Si analizamos el segmento de jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 34 años, la Tarjeta Tú NX de ABANCA es, sin duda, una de las mejores alternativas de todo el sector bancario. Esta tarjeta de débito es totalmente gratuita, ya que carece por completo de comisiones de emisión o de mantenimiento, lo que la convierte en una opción perfecta para estudiantes, mochileros o jóvenes que deciden explorar el mundo.

En cuanto a su uso internacional:

Sin comisión por cambio de divisa : No aplica ningún cargo en las compras realizadas, independientemente del día de la semana.

: No aplica ningún cargo en las compras realizadas, independientemente del día de la semana. Cajeros internacionales gratuitos: Permite realizar hasta cinco retiradas gratuitas a débito al mes en cualquier cajero automático del mundo, incluyendo países con monedas distintas al euro. A partir del sexto reintegro en el mismo mes, el coste es sumamente competitivo: tan solo 1 euro por retirada fuera de España.

Visa Tú, Visa ABANCA Personal y Prepago: alternativas para todos los perfiles

Para perfiles adultos o con un nivel de vinculación superior, la entidad ofrece la Tarjeta Visa Tú. Los clientes que alcanzan el nivel Premium dentro del Programa Servicios ABANCA gozan de una ventaja de movilidad geográfica espectacular: retiradas gratuitas a débito de forma ilimitada en cualquier cajero fuera de España dentro de la Zona Euro.

Por su parte, los usuarios de la Visa de ABANCA Personal pueden realizar compras y sacar dinero en el extranjero sin comisiones por cambio de divisa, aplicándose el tipo de cambio oficial de Visa.

Para el resto de clientes que no cumplan estos requisitos, la comisión por cambio de divisa con esta tarjeta se sitúa en un 3,00%, tanto para disposiciones en cajeros como para el pago en comercios.

Y quienes prefieran llevar un control milimétrico de sus gastos de verano pueden optar por la tarjeta prepago, la cual no aplica comisión por cambio de divisa (ni en compras ni en cajeros) y permite realizar ingresos para recargarla de hasta 1.500 euros al mes.

B100: la propuesta The Healthy Banking

La perspectiva sostenible y digital distingue a la tarjeta Visa Pay to Save de B100, la propuesta healthy banking de ABANCA, que destaca por no aplicar comisiones por cambio de divisa ningún día de la semana.

Los menores de 35 años que utilicen esta tarjeta disfrutarán de hasta cinco retiradas gratis a débito en cualquier cajero del mundo, (con un coste de 1 euro a partir de la sexta operación fuera de España). Para el resto de clientes, los costes son de 2 euros en la Zona Euro y un 4% (con un mínimo de 4 euros) en la zona no euro.

Ventajas en Portugal

En el ámbito geográfico, es imprescindible destacar un beneficio de proximidad exclusivo para los clientes de ABANCA que viajen a Portugal (un destino vacacional clave para el público español). Los usuarios pueden retirar efectivo a débito sin coste y de forma totalmente ilimitada, siempre y cuando utilicen cualquiera de los cajeros automáticos de la red propia de ABANCA Portugal.

Finanzas en la maleta

Preparar las finanzas personales y anticipar las necesidades en este ámbito son ya elementos tan importantes en la preparación de cualquier viaje como hacer la maleta. No obstante, los viajeros internacionales deben tener en cuenta una última advertencia de vital importancia: aunque ABANCA ofrezca estas exenciones para retirar efectivo, algunas entidades propietarias de los cajeros en el extranjero pueden aplicar su propia tasa de recargo (conocida como surcharge fee) por el uso de sus terminales.

Por este motivo, la regla de oro del viajero experto es revisar siempre detenidamente la pantalla del cajero antes de confirmar la operación. Con esta precaución en mente y eligiendo la tarjeta de ABANCA que mejor se adapte a tu perfil, el ahorro en comisiones y la tranquilidad están garantizados en tus vacaciones de verano.