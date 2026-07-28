Sevilla TechPark, el mayor parque tecnológico de España, supera las 600 empresas, 6.000 M€ y 35.000 empleos

Las claves

Las claves Generado con IA Sevilla TechPark alcanza cifras récord en 2025, con 602 empresas, 6.125 millones de euros de facturación y 35.806 empleos directos. El parque aporta el 2,62% del PIB andaluz y el 13% del PIB de la provincia de Sevilla, consolidándose como motor económico e innovador. La demanda de espacio impulsa planes de expansión en la Cartuja, con terrenos en el antiguo Canal de la Expo y la Banda Oeste. En 2025 se invirtieron 515,3 millones en I+D+i, con 1.105 nuevos proyectos y un fuerte peso de la inversión privada (77%).

Sevilla TechPark se consolida como el mayor parque tecnológico de España al cerrar 2025 con los mejores resultados de su historia: 602 empresas instaladas en la Cartuja, con una facturación agregada de 6.125 millones de euros (un 11,1% más) y 35.806 empleos directos (un 13,07% más).

Desde 2018, el empleo generado prácticamente se ha duplicado (un 94,35% más) y la actividad económica se ha incrementado en casi un 157%, como ha destacado el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela.

Las empresas instaladas en el parque que dirige Luis Pérez aportan el 2,62% del PIB de Andalucía y el 13% del PIB de la provincia de Sevilla.

Con cifras récord y crecimiento a doble dígito, el problema ahora en la Cartuja es de espacio. Sevilla TechPark necesita más metros. Hay terrenos en el antiguo Canal de la Expo y la Banda Oeste del recinto, con 140.000 metros cuadrados en conjunto.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha explicado que para el Canal de la Expo se han hecho ya todos los trámites urbanísticos necesarios, y sólo falta el trámite de la firma de un convenio con la Consejería de Hacienda.

Una vez firmado este documento, la Junta de Andalucía podrá comenzar a subastar parcelas. Aquí se han previsto usos terciarios (servicios como hostelería y establecimientos comerciales) además de oficinas.

Anteriores subastas sólo para oficinas fracasaron y quedaron desiertas en parcelas que cuentan con el obstáculo de que son estrechas y alargadas.

Sanz ha insistido en que el objetivo es crear una nueva fachada al espacio tecnológico donde ahora sólo hay espacio desaprovechado y malas hierbas.

La otra zona de expansión es la Banda Oeste, junto al cauce del río. La idea es mover el aparcamiento actual (3.000 vehículos de capacidad) al otro lado de la avenida Carlos III, y reservar esa zona para nuevos edificios que acojan empresas.

Este proyecto va para largo, pues ahora se están iniciando los trámites para los cambios urbanísticos necesarios. No hay que hacer modificaciones en el PGOU pero aún no hay fecha prevista para que el suelo esté disponible para promotores.

Innovación

Las necesidades de ampliación tienen repercusión cuantitativa, dado el volumen de las cifras que se mueven en Sevilla TechPark, pero sobre todo cualitativas: es el mayor espacio de innovación en la comunidad.

Durante 2025, se destinaron a actuaciones de I+D+I515,3 millones de euros, cifra equivalente al 8,4% de la actividad económica global, y mantuvieron a 7.235 profesionales dedicados en exclusiva a tareas de esta naturaleza.

Además, se iniciaron 1.105 nuevos proyectos de I+D+I, un 29,7% más que el año anterior. El 77% de la inversión en innovación tuvo origen privado, indicador que pone de manifiesto la madurez y la capacidad tecnológica del ecosistema.

El área de Tecnologías Avanzadas se mantuvo el pasado ejercicio como el gran revulsivo del recinto, agrupando 304 entidades (el 50,5% del total), concentrando 20.523 empleos y generando 3.647 millones de euros, equivalentes a cerca del 60% del conjunto del enclave.

Dentro de este ámbito destacan especialmente los sectores de Telecomunicaciones e Informática, Ingeniería y Energía y Medio Ambiente, mientras que Energía y ‘Cleantech’ se sitúa como la especialización empresarial más extendida entre las compañías.

El ecosistema cuenta con 81 startups y 6 spin-offs (el 15% del total de entidades). Asimismo, 64 empresas y proyectos empresariales estuvieron alojados en espacios de incubación y aceleración, un 23% más que el año anterior.

Las empresas del parque cuentan con una media de 59 trabajadores (cuatro más que el año anterior), y generan un promedio de actividad económica de 10,2 millones de euros.

El capital humano sigue caracterizándose por una elevada cualificación, con un 47% de titulados superiores y un 4% de doctores, mientras que el talento joven continúa ganando protagonismo, ya que el 23% de los profesionales tiene menos de 30 años.

Además, la dimensión internacional del ecosistema sigue fortaleciéndose. A cierre de 2025, 56 entidades contaban con sede en el extranjero y 28 empresas disponían de capital extranjero.

La isla de la Cartuja cuenta además con otra singularidad: es un laboratorio urbano de innovación con el proyecto eCitySevilla. La Junta de Andalucía prevé licitar en breve 19,8 millones de euros en compra pública de innovación.

Los datos del informe han sido elaborados por KPMG a través 117 preguntas y 128 indicadores a las que han respondido el 77% de las empresas del parque.