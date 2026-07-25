Más de 60 empresas buscan minerales críticos en Huelva y Sevilla con la soberanía estratégica europea en juego

Las claves

Las claves Generado con IA 64 empresas mineras buscan minerales críticos en Huelva y Sevilla, con inversiones superiores a 3.000 millones de euros. Andalucía posee reservas de 22 de las 34 materias primas que la UE considera esenciales para su soberanía estratégica. El auge minero afecta a 100 municipios y hay 69 permisos de investigación activos, además de 169 solicitudes en tramitación. La minería andaluza lidera en España, generando el 35% del valor nacional y empleando directamente a cerca de 8.000 personas.

Un total de 64 empresas mineras buscan minerales en las provincias de Huelva y Sevilla. Es la fiebre de los metales, con el cobre como estrella, en un territorio como Andalucía con reservas de 22 de las 34 materias primas que la UE considera críticas para su soberanía estratégica.

Es un sector en ebullición. Las inversiones en marcha superan los 3.000 millones de euros entre ampliaciones de las minas ya operativas, nuevas minas proyectadas, nuevas plantas de tratamiento y toda la investigación en marcha.

El cobre tocó techo histórico en el primer semestre de este año, y superó por primera vez la barrera de los 13.000 dólares, cuando hace tres años no llegaba a 8.500. El ciclo se prevé largo.

Y no es sólo el cobre. El oro y todas las materias primas relacionadas con la transición energética y la nueva economía (placas solares, baterías, coches eléctricos, chips...) han multiplicado su valor económico. Materiales en los que Europa es deficitaria y que necesita para desarrollar su nueva industria sin depender de China.

Además hay una fuerte inversión en innovación en el tratamiento del mineral para aprovechar hasta la última onza de lo que se extrae de la tierra. Lo que antes no merecía la pena ahora puede ser rentable por la tecnología y la alta demanda.

En la lista de permisos de investigación figuran las grandes operadoras del sector que ya tienen minas en explotación y también empresas ‘seniors’ centradas en descubrir nuevos filones rentables para darles el pase o aventurarse a explotarlos.

La fiebre inversora está provocando que las empresas tengan facilidades para financiar prospecciones a largo plazo con resultados inciertos (más de 20 millones en ocasiones) con la entrada de fondos o a través de bolsa.

En las dos provincias donde se concentran más recursos, Huelva y Sevilla, hay activos 69 permisos de investigación otorgados y vigentes. La provincia de Huelva suma 38 y Sevilla concentra 31.

En Sevilla, en torno a un tercio de los expedientes espera la autorización de una prórroga. Son viejas explotaciones, cuyos permisos caducaron hace tiempo, pero que con la actual cotización de los metales y las nuevas tecnologías pueden ser rentables.

En Huelva, cinco permisos vigentes aguardan la aprobación de sus respectivas extensiones temporales. El resto son nuevos permisos de investigación.

Las autorizaciones ya concedidas ocupan una superficie conjunta de 141.970 hectáreas de terreno. Las cuadrículas mineras otorgadas ascienden a 2.464 en suelo onubense y a 2.268 en territorio sevillano. Cada una de estas cuadrículas equivale a unas 30 hectáreas de extensión geográfica.

La expectativa de crecimiento del sector se refleja también en los expedientes que están en tramitación: 169 pendientes de otorgamiento.

Huelva registra 88 solicitudes a la espera de resolución y Sevilla cuenta con otras 81 peticiones.

Estas nuevas solicitudes en fase de tramitación abarcan una superficie potencial de 340.921 hectáreas. Los proyectos pendientes suman 6.483 cuadrículas mineras en Huelva y 4.869 en Sevilla.

La actividad de exploración afecta de forma directa a 100 municipios de ambas provincias, que suman 186 municipios.

En Huelva la fiebre minera llega a 55 pueblos, en una provincia con 86 en total. Son casi dos tercios de la provincia. En Sevilla los permisos afectan al territorio de 45 localidades.

Las empresas investigan terrenos distribuidos en 55 términos municipales de Huelva y en 45 localidades de Sevilla. La búsqueda de recursos abarca desde la Sierra Norte y la Campiña sevillana hasta el Andévalo y la Cuenca Minera onubense.

Interés público

Y no es sólo el sector privado. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha inscrito, como reserva a favor del Estado denominada de Sierra Morena (Andalucía).

Son zonas ricas en residuos mineros provenientes de minería histórica. El Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 (PNEM), contempla este tipo de aprovechamientos.

La reserva acogerá trabajos de investigación de materias primas fundamentales en residuos mineros que puedan ser económicamente valorizables.

El Instituto Geológico y Minero (IGME-CSIC) y el grupo HUNOSA, empresa pública española, llevarán a cabo los trabajos durante un período mínimo de tres años.

Estas instalaciones se denominan Santa Bárbara y Elena, en Córdoba, y Paquito la Manzana y Centenillo, en Jaén. Con una superficie total de 22 cuadrículas mineras, las investigaciones en estas zonas serán para recursos minerales de la sección B) de antimonio, arsénico, bismuto, cobalto, cobre, níquel, plata, plomo y zinc.

"Estos minerales son fundamentales para la industria metalúrgica, la electrónica, las tecnologías limpias, la producción de energías renovables, la fabricación de componentes industriales avanzados y otros usos clave vinculados a la transición energética, la digitalización y la industria tecnológica", insiste el Ministerio.

Una vez confirmada la rentabilidad, estas zonas pueden ser gestionadas directamente por el Estado, por una empresa a través de concurso público o por un consorcio entre el Estado y una empresa.

En la actualidad existen otras reservas a favor del Estado, como la de Aguablanca, en Badajoz, de níquel-cobre, o la de Pinoso, en Alicante, de sal gema.

Recientemente, en el marco del PNEM, el MITECO ha reservado a favor del Estado las zonas mineras de Morille (Salamanca y Ávila) y San Silvestre de Guzmán (Huelva), para trabajos de investigación minera de materias primas fundamentales.

Andalucía minera

Andalucía ya es la primera región productora nacional en el sector de la minería metálica. El valor total de la producción de la industria minera andaluza supera los 1.200 millones de euros. Esta cifra representa el 35% del valor de la producción minera de toda España.

El sector extractivo genera empleo directo para cerca de 8.000 personas. La actividad andaluza concentra el 27% de los puestos de trabajo y explotaciones mineras del país.

La industria minera andaluza ya extrae cuatro de las materias primas consideradas críticas por la Unión Europea. Es la segunda mayor productora de cobre primario de todo el territorio comunitario. Polonia encabeza la producción de este metal en Europa, mientras que Serbia lidera fuera de la Unión.

Además, Granada alberga el primer yacimiento mundial de estroncio primario. La producción granadina genera más del 43% de este mineral a escala global.

También hay explotaciones que producen wolframio y feldespato dentro de las categorías de materiales estratégicos.

En Jaén Osmond tiene en marcha un proyecto para explotar tierras raras. En Córdoba hay otra iniciativa para extraer estaño.

El mapa andaluz de minerales críticos ha detectado la presencia de 22 de las 34 materias primas catalogadas por Bruselas.

La producción regional lidera también los mercados de sustancias industriales esenciales para la construcción y la industria. Andalucía es la primera productora europea de yeso, con cerca del 15% del mercado mundial.

La comunidad es igualmente líder nacional en la extracción de mármol y áridos.