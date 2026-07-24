Los trabajadores de Airbus votan en contra del acuerdo con la dirección: el lunes deciden si mantienen la huelga

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores de Airbus han rechazado en referéndum el preacuerdo alcanzado entre los sindicatos mayoritarios (CCOO y SIPA) y la dirección de la empresa. Sindicatos como UGT, CGT, APP y UTIL se oponen al preacuerdo y defienden mantener la huelga convocada hasta final de mes, con posible extensión indefinida desde el 24 de agosto. La última oferta de Airbus incluía una subida salarial del 5% para 2024 y 2025, una paga de 2.000 euros y cláusulas de revisión ligadas al IPC y promociones. La plantilla de 14.000 empleados en los centros de Getafe, Sevilla, Cádiz, Illescas y Albacete ha protagonizado movilizaciones y manifestaciones tras el fracaso de la negociación.

Los trabajadores de Airbus han votado en contra del preacuerdo alcanzado con la dirección de la empresa por los sindicatos CCOO, SIPA y ATP. Desde SIPA han confirmado que "en el referéndum a la plantilla ha salido no".

En un ambiente tenso y de división sindical, UGT, CGT, APP, y UTIL se habían mostrado contrarios a este preacuerdo, y a favor de mantener la huelga convocada hasta final de mes y hacerla indefinida desde el 24 de agosto.

Tras conocer el resultado SIPA anuncia que entiende que "ha perdido la confianza de los trabajadores", por lo que finalmente "no suscribe el preacuerdo y se retira de la convocatoria de huelga. CGT, UGT y UTIL "tendrán ahora que continuar con la iniciativa" si lo consideran, indican.

Desde UGT indican que el lunes se tomará una decisión. "Los protagonistas son los trabajadores", aseguran. En sentido estricto, lo que se votaba era sí o no al preacuerdo, no a la huelga.

La oferta de la empresa en la última mesa negociadora, que se prolongó hasta la madrugada del miércoles al jueves, incluía una revisión salarial del 5% este año y el próximo, más un 0,5 de RSI y otro 0,5 de promociones.

Además, como novedad, recogía una paga de 2.000 euros, con cláusulas de revisión del IPC más un 1% para 2028 y 2029 y otro 1% extra en RSI y promociones.

Con estas condiciones, SIPA, que había promovido la huelga y rechazado la oferta anterior, se sumó a CCOO en el preacuerdo con la empresa. Las dos organizaciones suman mayoría en la representación de la plantilla.

Con una movilización general y manifestaciones en varias ciudades el jueves, se convocó a los trabajadores a votar hoy. Las votaciones han acabado a las cinco de la tarde. Y finalmente ha ganado el no al preacuerdo.

En ese ambiente de incertidumbre y tensión se ha desarrollado hoy la jornada para los 14.000 miembros de la plantilla en los centros de trabajo en Getafe, Sevilla, Cádiz, Illescas (Toledo) y Albacete.

Desde principios de mes

Las movilizaciones se iniciaron a principios de este mes convocadas por SIPA, con una huelga para todo el mes. Explotaba así una negociación enquistada y un fuerte malestar en la plantilla, que consideraba que mientras la empresa consigue beneficios récord ellos ven sus derechos mermados.

Se fueron sumando el resto de sindicatos salvo CCOO, que se adhirió solo cuando la protesta era masiva y la huelga mayoritaria.

Por parte de la dirección llegó a intervenir directamente el CEO de la compañía, Guillaume Faury, que se comprometió más allá de resolver las cuestiones materiales a abrir un proceso de escucha al máximo nivel para recuperar la confianza de los trabajadores.

Tras rechazar el lunes en asambleas de trabajadores una primera oferta de la empresa, se dio una vuelta de tuerca haciendo la huelga indefinida. El lunes, en principio, la huelga se mantiene.