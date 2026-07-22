Airbus se dispara en bolsa tras confirmar previsiones y anunciar una recompra de acciones por 5.000 millones

Guillaume Faury, CEO de Airbus, en una imagen de archivo. El Español

Las claves

Las claves Generado con IA Airbus confirma sus previsiones para 2025, con un beneficio operativo ajustado de 7.500 millones y la entrega de 870 aviones. La compañía anuncia un programa de recompra de acciones valorado en 5.000 millones de euros durante tres años para reforzar el retorno a sus accionistas. Las acciones de Airbus suben un 7,68% tras el anuncio, alcanzando los 206,9 euros en bolsa. Airbus espera un crecimiento rentable y no prevé nuevas perturbaciones en el comercio mundial, la economía global ni su cadena de suministro.

Airbus mantiene previsiones: un beneficio operativo ajustado de 7.500 millones y 870 aviones entregados a final de año. Además, anuncia un programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros a lo largo de tres años para "reforzar el retorno a sus accionistas".

El mercado ha recibido las noticias con entusiasmo. Las acciones de Airbus subían un 7,68% a las 10,00 hasta cotizar a 206,9 euros, según datos recogidos por Europa Press.

El gigante aeronáutico no contempla “nuevas perturbaciones” en el comercio mundial ni en la economía global, el tráfico aéreo o la cadena de suministro, que le vayan a apartar de sus objetivos.

«Nuestra trayectoria impulsa un crecimiento rentable que genera valor para nuestros clientes, empleados, socios y accionistas, mientras continuamos liderando el desarrollo de un sector aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido», aseguró ayer por la tarde en un encuentro con inversores y analistas Guillaume Faury, consejero delegado de Airbus.

«A medida que aceleramos la producción en todas nuestras divisiones para responder a la fuerte demanda de nuestro catálogo de soluciones civiles y militares innovadoras, nuestras prioridades son claras», añadió en un claro mensaje a los mercados.

En las últimas semanas se ha tenido noticia de un buen número de nuevos contratos y de impulso a programas tanto en la rama civil como en la militar.

Las proyecciones de la empresa contemplan un escenario en el que las regulaciones comerciales y los aranceles se mantengan estables y alineados con el marco actual, y no reflejan el impacto potencial de operaciones de fusión y adquisición (M&A).

La compañía no espera tampoco “alteraciones adicionales” ni en “sus operaciones internas ni en su capacidad para entregar productos y servicios”, a pesar de que actualmente la mayoría de sus 14.000 trabajadores en España están secundando una huelga.

Airbus cerró 2025 disparando beneficios un 33% hasta la cifra récord de 5.221 millones de euros, animada por el aumento de entregas y una vez superado el golpe que en 2024 provocaron cargos de 1.300 millones en programas de Espacio.