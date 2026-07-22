Airbus se dispara en bolsa tras confirmar previsiones y anunciar una recompra de acciones por 5.000 millones
Prevé un beneficio de 7.500 millones, entregar 870 aviones y un escenario sin "nuevas perturbaciones" ni internas ni globales que le desvíen su ruta.
Más información: Airbus dispara un 23% sus beneficios, hasta el récord de 5.221M€, y se sube a una ola de pedidos en Defensa
Las claves
Generado con IA
Airbus confirma sus previsiones para 2025, con un beneficio operativo ajustado de 7.500 millones y la entrega de 870 aviones.
La compañía anuncia un programa de recompra de acciones valorado en 5.000 millones de euros durante tres años para reforzar el retorno a sus accionistas.
Las acciones de Airbus suben un 7,68% tras el anuncio, alcanzando los 206,9 euros en bolsa.
Airbus espera un crecimiento rentable y no prevé nuevas perturbaciones en el comercio mundial, la economía global ni su cadena de suministro.
Airbus mantiene previsiones: un beneficio operativo ajustado de 7.500 millones y 870 aviones entregados a final de año. Además, anuncia un programa de recompra de acciones por valor de 5.000 millones de euros a lo largo de tres años para "reforzar el retorno a sus accionistas".
El mercado ha recibido las noticias con entusiasmo. Las acciones de Airbus subían un 7,68% a las 10,00 hasta cotizar a 206,9 euros, según datos recogidos por Europa Press.
El gigante aeronáutico no contempla “nuevas perturbaciones” en el comercio mundial ni en la economía global, el tráfico aéreo o la cadena de suministro, que le vayan a apartar de sus objetivos.
«Nuestra trayectoria impulsa un crecimiento rentable que genera valor para nuestros clientes, empleados, socios y accionistas, mientras continuamos liderando el desarrollo de un sector aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido», aseguró ayer por la tarde en un encuentro con inversores y analistas Guillaume Faury, consejero delegado de Airbus.
«A medida que aceleramos la producción en todas nuestras divisiones para responder a la fuerte demanda de nuestro catálogo de soluciones civiles y militares innovadoras, nuestras prioridades son claras», añadió en un claro mensaje a los mercados.
En las últimas semanas se ha tenido noticia de un buen número de nuevos contratos y de impulso a programas tanto en la rama civil como en la militar.
Las proyecciones de la empresa contemplan un escenario en el que las regulaciones comerciales y los aranceles se mantengan estables y alineados con el marco actual, y no reflejan el impacto potencial de operaciones de fusión y adquisición (M&A).
La compañía no espera tampoco “alteraciones adicionales” ni en “sus operaciones internas ni en su capacidad para entregar productos y servicios”, a pesar de que actualmente la mayoría de sus 14.000 trabajadores en España están secundando una huelga.
Airbus cerró 2025 disparando beneficios un 33% hasta la cifra récord de 5.221 millones de euros, animada por el aumento de entregas y una vez superado el golpe que en 2024 provocaron cargos de 1.300 millones en programas de Espacio.