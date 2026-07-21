Una de las estaciones de servicio de MLC. mlc

Las claves

Las claves Generado con IA MLC, fundada por José Luis Martín López en Linares, ha alcanzado las 101 estaciones de servicio en España tras 15 años de actividad. El grupo factura 800 millones de euros y ha diversificado su negocio hacia el suministro de gasóleo, comercialización de luz y gas, hoteles y viajes. La expansión se ha basado en la adaptación al mercado y la creación de hubs de servicios estratégicos para transportistas y conductores. MLC mantiene una fuerte presencia en Linares y está consolidando alianzas empresariales en Marbella, potenciando su influencia en la Costa del Sol.

Hace 15 años José Luis Martín López se lio la manta a la cabeza y compró una estación de servicio en su Linares natal por 700.000 euros. Hoy Martín López Carburantes (MLC) anuncia la apertura de su estación de servicio número 101 y factura 800 millones.

El grupo empresarial toca además de las estaciones de servicio repartidas por toda España el suministro de gasóleo a hogares y empresas como operador petrolífero, comercialización de luz y gas, hoteles y viajes.

"El éxito es adaptarse a las circunstancias", asegura el fundador del grupo al anunciar que han alcanzado las 101 estaciones de servicio y áreas de hospitalidad MLC activas en el territorio español.

Martín López es titulado como Técnico Agrícola Superior y trabajó para la Junta de Andalucía, pero tenía siempre latente la vocación de emprender.

Y fueron las circunstancias las que lo llevaron hasta una gasolinera con dos surtidores que había cerrado en Linares en plena crisis económica global y con mucho impacto local -2011 fue el año de cierre de Santana.

Expansión vertiginosa

Comenzó con dos empleados, y en tres años su empresa ya operaba varias gasolineras bajo el paraguas de Repson con cien trabajadores. En un lustro, en 2016, su cartera de clientes abarcaba 1.500 empresas del transporte y la energía.

Aunque el vertiginoso escalado de su negocio como operador de estaciones de servicio se produjo entre 2018 y 2019, cuando dobló su facturación hasta 150 millones.

El siguiente salto, sin cesar de ampliar la red de gasolineras y el suministro de combustible, llegó en 2021, cuando comenzó a poner en la visera de las estaciones de servicio su propia marca, MLC.

Ese año lo cerró con una facturación de 385 millones, una treintena de estaciones de servicio y muchas aperturas y adquisiciones en cartera.

Hasta hoy, cuando ha superado el centenar de establecimientos a pie de carretera y una posición creciente entre los operadores relevantes del sector a nivel nacional.

"En la economía logística actual, el tiempo es el activo más valioso. Sin embargo, históricamente, las paradas en ruta se han percibido como tiempos muertos. En MLC Energía, hemos redefinido este paradigma", explican en la compañía.

“Hoy, una estación de servicio competitiva debe operar como un Hub de Servicios Estratégicos. No se trata solo de suministrar carburantes de alta calidad, sino de optimizar el bienestar del capital humano: los conductores”, precisan desde el grupo linarense.

El grupo ha seguido además una estrategia de diversificación. Después de las gasolineras comenzó a operar como operador petrolífero al por mayor, y a continuación creó una comercializadora de electricidad y gas.

Su filosofía de ofrecer el mejor servicio al conductor profesional en sus estaciones de servicio, con mucho foco en la seguridad y la comodidad, llevó a dar el siguiente paso con establecimientos hoteleros.

La última pata de la compañía surgió hace ahora un año, con una agencia de viajes en el centro de Linares.

Linares y Marbella

Con fuerte raíz jienense y muy arraigado al territorio desde los inicios de su actividad emprendedora, Martín López mantiene en su ciudad natal fuerte presencia tanto en actividad empresarial como en acciones de responsabilidad social corporativa, desde el patrocinio del club de fútbol a labores sociales.

Actualmente José Luis Martín vive en Marbella (Málaga), donde MCL también está aumentando su presencia social a través de acuerdos corporativos con los teje alianzas y conexiones en territorio muy dinámico económicamente.

Recientemente ha firmado un acuerdo de colaboración estratégica con Golden Partners, despacho de abogados especialista en Real Estate y transacciones de lujo en Marbella.

También ha establecido contactos con el equipo de CIT Marbella, una de las comunidades empresariales y profesionales más influyentes y dinámicas de la Costa del Sol. Una alianza que "representa un hito clave en nuestra hoja de ruta".

A juicio de la compañía, "Marbella y la Costa del Sol no solo constituyen un motor turístico de primer orden internacional, sino también un hub de innovación, inversión y desarrollo corporativo donde la excelencia es la norma".

Ha participado además como patrocinador de II Gala Benéfica de la Fundación Sierra Blanca, un evento empresarial de primer nivel en la costa malagueña.