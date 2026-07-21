La evolución de la seguridad en el hogar: por qué el futuro pasa por la doble protección de seguro y alarma conectada

Hogar doble protección: la solución integral de Occident y Movistar Prosegur Alarmas que fusiona seguro residencial, tecnología conectada y prevención activa para blindar la protección del hogar con precio fijo por tres años.

Las claves

Las claves Generado con IA La seguridad en el hogar evoluciona hacia soluciones integrales que combinan seguro y alarma conectada, permitiendo prevención, control remoto y asistencia inmediata ante incidentes. El producto "Hogar doble protección", lanzado por Occident y Movistar Prosegur Alarmas, ofrece una cobertura pionera que protege ante robos, ocupación ilegal y otros riesgos residenciales. Este sistema incluye beneficios exclusivos como precio fijo durante tres años, instalación y mantenimiento profesional sin coste adicional, y servicios específicos frente a la ocupación ilegal. La tecnología avanzada permite supervisión 24/7, gestión centralizada desde el móvil y protección personal fuera del hogar mediante botón SOS y geolocalización.

El potencial que ofrece la tecnología en casi todos los ámbitos de la sociedad también marca un antes y un después en todo lo relativo a la seguridad en el hogar. Es una buena noticia porque, en paralelo, también ha cambiado sustancialmente lo que entendemos por tranquilidad en casa y cómo puede garantizarla una póliza: se ha pasado desde un ecosistema reactivo, para paliar y reparar los daños una vez que se habían producido, a un entorno en el que ser proactivo e impulsar la prevención adquiere cada vez mayor trascendencia.

En este contexto, Occident se ha situado como uno de los principales actores del sector por enarbolar esta transición hacia un modelo integral en el que confluyen estas nuevas tendencias.

Por un lado, este cambio de concepto y, por otro, el aporte de la digitalización para garantizar la seguridad en el hogar ante los nuevos estilos de vida que han proliferado en los últimos años y que, sobre la base de una mayor movilidad (auge del teletrabajo o la proliferación de segundas residencias, por ejemplo), también conllevan generalmente pasar más tiempo fuera de nuestra casa.

Por todo ello, y ahora además que nos encontramos en pleno período vacacional, las familias ya no se conforman con soluciones independientes que actúen de manera aislada. El objetivo actual es darle una dimensión integral: prevenir el riesgo antes de que suceda, controlar la vivienda en tiempo real desde cualquier lugar y garantizar una asistencia inmediata si surge un imprevisto.

La respuesta de Occident es un producto pionero, Hogar doble protección, la solución conjunta lanzada por Occident y Movistar Prosegur Alarmas. Se trata de una alianza estratégica que une lo mejor de dos mundos en una única contratación para proteger la vivienda antes, durante y después de cualquier incidencia.

Nuevos riesgos residenciales: las cifras de la preocupación social

Los riesgos que afectan a los inmuebles residenciales han evolucionado considerablemente, lo que ha elevado la percepción de vulnerabilidad entre los ciudadanos. Ya no se trata únicamente de sufrir un daño por agua o una avería eléctrica; existen factores delictivos y sociales que se han consolidado como las principales preocupaciones de la sociedad actual.

Para entender el contexto de esta demanda de seguridad, es imprescindible analizar los datos oficiales más recientes:

• Necesidad de supervisión remota: La alta movilidad por vacaciones o el desplazamiento a segundas residencias genera periodos prolongados en los que las casas quedan vacías, haciendo obligatoria la supervisión constante a distancia.

• Robos con fuerza en domicilios: Continúan figurando de manera persistente entre los delitos más relevantes dentro de los balances estadísticos del Ministerio del Interior.

• Ocupación ilegal: Se ha convertido en un fenómeno de creciente preocupación social en España. Según los datos del Ministerio del Interior, las denuncias por ocupación ilegal superaron los 16.400 casos en el año 2024.

Estos datos externos demuestran que las pólizas tradicionales o los sistemas de seguridad analógicos por separado se quedan cortos frente a las necesidades del entorno residencial contemporáneo.

Familia en casa. iStock

¿Qué es la protección integral? La perfecta sintonía entre seguro y alarma

La respuesta que ofrece la aseguradora ubica en su eje central el concepto de la protección integral. No consiste en sumar servicios de forma aleatoria, sino en hacer que dos herramientas complementarias trabajen en perfecta sintonía:

1. El seguro de hogar: Actúa como la red de seguridad financiera y de asistencia que responde de manera robusta ante los daños materiales, la responsabilidad civil y la protección legal del propietario.

2. La alarma conectada: Aporta el componente de prevención activa, capaz de disuadir, detectar de forma precoz cualquier intrusión y activar protocolos de intervención inmediata en cuestión de segundos.

Al fusionar ambas herramientas en el producto Hogar doble protección, Occident y Movistar Prosegur Alarmas eliminan las brechas de seguridad que suelen quedar descubiertas cuando se gestionan los servicios por separado.

Innovación frente a la ocupación ilegal: un valor diferencial

Uno de los puntos más destacados y disruptivos de este lanzamiento es cómo aborda de forma directa el temor a la ocupación ilegal. Lejos de presentarse como una cobertura general e inespecífica, este pack incorpora garantías diseñadas específicamente para resolver esta situación sin que suponga un incremento en el precio para el cliente.

En caso de sufrir una ocupación ilegal, el cliente cuenta con un paquete de coberturas de alto valor añadido:

• Intermediación especializada: Acceso a profesionales necesarios para facilitar el complejo proceso de desocupación del inmueble.

• Servicios de limpieza: Cobertura de los gastos de higienización y puesta a punto de la vivienda una vez recuperada.

• Compensación por suministros: Abono de los costes de luz, agua o gas generados de forma anómala durante el periodo de ocupación.

Estas nuevas ventajas se suman a las garantías que ya incluye el seguro de hogar tradicional de Occident, tales como la reclamación y defensa jurídica, la reposición de cerraduras, el coste de alojamiento alternativo en caso de inhabitabilidad o la cobertura por actos vandálicos.

Tecnología avanzada y seguridad 24/7 dentro y fuera de casa

El soporte tecnológico que sustenta este ecosistema de protección viene de la mano de la infraestructura de Movistar Prosegur Alarmas. El sistema de seguridad proporcionado incluye un equipamiento de última generación conectado las 24 horas del día, los 365 días del año, a una Central Receptora de Alarmas (CRA).

El paquete tecnológico destaca por sus prestaciones operativas, entre las que destacan:

• Verificación y respuesta inmediata: Ante una confirmación de intrusión mediante los detectores con cámara HD, se activa el aviso inmediato a la Policía y se puede enviar un vigilante de intervención rápida.

• Resiliencia eléctrica: Cuenta con un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para seguir operando con normalidad ante cortes eléctricos intencionados o accidentales.

• Gestión centralizada: Todo el control del sistema, el visionado de las cámaras y la configuración se realizan cómodamente desde una única aplicación móvil.

Además, la seguridad rompe las barreras físicas de las paredes de la casa a través del servicio ContiGo integrado de serie. Este sistema ofrece protección personal fuera del hogar mediante un botón SOS en el móvil que transmite vídeo y audio en tiempo real en caso de emergencia, complementado con funciones de geolocalización y seguimiento de trayectos seguros en situaciones de riesgo.

Ventajas exclusivas del Pack Hogar Doble Protección

Pero más allá de los beneficios puramente técnicos y de cobertura, Hogar doble protección ha sido diseñado para simplificar la vida del usuario y aportar una total previsibilidad económica. Los beneficios clave de su contratación conjunta son:

• Estabilidad financiera de tres años: Uno de los mayores atractivos es el mantenimiento del precio fijo durante los tres primeros años de contrato, aplicando esta congelación tanto a la prima del seguro de hogar como a la cuota mensual de la alarma.

• Instalación y mantenimiento incluidos: La instalación profesional inicial corre a cargo de técnicos especialistas sin coste adicional, garantizando además el mantenimiento del equipo durante toda la vigencia del contrato.

Una familia, a punto de irse de vacaciones. Gemini

En palabras de Sergio López, director de Seguros de Particulares de Occident, "este producto representa un paso estratégico fundamental combinando una cobertura completa frente a los robos y a la ocupación ilegal con tecnología avanzada para ofrecer a nuestros clientes una mayor tranquilidad".

Es un paso eficiente y significativo que marca una tendencia al alza en el mercado residencial. El Pack Hogar doble protección de Occident y Movistar Prosegur Alarmas demuestra que la verdadera seguridad ya no es la suma de pólizas y dispositivos independientes, sino una estrategia unificada capaz de blindar el hogar ante cualquier circunstancia.