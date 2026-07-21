Crece la tensión en Airbus: huelga indefinida desde el 24 de agosto en todas las plantas en España

Trabajadores de Airbus en Getafe durante una asamblea. El Español

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores de Airbus en España iniciarán una huelga indefinida a partir del 24 de agosto en todas las plantas tras rechazar la última oferta de la empresa. La huelga cuenta con el apoyo de varios sindicatos como UGT, SIPA, CGT, APP, ATP y UTIL, mientras que CCOO consulta aún a la plantilla. El conflicto se debe a la pérdida de poder adquisitivo, desacuerdos sobre el teletrabajo y la imposición de vacaciones fijas en agosto. Existe preocupación por el posible contagio del conflicto a Francia, donde Airbus emplea a casi 55.000 personas.

Las asambleas de trabajadores de Airbus en España han decidido este mediodía ir a la huelga indefinida a partir del 24 de agosto, cuando se reanuda la actividad tras un parón por vacaciones.

Se recrudece así un conflicto abierto a principios de mes con la huelga convocada entre el 1 y el 31 este mes, que pasará a indefinida “salvo que la empresa tenga otra actitud y se consigan acuerdos”, indican desde UGT y SIPA.

En UGT aseguran que el malestar en la plantilla ha crecido después de que el viernes rechazaran la oferta de la empresa de mejoras salariales y en condiciones de trabajo.

Ayer lunes, en mesa negociadora, los representantes de los trabajadores se encontraron con una oferta que a su juicio “no mejora en nada lo anterior, sino que la empeora”. De ahí el salto cualitativo para el apoyo a la huelga indefinida.

Los paros están secundados por SIPA, UGT, CGT, APP, ATP y UTIL. El único sindicato que está al margen, CCOO, pretende consultar a la plantilla antes de tomar decisiones.

Están convocados a las movilizaciones los 14.000 miembros de la plantilla de Airbus en España, en los centros de Getafe, Sevilla, Cádiz, Illescas (Toledo) y Albacete.

CCOO ya apoyó la semana pasada un preacuerdo con la empresa que fue rechazado por el resto de formaciones, y que fue considerado insuficiente también por las asambleas por abrumadora mayoría.

El resto de formaciones admite avances en materia salarial tras pasar la empresa de una propuesta de aumento del 3% en 2026 y un 2% en 2027 hasta un 5% para los dos ejercicios con un 0,5 reservado, respectivamente, para RSI y promociones, así como "una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

El escollo es que consideran que en los últimos años se ha perdido poder adquisitivo, que consideran que hay que recuperar.

Pero además, aseguran, ayer lunes se retrocedió en otros puntos como el teletrabajo, al introducir la empresa una propuesta "medios días" que consideran ambigua y problemática en localidades como Getafe.

Y también señalan que hay mucho malestar por el hecho de que muchos trabajadores no van a poder conciliar en vacaciones al tenerlas fijas en agosto.

El impacto de las protestas aumenta para la empresa, pues los pedidos siguen entrando, con nuevos contratos que se anuncian a diario, y la carga de trabajo se acumula en todas las divisiones (Defensa, aviación comercial, helicópteros ...). De hecho, los planes anunciados por Airbus van en el sentido de aumentar el ritmo de producción para atender los encargos.

Además, tras la presencia de sindicalistas franceses en las movilizaciones de los días pasados existe el riesgo de que el conflicto escale al país galo. Si en España la plantilla de Airbus ronda las 14.000 personas, en Francia son casi 55.000.

La dirección ha admitido que más allá de los motivos puntuales de la huelga en España hay un problema de fondo de desafección de la plantilla, y ha prometido medidas para recuperar la confianza de los trabajadores.