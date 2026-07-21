AZZ crece un 30% hasta facturar más de 21 M€ con 10 hoteles y dos aperturas a la vista en Sevilla

Las claves

Las claves Generado con IA AZZ Hoteles, filial de Visasur, prevé cerrar el ejercicio con 21,5 millones de euros de facturación, lo que supone un crecimiento superior al 30% respecto a 2023. La cadena cuenta con 10 hoteles y edificios de apartamentos, sumando actualmente 770 habitaciones y con el objetivo de alcanzar 1.400 habitaciones en cinco años. Está en marcha la reapertura de Hacienda La Boticaria y la apertura de AZZ Sevilla Este, sumando 133 y 200 habitaciones respectivamente, además de 50 apartamentos. AZZ Hoteles opera en seis comunidades autónomas y emplea a más de 300 profesionales, apostando por segmentos urbanos, vacacionales y de naturaleza.

AZZ Hoteles, filial del grupo Visasur, se dispara hasta los 21,5 millones de euros de negocio con los que estima que cerrará este ejercicio, con un crecimiento sostenido por encima del 30% desde 2023.

La cadena, con 10 hoteles y edificios de apartamentos con servicios hoteleros, alcanzó en 2025 una facturación de 16,25 millones de euros.

Su planta hotelera es de 770 habitaciones, incluidos 17 apartamentos turísticos. En 2024 alcanzó su primer hito con 500 habitaciones. Su segundo objetivo son las 1.400 habitaciones en 5 años.

Actualmente trabaja en la reapertura de Hacienda La Boticaria (Alcalá de Guadaíra, Sevilla), que contará con 133 habitaciones, y AZZ Sevilla Este, un nuevo complejo que incorporará 200 habitaciones y 50 apartamentos.

“La compañía ha duplicado su tamaño en los últimos años y mantiene una estrategia orientada tanto a nuevas incorporaciones como al desarrollo y reposicionamiento de activos con personalidad propia, reforzando su presencia en destinos urbanos, vacacionales y de naturaleza”, aseguran desde la empresa.

La empresa interpreta estos datos como “una de las cadenas hoteleras andaluzas con mayor proyección de crecimiento”.

Expansión

AZZ opera actualmente una cartera de establecimientos distribuidos en Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias, Castilla y León, Navarra y Extremadura.

En Valencia tiene bajo su enseña el Valencia Congress Hotel & Spa y Valencia Táctica Hotel; en Pamplona, el Pamplona Norte Hotel.

En Asturias, tiene el Asturias Langrehotel & Spa. En Castilla y León el Peñafiel Las Claras Hotel & Spa y el Salamanca Montalvo. En Extremadura cuenta con el AMérida Medea Hotel.

En Andalucía tiene presencia en el Campo de Gibraltar (Cádiz) con el Castellar Hacienda El Alcornocal y Guadacorte Hotel; y en Sevilla con Sevilla Torre de la Plata Apartamentos.

En su portfolio mantiene apuestas por el segmento urbano y también por destinos vinculados a la naturaleza, la gastronomía y el bienestar, como es el caso de los hoteles de Peñafiel y Castellar de la Frontera, ambos municipios reconocidos como ‘Los Pueblos Más Bonitos de España’.

Entre esos hoteles de experiencias destaca La Hacienda Alcornocal, de cuatro estrellas y muy cerca del Estrecho de Gibraltar, a medio camino entre la Costa del Sol y la Costa de la Luz.

Un activo al que la cadena concede gran potencial estratégico por su atractivo para amantes del golf y el turismo de naturaleza y las playas en formato de hotel boutique.

La cadena cuenta en su conjunto con una plantilla superior a los 300 profesionales.

Grupo Visasur

Fundada en 2017, AZZ Hoteles es la división de hospitalidad del grupo Visasur, con intereses en tecnología, inmobiliaria, hoteles y agricultura.

Visasur es una empresa familiar sevillana, cuyo origen está en la distribución de sistemas de seguridad y vigilancia en 1979.

Su fundador y presidente es Nicolás Álvarez Domínguez. En la actualidad, el conglomerado lo dirigen sus tres hijos. Nicolás Álvarez Cervera es el consejero delegado.

En 1989 creó el área Inmobiliaria. Y en 1990 inició la línea tecnológica con una primera tienda de telecomunicaciones. Esta rama dio un salto cualitativo en 1995 en colaboración con Vodafone (antes Airtel) del que se convirtió en uno de sus principales referentes del sur de España.

En 2011 nació VS Sistemas consultora tecnológica del campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Y en 2012 dio un paso más con Esasur, con el objetivo de concentrar y potenciar las actividades de energía, ingeniería e instalaciones.

En 2014 VS Sistemas se convirtió en el principal Gold Partner de Microsoft en Andalucía y Extremadura.

En 2017 nació AZZ Hoteles, su división de hospitalidad, y en 2018 se añadió al grupo Caralca, promotora inmobiliaria especialista en construcción de viviendas de obra nueva. En 2021 lanzó la fotovoltaica Guadalupe.

Desde sus inicios, el grupo mantiene una potente actividad agrícola, tanto en la gestión de activos propios como desde la gestión a terceros. Cuenta en la actualidad con un total de 850 hectáreas en producción agrícola, en la provincia de Sevilla; y 650 hectáreas de uso ganadero en las provincias de Córdoba y Cádiz.