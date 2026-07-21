La andaluza Petroprix alcanza las 250 gasolineras 'low cost' en cuatro países tras tres aperturas en Chile

Las claves

Las claves Generado con IA Petroprix ha alcanzado las 250 gasolineras 'low cost' tras abrir tres nuevas estaciones en Chile, operando ya en España, Portugal, Chile y Panamá. La compañía prevé llegar a las 300 estaciones y alcanzar los 1.400 millones de euros en facturación en el medio plazo, con el negocio repartido entre España y el extranjero. En 2023 contaba con 160 estaciones y ventas de 747 millones de euros, creciendo hasta el entorno de los 1.000 millones desde 2025. La empresa ha reforzado su presencia en España tras la adquisición de 40 gasolineras a Eroski, pendiente de aprobación regulatoria, y ha sido reconocida por su crecimiento por Financial Times y Statista.

La primera abrió en Martos (Jaén) en 2013. Hoy Petroprix anuncia que ha alcanzado las 250 estaciones de servicio tras abrir tres en Chile. Opera ya con su modelo de gasolineras automatizadas low cost en cuatro países y tiene proyectos en dos más.

Actualmente, Petroprix ha llevado su enseña a España, Portugal, Chile y Panamá, mientras avanza en nuevos proyectos en Polonia y Estados Unidos.

El crecimiento de la compañía en los últimos años es notable: en 2023 contaba con 160 estaciones y unas ventas de 747 millones de euros. Desde 2025 está en el entorno de los 1.000 millones.

En su plan de desarrollo, la compañía fundada por Manuel Santiago confía en alcanzar las 300 estaciones en funcionamiento y los 1.400 millones de euros en facturación en el medio plazo. Con el peso del negocio repartido al 50% entre España y el exterior.

En Chile, las nuevas estaciones de servicio del operador independiente de gasolineras 'low cost' están situadas en el centro de Santiago de Chile y en Peñaflor, que corresponde a la Región Metropolitana de la capital.

En el mercado americano, la compañía andaluza espera continuar creciendo gracias a la cartera que tiene con 50 proyectos en Chile y 25 en Panamá.

"Chile, Panamá y Portugal están demostrando que nuestro modelo es exportable y competitivo en mercados muy diferentes, y nuestro objetivo es seguir consolidando una red internacional que, en los próximos años, tenga un peso similar al negocio en España",

En Europa, Petroprix ha reforzado igualmente su presencia en Portugal, donde opera desde hace dos años y cuenta con nuevas licencias en tramitación con el objetivo de alcanzar alrededor de 25 estaciones a medio plazo.

Además, la compañía está trabajando para empezar en otros países europeos a corto plazo.

El consejero delegado de Petroprix, Manuel Santiago, destacó que la expansión internacional se ha convertido en "uno de los principales motores de crecimiento" del grupo.

En el mercado nacional, la enseña andaluza dio recientemente un salto al añadir a su red las 40 pertenecientes a Eroski, en una operación que aún está condicionada al visto bueno por parte del órgano regulador.

Una operación que le permitió reforzar su presencia en País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Galicia, Cataluña, Islas Baleares, Andalucía, Castilla y León, Asturias y Aragón, con ubicaciones estratégicas en centros comerciales.

El ritmo de crecimiento ha llevado a la empresa a ser incluida en el 'Europe's Long-Term Growth Champions' elaborado por 'Financial Times' y 'Statista', que incluye a las 300 empresas europeas con mayor crecimiento en los últimos 10 años