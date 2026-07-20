Bvlgari ficha talento en la Escuela de Joyería de Córdoba, la mayor cantera de Europa

Alumnos en los talleres de la Escuela de Joyería de Córdoba. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA Bvlgari ha seleccionado a ocho alumnos de la Escuela de Joyería de Córdoba para completar su formación en Italia e incorporarse a su fábrica en Valenza. La Escuela de Joyería de Córdoba es la mayor cantera de talento joyero de Europa, con más de 1.600 alumnos formados desde 1994 y un 80% de inserción laboral. La industria joyera cordobesa genera el 95% de la producción andaluza y el 60% de la española, con 15.000 empleos y un crecimiento exportador superior al 14% en los últimos años. Firmas internacionales como Bvlgari, Ores Group y Tous muestran interés por los alumnos formados en la Escuela, consolidando su prestigio como centro de referencia nacional.

Bvlgari ficha a ocho alumnos de la Escuela de Joyería de Córdoba. Los seleccionados completarán su formación en Italia para incorporarse a la fábrica de la multinacional del lujo en Valenza.

La Escuela de Joyería de Córdoba, ubicada dentro del Parque Joyero Cordobés, es la mayor cantera de talento de Europa, con más de 1.600 alumnos formados desde 1994 y un índice de inserción laboral que ronda el 80%.

Personal altamente cualificado en una industria de máxima exigencia, y que tiene en Córdoba su máxima expresión nacional.

“Nuestros alumnos van a empresas de fuerte tradición local y que producen piezas para las más prestigiosas marcas del mundo”, suele decir el director de la Escuela, Mariano Romero.

La joyería cordobesa es un potente motor económico que trasciende de lo local: hay más de 1.250 empresas (entre manufactureras y comercializadoras).

De sus talleres sale el 95% de la producción joyera andaluza y el 60% del total nacional, con 15.000 puestos de trabajo. Y con una mirada cada vez más internacional, pues en pocos años ha aumentado sus exportaciones por encima del 14%.

Aunque no es sólo Córdoba la que mira al mundo. El mundo joyero tampoco aparta los ojos de la ciudad de los califas. Es un sector que demanda diseño, tecnología, pero sobre todo talento bien formado. Y los centros de alta especialización no abundan.

“Este interés de firmas internacionales consolida a la Escuela como modelo de formación especializada para la innovación y el futuro del sector joyero”, ha dicho la consejera de Empleo de Andalucía, Rocío Blanco.

Con la jugada de Bvlgari se profundiza en una vía del máximo interés.

La Manifattura Bvlgari en Valenza (Italia) es la fábrica de joyería de una sola marca más grande del mundo, y un hito en tecnología y sostenibilidad: un complejo neutro en carbono, que combina lo más avanzado con la tradición orfebre italiana.

La industria italiana sigue atentamente lo que se hace en Córdoba, pues recientemente la Escuela recibió la visita de responsables de Vicenzaoro, una de las ferias de joyería más prestigiosas del mundo.

En la Escuela son discretos, como corresponde a un sector en el que los acuerdos de confidencialidad son ley, pero admiten que Ores Group (uno de los principales fabricantes de joyería franceses) se ha interesado por sus alumnos.

Formación gratuita

Y también es público el interés de la conocida marca de joyería Tous por la cantera cordobesa.

La formación en la Escuela es gratuita, pues forma parte de la red de Formación Profesional para el Empleo de la Junta de Andalucía. Una oportunidad para parados y profesionales que buscan mejorar su cualificación.

La Escuela es heredera de una tradición milenaria en la ciudad, pues desde tiempos del califato la fama de los plateros cordobeses es legendaria. Es además Centro Nacional de Referencia, lo que acredita su importancia para toda la industria española.

Funciona desde 1994, y desde 2006 está enclavada en el corazón del Parque Joyero de Córdoba, el epicentro de la industria. La cercanía a las empresas y sus necesidades es máxima.

A los alumnos se les enseña todo el ciclo de producción de una joya artesanal: desde la fundición a la elaboración de las piezas partiendo de laminados y semielaborados.

También aprenden engastado de piedras preciosas, estampación y corte, tratamiento de superficies y pulido, interpretación de diseños y fabricación de joyería histórica y étnica.

El programa se compone de siete cursos: Engastado de Joyería; Operaciones básicas de fabricación de joyas; Técnicas de fabricación de joyería; Técnicas de acabados mecánicos y químicos de piezas de joyería y platería.

También se enseñan Técnicas decorativas de piezas de joyería y platería; Reparación de joyería; y Elaboración de artículos de platería.

Los cursos se van adaptando a lo que necesitan las empresas. Como, por ejemplo, sucedió hace tres años con formación específica en diseño asistido por ordenador.

En el curso que acaba de finalizar se ha formado a más de 450 personas. Todos los itinerarios formativos incluyen programas de prácticas en empresas.

Además, se ha acreditado la experiencia profesional de 76 profesionales que buscaban algún tipo de documento oficial que diese fe de su trayectoria y capacidades, muchas veces procedentes de sistemas a la vieja usanza desde el ingreso como aprendiz en un taller.