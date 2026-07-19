Javier Vázquez (TotalEnergies): "La transición energética necesita renovables, electrificación y flexibilidad"

El director del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas en España destaca el suministro de 350 GWh anuales renovables a 3.000 puntos de Veolia.

Las claves

Las claves Generado con IA TotalEnergies suministrará más de 350 GWh de electricidad 100% renovable al año a Veolia para 3.000 puntos vinculados a la gestión municipal del agua en España. La compañía refuerza su papel como aliado energético de instituciones públicas y empresas, ofreciendo soluciones integrales y flexibles para la electrificación y la transición energética. TotalEnergies destaca la importancia de una estrategia integrada que combine renovables, electrificación y flexibilidad, apoyada en una cartera de cerca de 3 GW de proyectos fotovoltaicos en España. La empresa apuesta por contratos de suministro renovable, hibridación, almacenamiento y gestión de la demanda, con el objetivo de lograr energía más confiable, asequible y sostenible para sus clientes.

Recientemente, TotalEnergies, compañía multienergías global integrada, anunciaba que suministrará más de 350 GWh de electricidad de origen 100% renovable al año a Veolia, compañía líder en descarbonización, economía circular y gestión optimizada de los recursos; agua, energía y residuos. En concreto, TotalEnergies ha resultado adjudicataria de una licitación para el suministro eléctrico a 3.000 puntos de Veolia vinculados a la gestión municipal del agua.

“Esta adjudicación es un paso muy importante en nuestra estrategia para convertirnos en el mejor aliado para proveer electricidad baja en emisiones a las instituciones y aquellos operadores que prestan servicios públicos en España”, explica Javier Vázquez, director del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas en España.

En este sentido, TotalEnergies tiene un propósito claro, ayudar a sus clientes a implementar sus propias medidas de transición energética; tanto en el mercado doméstico, donde la comercializadora de electricidad y gas cuenta ya con más de dos millones de clientes y se ha consolidado como uno de los principales operadores, como en el ámbito institucional y B2B.

“Somos conscientes del reto que supone para las instituciones avanzar en la electrificación de los servicios públicos esenciales - señala Javier Vázquez-, por ello, llevamos tiempo poniendo a su disposición nuestra experiencia internacional y un profundo conocimiento del mercado energético, ofreciendo soluciones integrales y flexibles para afrontar esos retos de electrificación y de eficiencia energética".

El directivo de la compañía explica que TotalEnergies "ofrece un servicio integral que abarca desde el asesoramiento personalizado, adaptado a las necesidades específicas de cada institución, hasta el análisis y la recomendación de las modalidades de contratación más adecuadas —ya sean indexadas, fijas o mixtas, siempre con el objetivo de maximizar la eficiencia y optimizar el consumo”.

Partner energético en ciudades españolas

Esta declaración de intenciones se ha materializado en varios acuerdos, colaboraciones y adjudicaciones conseguidas por la compañía multienergías en los últimos años. Vázquez enumera algunas de ellas: “Por ejemplo, suministramos más de 13 GWh anuales de electricidad de origen renovable al Ayuntamiento de Oviedo, dando servicio a 52 de sus edificios, colegios y centros deportivos; 4,7 GWh anuales a la Diputación de León, el equivalente al 80% del consumo eléctrico de toda la provincia durante un día completo; y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante un acuerdo marco que abastece edificios administrativos, centros docentes y organismos públicos de la región. Sin olvidar otros acuerdos con clientes como Hunosa, con un volumen anual de 65.427 MWh de electricidad a 56 puntos de suministro”.

Asimismo, la compañía está desempeñando un papel relevante como partner energético en distintas ciudades españolas. Suministra electricidad a la red de metro de Barcelona de TMB y a los servicios de Rodalies (Cercanías), al metro de Bilbao y los tranvías de Murcia y Parla. Además, provee 23 GWh anuales de electricidad de origen renovable al Port de Barcelona.

Estos acuerdos comparten un mismo denominador común: el suministro de electricidad 100% de origen renovable certificada para acompañar los objetivos de descarbonización de las administraciones y entidades públicas. “Nuestra capacidad para ofrecer esta energía renovable se apoya también en la fuerte apuesta que estamos realizando en España”, señala el directivo. En este sentido, TotalEnergies cuenta con una cartera de cerca de 3 GW de proyectos fotovoltaicos con todos los permisos obtenidos en Andalucía, Madrid, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha, así como con el clúster solar de Guillena (Sevilla), con 263 MW, el mayor promovido por la compañía en Europa.

"Nuestra capacidad para ofrecer esta energía renovable se apoya también en la fuerte apuesta que estamos realizando en España” Javier Vázquez, director del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas en España

Una estrategia integrada de energías

¿Pero, cuál es la clave? Javier Vázquez lo tiene claro al afirmar que “la clave está en una estrategia integrada de energías. Las energías renovables son y seguirán siendo fundamentales, pero tenemos que avanzar hacia la estabilidad del sistema impulsando un modelo energético rentable e integrado que combine las energías renovables (solar, eólica terrestre y marina), los activos flexibles (ciclos combinados de gas, como energía de respaldo a las renovables, y el almacenamiento) para suministrar energía más baja en carbono y disponible las 24 horas y avanzar en la tan necesaria transición energética".

"En TotalEnergies defendemos esa complementariedad entre tecnologías y, por ello, hemos desarrollado un modelo de negocio integrado, que denominamos Integrated Power, que va en esa línea. TotalEnergies en España es un buen ejemplo de ese modelo global de integración vertical que cubre todas las fases del negocio energético: desde el desarrollo hasta la comercialización, incluyendo generación, trading y gestión de clientes finales”, añade.

Desde la compañía insisten en otro elemento clave: la flexibilidad, que no solo debe estar presente en la generación o en la operación del sistema eléctrico, sino también en las soluciones que reciben los consumidores. “En TotalEnergies acompañamos a nuestros clientes empresariales e institucionales a afrontar este reto mediante soluciones adaptadas a sus necesidades, que combinan suministro renovable, modalidades de contratación flexibles —indexadas, fijas o mixtas—, acuerdos de compra de energía renovable a largo plazo (PPA), almacenamiento energético y servicios de gestión de la demanda como el Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) y eficiencia energética. Porque la clave no es solo electrificar, sino hacerlo con soluciones capaces de aportar estabilidad, eficiencia y competitividad a largo plazo".

"La clave no es solo electrificar, sino hacerlo con soluciones capaces de aportar estabilidad, eficiencia y competitividad a largo plazo" Javier Vázquez, director del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas en Españamario...

Retos de futuro

Si bien en TotalEnergies están satisfechos del camino recorrido, son conscientes de que quedan importantes retos de futuro y la compañía quiere estar ahí para ayudar a afrontarlos. Entre dichos retos, para Vázquez, la intensificación de la electrificación a todos los niveles ocupa un papel imprescindible.

“La electrificación del consumo es un aspecto muy relevante para avanzar hacia un sistema energético más eficiente y sostenible. Con la entrada de renovables estamos viendo caídas de precios que benefician a los consumidores, pero que también requieren incentivar la demanda para aprovechar esa energía de manera óptima. La electrificación, junto con soluciones como la hibridación y el almacenamiento, nos ayuda a flexibilizar el sistema y a que tanto hogares como empresas puedan consumir energía cuando realmente se necesita", explica el director del negocio de clientes empresariales e institucionales de TotalEnergies Electricidad y Gas en España.

"Por tanto", prosigue, "hace falta un plan nacional para intensificar la demanda mediante la incentivación de la electrificación intensiva del país a todos los niveles, tanto de su industria, sector público como del mercado doméstico. Hay que impulsar la promoción de nuevas demandas, como la electrificación de sectores industriales y de transporte y el desarrollo de nuevos usos como los centros de datos que serán determinantes para absorber la nueva generación”.

En este punto, Javier Vázquez pone a Madrid como ejemplo. La comunidad madrileña está siendo elegida por grandes multinacionales tecnológicas para instalar sus centros de datos. Sin embargo, se da la contradicción de que la Comunidad de Madrid es la región con mayor déficit energético, ya que consume más energía de la que produce. “Es ante este tipo de situaciones donde TotalEnergies podemos también ofrecer nuestras soluciones”.

Energía más confiable, asequible y sostenible

La compañía tiene una fuerte apuesta por el desarrollo de las energías renovables. “La energía producida por nuestros parques solares nos permiten ofrecer contratos de suministro de electricidad renovable que son una opción necesaria y eficaz en el proceso de electrificación y transición energética en el que estamos inmersos.

Por poner un ejemplo reciente, nuestro acuerdo con Data4, en virtud del cual, TotalEnergies suministra electricidad renovable a los centros de datos de la compañía en España con un perfil de consumo en carga base ("Clean Firm Power"). Gracias a los proyectos que ya tenemos en operación, podemos ofrecer energía más confiable, más asequible y más sostenible a nuestros clientes, tanto domésticos como empresariales e institucionales”.

En definitiva, “España tiene en TotalEnergies un aliado que trabaja con un enfoque hacia la neutralidad de carbono, junto a la sociedad, basado en dos palancas claras: reducir emisiones en sus operaciones e impulsar energías bajas en carbono junto a nuestros clientes”, concluye Vázquez.

'Javier Vázquez (TotalEnergies): "La transición energética necesita renovables, electrificación y flexibilidad"' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con TotalEnergies.