Récord aeroespacial andaluz con más de 3.200 millones de facturación y crecimiento a doble dígito

Las claves

Las claves Generado con IA El sector aeroespacial andaluz alcanzó un récord de facturación en 2025, superando los 3.200 millones de euros y creció un 10,79% respecto al año anterior. Las 150 empresas del clúster Andalucía Aerospace representan el 1,4% del PIB andaluz y generan más de 16.000 empleos directos, con una alta cualificación técnica. Airbus y otros proyectos estratégicos, junto al crecimiento en los segmentos civil, espacial y de drones, impulsan las perspectivas de crecimiento futuro del sector. Andalucía lidera el 38,4% de las exportaciones aeroespaciales de España y busca consolidar su posición con inversiones, centros de formación y la posible apertura de un centro de reparación de motores de Ryanair en Sevilla.

El sector aeroespacial andaluz bate récords: en 2025 superó por primera vez los 3.000 millones, (3.228). Crece a doble dígito (10,79%) y acumula un incremento del 37,7% en su volumen de negocio en una década.

Las 150 empresas del clúster Andalucía Aerospace suman ya un 1,4% del PIB andaluz y un 14% del PIB industrial de la comunidad. Las perspectivas son mantener o aumentar el ritmo de crecimiento.

Nuevos proyectos de la principal tractora, Airbus, como el del carguero A330, o los pedidos que prevé la OTAN del gigante A400M, además del aumento de producción de la rama civil, drones y espacio pueden disparar las cifras a medio plazo.

“Estamos ante uno de los principales pilares económicos de Andalucía gracias a la fortaleza de un ecosistema cada vez más competitivo e internacionalizado”, explica Fernando Alarcón de la Lastra, presidente del clúster.

Mercados

Atendiendo a la facturación por mercados, el 76% se corresponde con la industria aeronáutica; el 15% a la aviación; el 7% al espacio y el 2% a los drones y movilidad aérea avanzada.

La facturación de la cadena de valor andaluza vinculada a programas aeronáuticos del sector civil representa un 64%, mientras que en el año anterior era de un 58%.

En defensa, analiza el clúster, las empresas andaluzas siguen consolidándose con presencia en programas clave para la autonomía industrial y la soberanía tecnológica europea.

Uno de los segmentos que se va haciendo hueco con un importante crecimiento en facturación y empleo es el espacial.

La fabricación de aeroestructuras, montajes y actividades mecánicas suponen más de la mitad de la facturación por actividad en el sector aeroespacial andaluz (51%).

Otras áreas de mayor valor añadido como los servicios aeronáuticos (logística, mantenimiento industrial, formación), la ingeniería o el MRO (Mantenimiento, Reparación y Operaciones) de aeronaves crecen en mayor medida.

En lo que respecta al empleo, el año 2025 cerró con el dato de 16.391 puestos de trabajo directos, que en porcentaje representa un aumento del 5,78% respecto al año anterior.

El 43% de estos puestos de trabajo están ocupados por titulados universitarios, y el 40% por graduados en Formación Profesional.

En productividad media de las empresas, ha crecido un 6,33% comparado con el año anterior.

Según los datos de Andalucía TRADE, la comunidad andaluza representa 38,4% de las exportaciones aeroespaciales nacionales.

El crecimiento en Asia y el avance en América muestran que el sector está diversificando su presencia más allá de los mercados tradicionales.

Apuesta estratégica

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, lee en los datos “el salto industrial que atraviesa Andalucía y su consolidación como polo aeroespacial europeo”.

Paradela ha puesto foco en la importancia del factor humano y el talento, con el papel “crucial” que desempeñan “el sistema universitario, los centros tecnológicos y la Formación Profesional Dual en la cualificación de los ingenieros y los técnicos que hoy sostienen este sector”.

En este contexto, ha recordado la puesta en marcha el pasado curso del Centro de FP Aeroespacial Javier Imbroda, ubicado en La Rinconada (Sevilla), al que se sumará en breve el Centro de Referencia Aeroespacial en Jerez (Cádiz), destinado a reforzar el Hub Aeronáutico Net Zero.

A estos proyectos, ha sumado, igualmente, las oportunidades que también generan el Centro de Ensayos de Sistemas No Tripulados (CEUS) y el Centro de Innovación en Tecnologías de Fabricación Avanzada (CFA) en Cádiz.

Ryanair

Paradela ha mostrado además su confianza en que Sevilla sea finalmente elegida por Ryanair para montar un centro de reparación de motores. La compañía ha sembrado dudas al confirmar que la capital hispalense está en pugna con otra ubicación en Polonia.

El centro conlleva una inversión de 500 millones de euros y la creación de más de 600 puestos de trabajo directos e indirectos.

El consejero explica que el Puerto de Sevilla tiene ventajas en el terreno de la obtención de licencias. Ryanair dará a conocer su decisión definitiva antes de final de año, para comenzar otras inmediatamente.

“Necesitan tener el centro operativo antes de 2029, no pueden fallar en ese plazo”, ha indicado Paradela.

El responsable de Industria en Andalucía indica que técnicos de la administración andaluza se reúnen cada quince días con responsables de la empresa aeronáutica para avanzar en la tramitación de las licencias. Ya está pedida la Autorización Ambiental.

Cabe la posibilidad, indica Paradela, de que finalmente Ryanair decida abrir dos centros, uno en Sevilla y otro en Polonia. El empeño de la Junta es conseguir en ese caso que Sevilla sea el primero.

Aerópolis

En el tejado de la Junta de Andalucía está también otro tema con aristas políticas: la ampliación de Aerópolis en La Rinconada o buscar emplazamientos alternativos para las necesidades de suelo de las empresas.

El consejero ha explicado que en otoño tendrá listo un estudio con las necesidades de las empresas para decidir.

Paradela pone ejemplos como el de Pilatus, que apostó por Carmona por sus necesidades energéticas, o Ryanair que eligió el Puerto de Sevilla para su planta de reparación de motores por logística y aspectos relacionados con el permiting.

“El 50% de la industria aeronáutica sevillana actual no está en Aerópolis, lo que nos hace tener una mirada más amplia y cercana a las necesidades de las empresas pero que no descarta en absoluto la ampliación de Aerópolis”, asegura.