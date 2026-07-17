Se mantiene la huelga en Airbus pese a que la dirección ofrece subidas salariales del 5% y mantener el teletrabajo

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores de Airbus en España mantienen la huelga durante julio pese a una nueva oferta de la empresa. La dirección de Airbus ha propuesto una subida salarial del 5% para 2026 y 2027, y mantener el teletrabajo dos días por semana. CCOO alcanzó un preacuerdo con la empresa, pero el resto de sindicatos consideran insuficientes las mejoras y continúan con las movilizaciones. Las condiciones negociadas incluyen también la flexibilidad en las vacaciones y el mantenimiento del personal de Espacio.

Las asambleas de trabajadores en los centros de Airbus en toda España han decidido mantener la huelga convocada para todo el mes de julio a pesar de que la dirección ha mejorado las condiciones salariales y sociales que ofrecía inicialmente, según han confirmado desde los sindicatos UGT y SIPA.

Una oferta aceptada por CCOO y que contempla pasar de un incremento salarial del 3% en 2026 y un 2% en 2027 hasta un 5% para los dos ejercicios con un 0,5 reservado, respectivamente, para RSI y promociones, así como "una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

Asimismo la empresa renuncia a reducir el teletrabajo de dos días a la semana a uno solamente, y se compromete a establecer vacaciones “flexibles” en cada centro.

“En las asambleas celebradas esta mañana el respaldo a mantener las movilizaciones ha sido masivo”, dice Juan Antonio Vázquez, desde UGT en Sevilla.

La huelga fue convocada por el sindicato SIPA, y a la misma se sumaron progresivamente UGT, ATP, UTIL y CGT. La entidad de las protestas y movilizaciones fue creciendo con los días hasta generalizarse en todas las plantas de Airbus en España.

Finalmente CCOO, el único sindicato que no había apoyado estas movilizaciones, se sumó el martes al resto de representantes de los trabajadores.

La empresa se avino finalmente a abrir un diálogo -”tomamos nota de las preocupaciones de los trabajadores”, dijo en un comunicado, y en la Comisión Negociadora de ayer presentó una nueva propuesta.

Esta mañana CCOO -el sindicato con más representación en la empresa, sobre todo en talleres- ha anunciado que había alcanzado un preacuerdo con la dirección.

Además de las nuevas condiciones salariales, teletrabajo y vacaciones ofrecidas, CCOO explica que el preacuerdo recoge el "mantenimiento del personal de Espacio".

También se mantienen “las actuales condiciones de movilidad" con respecto al Proyecto Bromo, que prevé fusionar los activos espaciales de Airbus, Thales y Leonardo para crear un líder aeroespacial europeo.

“A día de hoy, la huelga”, aseguran desde UGT en Sevilla. El sindicato UGT explica que no se ha firmado nada por parte de los órganos que tienen legitimidad para ello, como son los comités de empresa.