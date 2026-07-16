La patronal andaluza también respalda por unanimidad la continuidad de Garamendi al frente de la CEOE

Junta Directiva de la CEA que ha apoyado a Garamendi. CEA

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Las claves Generado con IA La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) respalda por unanimidad la candidatura de Antonio Garamendi para la reelección como presidente de la CEOE. Garamendi cuenta ya con el apoyo de otras grandes patronales como Cepyme, ATA, Foment del Treball y la patronal madrileña. La CEA destaca el papel de Garamendi en el fortalecimiento del tejido empresarial y su capacidad de interlocución con las administraciones. Entre los retos señalados por la patronal andaluza figuran la competitividad, la simplificación administrativa, la seguridad jurídica y una fiscalidad que impulse el crecimiento empresarial.

La Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha expresado hoy su apoyo por unanimidad a la candidatura de Antonio Garamendi, que se presenta a la reelección para su tercer mandato como presidente de la patronal española CEOE.

La Asamblea General Electoral se celebrará el próximo 1 de octubre. Garamendi ya cuenta con el respaldo de Cepyme, ATA, la patronal madrileña, la catalana Foment del Treball y ahora la andaluza, entre otras.

El pronunciamiento de la CEA se produce a propuesta del presidente Javier González de Lara. El empresario malagueño ha acompañado como vicepresidente de CEOE a Garamendi en los dos mandatos anteriores.

El aval de la CEA no es baladí, ya que representa a más de 200.000 empresas asociadas y 800 organizaciones territoriales y sectoriales miembros. Es una de las mayores patronales territoriales en España.

A juicio de los empresarios andaluces, Garamendi ha fortalecido el tejido empresarial, reforzando el papel de las organizaciones territoriales y sectoriales para ser un sólido interlocutor con las administraciones en defensa de la empresa.

Así que para la patronal andaluza la continuidad de Garamendi “contribuirá a seguir impulsando una organización fuerte, cohesionada y representativa, capaz de afrontar con garantías los desafíos económicos y sociales”.

Entre esos desafíos CEA destaca la competitividad y cuestiones como la simplificación administrativa, la seguridad jurídica o una fiscalidad que favorezca el crecimiento empresarial.

La directiva que preside González de Lara pide además fortalecer la industria, más infraestructuras y energías competitivas y la reducción del absentismo laboral y la atracción y fidelización del talento.

CEA destaca la necesidad de continuar reforzando el papel de CEOE, junto con Cepyme, como la voz unitaria de las empresas españolas.

Desde 2018

Garamendi es presidente de CEOE desde 2018, cuando tomó el relevo al catalán Juan Rosell. En 2022 renovó el cargo al imponerse a Virginia Guinda.

En el inicio de ese segundo ciclo hubo una modificación de los estatutos de CEOE para eliminar la limitación de dos mandatos vigente hasta ese momento. Ahora se ha presentado a una nueva reelección, sin que haya visos de que una candidatura alternativa hasta el momento.

En el núcleo duro de sus equipos siempre ha habido presencia andaluza destacada. Llegó a tener tres vicepresidentes de esta comunidad: el malagueño Javier González de Lara (CEA), el cordobés Lorenzo Amor (ATA) y el granadino Gerardo Cuerva (Cepyme).

Con Cuerva protagonizó un notable desencuentro al apoyar a Ángela de Miguel en las últimas elecciones a la presidencia de la organización de pequeñas y medianas empresas. De momento Cuerva, actualmente presidente de la patronal granadina, no ha hecho movimientos públicos a nivel nacional.