El Jamón compra los 19 supermercados Dani y ya es la tercera cadena andaluza por superficie con 380 tiendas

Las claves

Las claves Generado con IA El Jamón ha comprado los 19 supermercados Dani, sumando más de 380 tiendas y convirtiéndose en la tercera cadena andaluza por superficie. La adquisición incluye 14 tiendas en Granada, una en Almería, dos en Jaén y dos en Málaga, e integra a 570 empleados de Supermercados Dani. Con esta operación, El Jamón alcanza presencia en las ocho provincias andaluzas y cerca de 300.000 metros cuadrados de superficie de venta. El proceso de integración y cambio de marca de los supermercados Dani comenzará en octubre, reforzando el liderazgo regional de El Jamón.

Grupo Empresarial El Jamón compra los 19 Supermercados Dani: 14 en la provincia de Granada, uno en Almería, dos en Jaén y dos en Málaga. Suma ya más de 380 supermercados y es la tercera empresa andaluza de distribución por superficie comercial.

Según el último informe corporativo del grupo, en 2025 facturó 665,3 millones de euros, con casi 50 millones de clientes totales. El Jamón celebra este año su 60 aniversario desde su fundación en Lepe (Huelva), con el lema ‘Creciendo juntos’.

En octubre pasado la compañía ya anunció la compra de los 67 tiendas del grupo Piedra, de Córdoba, con las que alcanzaba los 362 puntos en su red en Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y Jaén.

Con la nueva incorporación, la compañía alcanza cerca de 300.000 metros cuadrados de superficie de venta y 14.000 metros cuadrados destinados al canal mayorista.

Integra en su estructura los 570 profesionales que conforman la plantilla de Supermercados Dani, y 28.300 metros cuadrados de superficie comercial. Y consigue presencia en las ocho provincias andaluzas, ya que hasta ahora no tenía negocio en Almería y ahora suma un supermercado en Adra.

El proceso de integración de los establecimientos comenzará el próximo mes de octubre, cuando los supermercados iniciarán de forma progresiva el cambio de enseña para operar bajo la marca Supermercados El Jamón.

El Jamón ha destacado en un comunicado que ambas empresas comparten valores como cercanía al cliente, el arraigo al territorio y una firme apuesta por el empleo y los proveedores locales.

Además, las dos forman parte de IFA, lo que ha facilitado la operación.

La CEO de Supermercados El Jamón, Mabel Díaz, ha destacado que «esta operación representa una excelente oportunidad para seguir consolidándonos en Granada y continuar creciendo en Andalucía”.

Por su parte, Daniel Lozano, propietario de Supermercados Dani, ha señalado que «el proyecto de una empresa familiar andaluza continúa de la mano de otra empresa familiar andaluza”.

Un estudio de Retail Data señala que los supermercados de capital andaluz controlan un tercio de la sala comercial en la comunidad autónoma.

Los operadores regionales alcanzan una cuota del 34,2%, con la onubense El Jamón y la sevillana Somos Grupo MAS, junto a la cooperativa Covirán en pugna por el liderato.