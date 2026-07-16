Contrabando y fiscalidad, las claves del derribo de la Verja de Gibraltar para crear un área de "prosperidad compartida"

Las claves

Las claves Generado con IA El tratado entre la UE y Reino Unido permite el libre tránsito de personas y mercancías entre La Línea y Gibraltar, beneficiando a unos 15.000 trabajadores. El acuerdo establece controles aduaneros reforzados y nuevas medidas de trazabilidad para combatir el contrabando, especialmente de tabaco y mercancías. Gibraltar deberá armonizar gradualmente sus impuestos, incrementando la Transaction Tax hasta el 17% y aplicando los tipos mínimos de la UE en impuestos especiales. Se prevé la posible fuga de empresas españolas a Gibraltar por diferencias en el Impuesto de Sociedades y persisten incertidumbres sobre pensiones y el futuro de sectores como el pesquero.

Alrededor de 15.000 trabajadores de La Línea de la Concepción (Cádiz) y el Campo de Gibraltar se benefician ya del Tratado entre la UE y Reino Unido para el libre tránsito de personas y mercancías.

Los beneficios se reparten a los lados de la desaparecida Verja, pues el consumo de los gibraltareños en La Línea supone alrededor del 30% de la facturación de las empresas locales.

Son los primeros efectos, los más amables, de un acuerdo para crear un área de "prosperidad compartida" cuyas aristas están en temas sensibles como el contrabando y la fiscalidad, y que en buena medida pivota sobre el aeropuerto y los controles aduaneros

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) explican que Gibraltar "mantendrá la consideración de territorio tercero" en materia aduanera. Al menos hasta que el Consejo de Cooperación verifique que en el Peñón se aplica el Derecho de la Unión en temas fiscales.

Una garantía de que los puestos de control fronterizo y las oficinas de aduanas en el puerto y aeropuerto de Gibraltar funcionan con los procedimientos acordados.

Contrabando

Es evidente la preocupación de las autoridades comunitarias sobre asuntos como el contrabando, hasta ahora una actividad habitual de un lado a otro de la Verja.

Con la aplicación provisional del acuerdo, las mercancías se moverán bajo el Nuevo Sistema de Tránsito Automatizado (NCTS) con códigos específicos como el T1GI para asegurar la trazabilidad y evitar el fraude.

Son los técnicos de la Aduana de La Línea de la Concepción los encargados de los controles de la frontera exterior en el puerto y aeropuerto de Gibraltar.

En el aeropuerto se centralizan las declaraciones, formalidades y controles de mercancías y efectivo. También recaudarán, en nombre de Gibraltar, los derechos de importación en los puestos aduaneros designados.

En esta primera fase, las mercancías sólo pueden entrar o salir de Gibraltar por vía terrestre a través de los Puntos Aduaneros Designados (DCP) La Línea, Algeciras y Sagunto.

La Aduana de Gibraltar (destino para los tránsitos especiales iniciados en España) notificará la llegada de las mercancías y la prueba de haber liquidado los impuestos locales (Transaction Tax e Impuestos Especiales).

Hacienda ha asignado siete nuevos técnicos que se incorporarán en diciembre a la Aduana de la Línea para dar un servicio durante las 24 horas, los 365 díasal año.

Armonización fiscal

En paralelo, se ha iniciado un proceso de armonización fiscal en un territorio siempre beneficiado por unas condiciones muy especiales en lo impositivo.

De hecho, acaba de salir de la lista española de "jurisdicciones no cooperativas". En román paladino, ya no tiene la consideración de paraíso fiscal.

A cambio, el gobierno gibraltareño se ha comprometido a aplicar estándares de buen gobierno fiscal, transparencia e intercambio de información siguiendo las normas de la OCDE y la UE.

Los técnicos de Hacienda tienen sus dudas: "GESTHA prevé que vuelva a la lista española de paraísos si incumple sus compromisos".

Gibraltar tiene ahora tres años para ir subiendo progresivamente su Transaction Tax, equivalente al IVA: del 15% al 16 y finalmente al 17%.

También tendrá que armonizar los Impuestos Especiales al Alcohol, Tabaco e Hidrocarburos aplicando desde la entrada en vigor los tipos mínimos de la UE.

Progresivamente el Tratado prevé que converja con los tipos españoles con una diferencia máxima del 6%.

Cuando la convergencia esté completada y el TT llegue al 17% podrán desaparecer las Franquicias para viajeros -límites de tabaco, alcohol, entre otros.

Se ha creado un Cuerpo Consultivo Independiente para evaluar anualmente el impacto de estos impuestos y recomendar ajustes si se detectan distorsiones en la competencia con el Campo de Gibraltar.

GESTHA resalta que el tratado "impone reglas muy estrictas contra el contrabando de tabaco, obligando a Gibraltar a implementar un sistema de trazabilidad equivalente al de la Unión Europea y a mantener precios que no fomenten el fraude".

Pero las medidas fiscales incluidas en el Tratado afectan a la tributación indirecta, y dejan fuera situaciones de privilegio que autoridades locales y regionales llevan tiempo denunciando.

Una de las más evidentes afecta al Impuesto de Sociedades. En la colonia se paga un 15% y en España el 25% -ambos como tipos generales, sujetos excepciones-.

Sociedades y pensiones

Aún a riesgo de perder la consideración de empresa comunitaria y a pesar de que Gibraltar ha prometido más transparencia fiscal, puede propiciar una fuga de empresas de la parte española hacia la colonia.

También es delicada la situación de las pensiones de los trabajadores españoles en Gibraltar, donde cotizan en un fondo de pensiones que puede afectar a la baja sus situaciones en el futuro respecto a una cotización en España. Una situación aún no resuelta.

Un sector como el pesquero, con 36 barcos en La Línea, también espera que el Tratado suavice tradicionales fricciones con las autoridades del Peñón por problemas históricos de jurisdicción de aguas.

Igualdad fiscal real y efectiva

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que "la eliminación de la Verja es una buena noticia para el Campo de Gibraltar".



Aunque añade que "para que no sea una oportunidad perdida, es fundamental avanzar en una igualdad fiscal real y efectiva. Hay que suprimir las barreras físicas, pero también las barreras invisibles que frenan el desarrollo de la comarca".

La Confederación de Empresarios de Cádiz ha solicitado la creación de una Zona Económica Especial, figura prevista en la normativa comunitaria. Consideran el Tratado "insuficiente", un punto de partida sobre el que seguir trabajando.