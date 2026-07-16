La Alianza Andaluza por la Defensa nace con cuatro clústeres, 320 empresas y 3.000 M€ de facturación

Los consejeros Carolina España y Jorge Paradela (en los extremos) con los representantes de los clúster andaluces. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA La Alianza Andaluza de la Industria de Defensa nace con cuatro clústeres y reúne a más de 320 empresas del sector. Andalucía concentra el 30% de la facturación nacional y el 36% del empleo directo en la industria de defensa, generando más de 3.000 millones de euros y cerca de 35.000 empleos. Proyectos clave como la Base Logística de Córdoba, CETEDEX en Jaén, CEUS en Huelva y el Centro de Ciberseguridad en Málaga impulsarán el desarrollo industrial regional. La Junta de Andalucía aporta financiación significativa y moviliza más de 540 millones de euros en incentivos para fortalecer el sector y captar oportunidades en programas europeos y de la OTAN.

Los cuatro clústeres industriales de Andalucía - Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub- crean la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa. Esta plataforma reúne a más de 320 empresas y cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, TEDAE, CEA y CESUR.

Andalucía concentra el 30% de la facturación nacional del sector y el 36% del empleo directo, con más de 3.020 millones de negocio, el 1,4% del PIB autonómico y cerca de 35.000 empleos, según datos de la vicepresidenta de la Junta, Carolina España.

El objetivo es aprovechar la ola inversora sin precedentes a nivel europeo y nacional para consolidar la industria de Defensa como palanca de crecimiento económico, propiciando sinergias y colaboración entre sectores.

La comunidad alberga grandes empresas como Airbus, Navantia, GDELS Santa Bárbara Sistemas e Indra. Asimismo, proyectos como la Base Logística de Córdoba, el CETEDEX en Jaén, el CEUS en Huelva y el Centro de Ciberseguridad en Málaga tendrán efecto tractor.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha destacado que "el de la defensa es una industria que genera valor añadido, empleo y riqueza y tenemos la ambición de que todo esto vaya a más".

Paradela ha celebrado que "Andalucía compite hoy con mayor firmeza y capacidades para captar oportunidades industriales dentro de los programas europeos, nacionales y OTAN".

Fernando Alarcón de la Lastra, presidente de Andalucía Aerospace, ha señalado que "la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa nace con vocación de servicio al conjunto del ecosistema industrial andaluz".

Miguel Ángel Tamarit, presidente de Andalucía Logistics, ha explicado que "la logística es un elemento esencial para la competitividad industrial".

Por su parte, José Luis García Zaragoza, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, ha afirmado que "el sector marítimo-naval andaluz aporta capacidades industriales esenciales para la autonomía estratégica de España".

Begoña Tiscar, presidenta de Railway Innovation Hub, ha destacado que "la conexión entre sectores estratégicos permite acelerar el desarrollo de soluciones duales".

La Junta de Andalucía aporta 100 millones de euros para la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.

El Gobierno regional moviliza 540 millones de euros en incentivos a través de Andalucía TRADE a los que pueden optar las empresas del sector.

La administración autonómica suma 150 millones para grandes proyectos y 47 millones de fondos de Transición Justa. Y destina 31 millones de euros al desarrollo de drones y satélites.

El consejero Paradela ha admitido además contactos discretos con empresas tractoras del sector con intereses en la comunidad, como Santa Bárbara, para solucionar problemas en la factoría de Sevilla.

Y también con Indra, cuyo Plan Andalucía se replantea tras la entrada de una nueva dirección. “Es normal que se elabore un nuevo plan estratégico”, ha tranquilizado.