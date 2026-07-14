La minera Emerita supera turbulencias internas y avanza en su inversión de 300 M€ en el IBW de Huelva

Las claves

Las claves Generado con IA Emerita Resources avanza en su proyecto minero IBW en Huelva con una inversión de 300 millones de euros, considerado estratégico por la Unión Europea. El proyecto ha descubierto altas concentraciones de zinc, cobre, plomo, oro y plata, con un potencial estimado de más de 18,8 millones de toneladas de mineral. La compañía ha superado recientes turbulencias internas y cambios en su dirección, incorporando nuevos perfiles con experiencia en tramitación administrativa y gobierno corporativo. IBW afronta ahora la resolución de alegaciones en su tramitación ambiental, paso clave para obtener la Autorización Ambiental Unificada necesaria para avanzar con la explotación minera.

Emerita Resources encauza las turbulencias internas y avanza en su proyecto minero IBW en Huelva, de interés estratégico para la UE, con una inversión prevista de 300 millones. La minera canadiense anuncia progresos administrativos y nuevos hallazgos de minerales.

IBW ya ha descubierto altas concentraciones de zinc, cobre, plomo, oro y plata en los municipios onubenses de Puebla de Guzmán y Paymogo.

La Unión Europea considera estratégico este proyecto minero para el suministro de materias primas críticas. Abarca los yacimientos de La Romanera, El Cura y La Infanta.

Las estimaciones iniciales apuntan a un potencial superior a los 18,8 millones de toneladas de mineral, suficiente para mantener la explotación durante varias décadas.

Aguas revueltas

Los hitos administrativos y los hallazgos contribuyen a calmar las aguas revueltas que ha atravesado la compañía en los últimos meses.

En abril trascendió una investigación en Canadá a la compañía por facilitar supuestamente a los mercados información engañosa en un proyecto en Cantabria.

El asunto provocó una cascada de salidas y dimisiones: las primeras las de David Gower (CEO, director y cofundador de Emerita) y Larry Guy, presidente de la Compañía.

El relevo lo tomaron Joaquín Merino como director ejecutivo interino y David Patterson como presidente.

Posteriormente, la compañía ha incorporado nuevos perfiles, como Agne Ahlenius, nuevo miembro del Consejo de Administración, con experiencia en tramitación administrativa en Suecia y España (Boliden AB o MATSA).

También ha sumado a Lisa Thompson, nueva secretaria corporativa, con larga trayectoria en temas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo de valores.

La compañía rechazó asimismo una OPA de Denarius justo cuando le explotó la investigación por sus informaciones a los mercados.

Y, además, el resultado del juicio por la mina de Aznalcóllar golpeó la reputación de Emerita, al considerar la Audiencia que la acusación fue una "sinrazón". Emerita ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que absuelve a responsables de una competidora y a funcionarios de la Junta de Andalucía.

Investigación y burocracia

Emerita ha conseguido que todas estas turbulencias internas, que impactaron incluso en su cotización, no afecten a las campañas de investigación minera de su proyecto estrella, el IBW.

En junio informó a los mercados de hallazgos relevantes en el yacimiento La Infanta, más allá de su estimación de recursos de 2025. Ahora Emérita comunica además que en El Cura hay novedades positivas.

“Los datos obtenidos confirman la continuidad de la mineralización en la zona central y hacia el oeste del yacimiento. La empresa reanudará las labores para ampliar los recursos mineros en la siguiente fase de perforación”, explica Emerita.

En su tramitación burocrática, el otro frente abierto, IBW ha recibido alegaciones durante el periodo de exposición pública. La Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva debe resolverlas ahora.

"Es una oportunidad para que la Compañía comprenda cualquier preocupación general con respecto al desarrollo del Proyecto IBW, así como las muestras de apoyo de las partes interesadas locales", afirma Joaquín Merino, P.Geo, presidente y CEO de Emerita Resources.

Para el ejecutivo, “comprender y abordar los comentarios recibidos es un paso integral para asegurar la licencia social necesaria para avanzar IBW hacia una decisión de construcción".

La Junta resolverá ahora las alegaciones con un dictamen, tras el que abrirá un periodo de audiencia pública antes de resolver definitivamente si concede o no la Autorización Ambiental Unificada.