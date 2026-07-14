Go Energy anuncia inversiones de 10.000 M€ para integrar IA, hidrógeno verde, fotovoltaicas y baterías en Huelva

Las claves

Las claves Generado con IA Go Energy invertirá 10.000 millones de euros en una plataforma industrial en Huelva que integrará IA, hidrógeno verde, fotovoltaicas y baterías. El proyecto se ubicará en San Juan del Puerto y Gibraleón, abarcando tres emplazamientos con más de 1 GW de capacidad IT. La iniciativa incluye la creación del mayor y más avanzado campus de inteligencia artificial de Europa, a través de la división Tron AI Infrastructures. La construcción del proyecto de amoniaco de bajas emisiones e hidrógeno renovable está prevista para iniciarse en 2028, tras la obtención de permisos.

Go Energy Group anuncia progresos en su proyecto para levantar una plataforma industrial en Huelva que integre IA, fotovoltaica a gran escala, hidrógeno verde y baterías con una inversión de 10.000 millones en Huelva.

Un proyecto diseñado sobre tres emplazamientos en un radio inferior a cinco kilómetros y más de 1 GW de capacidad IT. Estará ubicado en San Juan del Puerto y Gibraleón.

El proyecto contempla el desarrollo de Tron AI Infraestructures, la división de Go Energy dedicada a la creación de una red global de campus de inteligencia artificial.

El objetivo de la empresa es hacer en Huelva “el mayor y más avanzado campus de inteligencia artificial de Europa”.

Go Energy es una iniciativa del emprendedor valenciano Curro Nicolau. La compañía se centra en el desarrollo de proyectos energéticos e industriales de gran escala, "con presencia en diversos mercados internacionales", según un comunicado.

El diseño de ingeniería en Huelva está siendo desarrollado por TSK junto con socio en un modelo que según la empresa asegura “suministro energético flexible, resiliente y sostenible para centros de datos de alta densidad”.

Paralelamente, Go Energy avanza en el desarrollo de su proyecto de amoniaco de bajas emisiones e hidrógeno renovable, actualmente en fase final de tramitación y obtención de permisos. Se prevé iniciar la construcción en 2028, según un comunicado de la empresa.