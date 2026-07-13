La granadina Greening lanza la plataforma Twine con 17 proyectos de biometano en cartera

Las claves

Las claves Generado con IA Greening lanza Twine, una plataforma especializada en proyectos de biometano en España, con 17 iniciativas en fase avanzada. Twine ofrece un desarrollo integral de proyectos, desde la ubicación hasta la construcción, incluyendo acuerdos para el suministro de materia prima. La compañía iniciará sus primeros proyectos de biometano en Andalucía y Ávila, tras alianzas con Atlántica y Edison Next. Greening prevé ventas globales de más de 139 millones y un EBITDA de 35 millones en 2030, enfocándose en España e Italia como mercados prioritarios.

Greening anuncia el lanzamiento de Twine, una nueva plataforma especializada en el desarrollo integral de proyectos de biometano en España. El grupo energético granadino ya cuenta con 17 proyectos en fase avanzada de desarrollo.

Twine es una plataforma industrial Ready To Build: desde la elección de emplazamiento, la tramitación administrativa, la conexión a la red gasista y el desarrollo del proyecto hasta comenzar las obras. El servicio incluye acuerdos para garantizar el aprovisionamiento de la materia prima.

En mayo pasado Greening hizo pública una alianza para desarrollar proyectos de biometano en España con Atlántica y Edison Next. Las previsiones adelantadas por la compañía granadina pasan por comenzar con dos proyectos en Andalucía y uno en Castilla y León, concretamente en Ávila.

Greening tiene intereses en biogás desde hace tres años. El movimiento responde a las prioridades del Plan Energético 2026-2030, que pone foco en el desarrollo de autoconsumo industrial.

Para responder a este negocio detectado se cuenta con proyectos de biometano y fotovoltaica, eólica y BESS (baterías).

La compañía pretende alcanzar en 2030 unas ventas globales superiores a los 139 millones y un EBITDA de 35, según figura en su Plan Estratégico.

Para el desarrollo de sus proyectos de todo tipo, la compañía ha identificado a España e Italia como sus mercados prioritarios, y contempla desinversiones en México, Alemania o Marruecos.

Para Estados Unidos prepara una estrategia de rotación de activos tras una fase de fuerte apuesta para entrar en el mercado de las renovables.

El Plan Estratégico prevé además el crecimiento de la compañía mediante adquisiciones. Recientemente se hizo con EiDF a través de una OPA, y en mayo pasado lanzó otra sobre Energy Solar Tech.

Esta última operación aún está en el aire. El 21 de julio termina el período de aceptación para la empresa opada.