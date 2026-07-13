Andalucía busca su primer 'unicornio' con 90 M€ en cuatro fondos públicos para innovación y scaleups

Las consejeras Carolina España (izquierda) y Rocío Díaz en el Alhambra Venture. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía impulsa el primer 'unicornio' andaluz con 90 millones de euros distribuidos en cuatro fondos públicos de capital riesgo. Dos fondos ya adjudicados, gestionados por Alter Capital y Quadriga Asset Managers, apoyarán proyectos de expansión empresarial con tickets de hasta 2,5 millones de euros. Un nuevo fondo de 9,8 millones de euros para scaleups permitirá inyecciones de hasta 400.000 euros por empresa, mediante cofinanciación público-privada. La Junta ultima el Fondo FAST, con 30 millones de euros, dirigido a empresas innovadoras de sectores tecnológicos emergentes como biotecnología, microelectrónica y tecnologías limpias.

La Junta de Andalucía intenta impulsar el primer 'unicornio' en la comunidad con 90 millones de euros repartidos en cuatro fondos de capital riesgo.

Sólo los tres primeros -dos ya adjudicados y otro casi a punto- apoyarán 60 operaciones con una inversión movilizada de 150 millones una vez sumada la aportación privada.

Los dos fondos ya en marcha, con una dotación conjunta de 49 millones, están dirigidos a apoyar proyectos de expansión para empresas innovadoras, y están financiados a través de la agencia Trade.

La agencia ha adjudicado a las gestoras Alter Capital y Quadriga Asset Managers el desarrollo y selección de las inversiones.

El ticket máximo previsto en estos programas es importante, dado que se dirige a empresas ya en el mercado que buscan crecer: hasta 2,5 millones de euros.

Por otra parte, la Junta ultima un nuevo paquete de 9,8 millones de euros para escalar startups. Operará mediante un modelo de cofinanciación, al 50% público y privado.

Las empresas que se acojan a este fondo recibirán una inyección de hasta 400.000 euros.

El fondo para scaleups se vincula además a un nuevo centro de emprendimiento en Sevilla, cuyo nombre provisional es Tandem, desde donde la administración tiene la esperanza de impulsar el primer unicornio andaluz: una startup con 1.000 millones de valoración antes de salir a bolsa.

Con estas tres herramientas, con 58,8 millones de euros de recursos públicos, se aumenta en un 62% la dotación respecto a la anterior generación de instrumentos financieros impulsados por la Junta de Andalucía.

Junto a estos fondos, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha avanzado que Trade está ultimando el Fondo FAST, dotado con 30 millones de euros de fondos propios, para proyectos vinculados a tecnologías digitales y profundas, biotecnología y tecnologías limpias.

Será un impulso a la innovación en empresas andaluzas de sectores emergentes como la microelectrónica, la fotónica, la computación avanzada o las tecnologías vinculadas a la defensa.

A este fondo podrán optar empresas medias que no tienen consideración de pyme, un segmento que frecuentemente queda fuera de las convocatorias públicas. La Junta creó para ellas el Club MidMarket bajo el paraguas de Trade.

"El objetivo del Gobierno andaluz es muy sencillo: que ningún proyecto innovador con potencial de crecimiento se quede sin avanzar por falta de financiación", ha afirmado España.