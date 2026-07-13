¿Quién tiene el aceite hasta la próxima cosecha? Las almazaras llegarán con las bodegas casi vacías

Las claves

Las claves Generado con IA Las salidas de aceite de oliva en junio fueron de 120.720 toneladas, quedando 683.345,5 toneladas hasta la próxima cosecha en noviembre. Se estima que al final de campaña, el 31 de octubre, solo quedarán alrededor de 50.000 toneladas en las bodegas de los productores. El precio del aceite sigue bajando: el virgen extra está a 3,5 €/kg, el virgen a 3,3 €/kg y el lampante a 3 €/kg. Las existencias actuales se reparten entre almazaras (419.283 toneladas), envasadoras (258.240 toneladas) y Patrimonio Comunal Olivarero (5.824 toneladas).

Las salidas de aceites de oliva en junio alcanzaron las 120.720 toneladas. El dato, hecho público hoy por el Ministerio, confirma el buen ritmo de ventas, y también que quedan sólo 683.345,5 toneladas (más la importación) hasta que en noviembre entren aceites nuevos.

A este ritmo de salidas, operadores cualificados como Cooperativas Agroalimentarias (cuyos socios producen dos tercios del aceite español) estiman que cuando acabe la campaña el 31 de octubre habrá en las bodegas de los productores alrededor de 50.000 toneladas. Técnicamente, bodegas casi vacías.

Pese a que las existencias son ya muy justas, el precio sigue picando a la baja. Según datos del Poolred a los que ha tenido acceso ASAJA-Jaén, el precio en origen del aceite de oliva virgen extra en la última semana fue de 3,5 euros por kilo, el virgen de 3,3 y el lampante a 3 euros.

Para estimar el enlace definitivo habría que sumar lo que quede en manos de los envasadores en octubre, y un pequeño resto que siempre queda en los depósitos del Patrimonio Comunal Olivarero.

Lo que está claro es que las existencias llegan justas a cubrir el mercado durante julio, agosto, septiembre, octubre y las primeras semanas de noviembre.

¿Quién tiene el aceite?

Pero, ¿quién tiene el aceite que queda disponible en España?

Las existencias en almazaras se sitúan ahora en 419.283,47 toneladas, lo que supone 87.117 menos que en mayo.

Las existencias en envasadoras son de 258.240 toneladas. Reducen sus existencias en el último mes en sólo 7.296.

Los operadores habían detectado en los últimos meses movimientos en los envasadores para aumentar sus reservas de cara al último tramo de campaña.

Con un enlace muy justo y precios a la baja, era un movimiento lógico para controlar posibles repuntes.

Las existencias en el Patrimonio Comunal Olivarero se sitúan en las 5.824 toneladas, 692 menos que en el mes de mayo.

Las importaciones estimadas en mayo (a falta de confirmación del dato por Aduanas) son de 25.000 toneladas, cifra que se va a mantener con ligeras oscilaciones en los próximos meses.

La campaña comenzó en octubre pasado con un enlace de 289.670, al que se sumó una producción en España de 1,2 millones de toneladas.

Hasta la fecha se han comercializado en nueve meses de campaña 1.107.410 toneladas.