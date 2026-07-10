Andalucía acelera un 54% en ventas de coches electrificados aunque sigue por debajo de la media nacional

Las claves

Las claves Generado con IA Las ventas de coches electrificados en Andalucía crecieron un 54% en el primer semestre de 2026, alcanzando una cuota del 20% en el mercado regional. Andalucía es la comunidad que más crece en electrificación, pero sigue por debajo de la media nacional en matriculaciones y puntos de recarga por habitante. Un 23,8% de los puntos de recarga en Andalucía están fuera de servicio y la mayoría ofrecen baja potencia, lo que dificulta la expansión del vehículo eléctrico. Nissan destaca la necesidad de mejorar la infraestructura de recarga y la agilidad administrativa para acelerar la penetración del coche eléctrico en la región.

En Andalucía se matricularon entre enero y junio 12.377 turismos electrificados, sobre un total de 60.176 ventas de automóviles. Es un 54% más que en el mismo periodo del año pasado, para una cuota de mercado ya del 20%.

Es la comunidad que más crece en electrificación de su parque móvil. Pero aunque representa el 9,3% del mercado nacional de turismos, sólo alcanza el 8,7% en electrificados.

Un informe de Nissan España presentado en Sevilla por su CEO, Christian Costaganna, valora positivamente el acelerón, pero también refleja que la comunidad va con retraso tanto en el mercado como en la red de recarga.

La posición de partida es que Andalucía es la primera comunidad por población, pero solo la cuarta en matriculaciones eléctricas, y con una ratio de puntos de recarga por debajo de la media.

El CEO de la filial española de la compañía de matriz nipona considera el mercado andaluz como uno de los más importantes a nivel nacional, y también de los de mayor potencial de crecimiento en soluciones electrificadas.

“Si alcanzase una penetración proporcional a su población, las matriculaciones podrían prácticamente duplicarse”, aseguran desde Nissan.

El mercado es además muy desigual en la comunidad. Es urbano. Uno de cada cinco turismos vendidos en Andalucía se matricula en Sevilla (12.087 en total).

Y en la capital hispalense el eléctrico manda: las tecnologías alternativas ya son mayoritarias y representan el 72% de las matriculaciones.

El retraso no sólo está en la penetración en ventas, sino en la ratio de puntos de recarga. Harían falta 2.450 nuevos cargadores para llegar a la media nacional.

Con 7.523 puntos de recarga, Andalucía es la tercera comunidad en infraestructura, solo detrás de Cataluña (11.940) y Madrid (8.376). Es lógico por su extensión y población.

Aunque en ratio por habitante Andalucía está en unos 87 puntos por cada 100.000 habitantes, un 25% por debajo de la media nacional.

Hay que considerar además que 2.357 puntos están fuera de servicio (23,8% del total), en línea con la media nacional (23,9 por ciento).

“La red instalada pierde valor si casi el 25 por ciento de los puntos instalados no está disponible para el usuario”, dice el informe de Nissan.

La recarga rápida sigue siendo la gran asignatura pendiente. El 68% de los puntos de recarga en España (y el 69% en Andalucía) son de baja potencia (≤22 kW), lo que implica tiempos mínimos de recarga de 3 horas.

Solo el 31-32% supera los 22 kW, muy lejos del objetivo de ANFAC del 55% para 2026.

“Sin recarga rápida, el vehículo eléctrico seguirá percibiéndose como un ‘segundo coche’ para uso urbano, no como un vehículo de uso completo”, concluyen en Nissan.

Los puntos de 250 kW o más han crecido significativamente (+337 en el segundo trimestre de 2026), alcanzando en seis meses el 90% de toda la infraestructura de esta potencia instalada en todo 2025.

Aun así, representan solo el 5% del total nacional y el 4,8% en Andalucía (358 puntos).

La ratio de 1,78 matriculaciones por punto de recarga en Andalucía (frente a 2,72 de media nacional) indica que, en proporción, hay más infraestructura por vehículo electrificado que en la media del país.

Pero esto también refleja una menor penetración del vehículo eléctrico. “Es un círculo que debe romperse. Más infraestructura de calidad genera más confianza, que genera más ventas, que justifica más inversión en infraestructura”, dice Nissan en su informe.

Entre las conclusiones del informe está que el acceso a la red de distribución eléctrica sigue siendo la principal barrera para instalar nuevos puntos de recarga.

“Además, se necesita avanzar hacia una plataforma oficial única que proporcione información fiable sobre disponibilidad y precios”, añade Nissan.

“Sin agilidad administrativa y transparencia de información, el ritmo de instalación seguirá por debajo de lo necesario, especialmente en comunidades con déficit como Andalucía”, concluye el documento.

Para el CEO de Nissan en España, Christian Costaganna, “la automoción global acelera su transformación estructural hacia la electrificación bajo la presión regulatoria, especialmente en Europa y de mercado, con la llegada de la competencia China”.

A juicio de la empresa, España encara la electrificación planificada hasta 2035 con ambición, pero lejos del ritmo europeo.

En este contexto, Costaganna anuncia el lanzamiento en España de la mayor ofensiva electrificada en España con los nuevos Ariya, Leaf, Micra y Juke con tecnología de Fórmula E.

La compañía sitúa a Europa en el centro de su estrategia de electrificación, mientras pone el foco en los mercados de China, EEUU y Japón.