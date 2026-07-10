Airbus reacciona ante “el impacto” de la huelga: "Tomamos nota de las preocupaciones"

Las claves

Las claves Generado con IA Airbus reacciona a la huelga convocada en todas sus plantas en España durante julio, mostrando apertura al diálogo con los empleados. La huelga responde al descontento por la propuesta de subida salarial inferior al IPC, la reducción del teletrabajo y penalizaciones en bajas laborales. El seguimiento de la huelga alcanza el 80% y participan sindicatos como SIPA, UGT, CGT, ATP y UTIL, aunque CC OO no se ha sumado. Los sindicatos critican los recortes en condiciones laborales pese a los récords económicos y comerciales que está logrando Airbus.

“La dirección de Airbus en España está abierta al diálogo con la parte social”. El gigante aeronáutico reacciona ante "el impacto" de la huelga convocada para todo el mes de julio en todas sus plantas en España. “Tomamos nota de las preocupaciones de nuestros empleados”, asegura la dirección.

De lo que ha tomado nota la empresa es del descontento por una propuesta de subida salarial del 3% en 2026 y un 2% en 2027, por debajo del incremento del IPC, y por el recorte en el teletrabajo de dos días a solo uno.

Entre los motivos para la huelga también está la penalización para algunas circunstancias de bajas por IT con el índice Bradford, cuando por convenio se pactó mantener el 100% del salario, y la imposición de vacaciones sin negociación, entre otras.

“La intención de Airbus es avanzar de manera constructiva como parte de las negociaciones en curso (...) Nuestro objetivo es volver a la normalidad lo antes posible para mitigar el impacto de la huelga en nuestros empleados, operaciones y clientes”, dice la dirección en un comunicado.

Para el lunes hay convocadas por los sindicatos asambleas en los centros de trabajo para informar a la plantilla de la situación y decidir los siguientes pasos. El seguimiento de las movilizaciones, según fuentes sindicales, alcanza el 80%

La huelga fue convocada por el sindicato SIPA para las divisiones de Operaciones, Defensa y Espacio y Helicópteros en los centros de Getafe, Sevilla, Cádiz, Illescas (Toledo) y Albacete.

Posteriormente se fueron sumando UGT, CGT, ATP y UTIL. CC OO, mayoritario en el conjunto de la representación y especialmente en talleres, no apoya la movilización.

Los sindicatos denuncian el recorte de las condiciones de trabajo, recorte de derechos y bajo aumento salarial "cuando la empresa está batiendo récords en el aspecto económico, comercial y de fabricación".